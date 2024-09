Zombieing: Qué Es y Cómo Responder Cuando Alguien Va y Viene Sin Explicación

🧠 El zombieing es un término que describe un comportamiento muy dañino. Es cuando una persona entra y sale de tu vida sin previo aviso, como si nada hubiese pasado, dejando una estela de daño emocional. Si sientes que esto te está sucediendo, es vital que pongas tu bienestar primero. No cedas ante cualquier petición y mantén tus límites claros. En La Tendencia, vamos a profundizar en qué es este fenómeno y cómo manejarlo cuando esa persona decide aparecer y desaparecer.

🔄 ¿Qué Significa Zombieing?

🧟 Zombieing es una palabra que describe a aquellos que, después de terminar una relación o desaparecer sin explicación, reaparecen de la nada. Actúan como si todo estuviera bien, esperando la misma atención que recibían antes, dejando a la otra persona llena de dudas e incertidumbre.

💀 Se llama zombieing porque se asemeja a los zombies, esos seres que mueren y luego regresan a la vida de manera inesperada y, en este caso, de una forma monstruosa. Este comportamiento es tóxico y perjudica a la persona que lo sufre.

💔 De hecho, quienes practican el zombieing muestran una completa falta de responsabilidad afectiva. No les importa cómo te sientes o lo que pienses. No se relacionan de manera saludable, ya que ese ir y venir constante causa un gran desgaste emocional.

📵 Los zombies emocionales suelen bloquear y desbloquear a la persona con la que salían, para luego enviar un mensaje o buscar interacción a través de las redes sociales. Todo esto sin considerar tus sentimientos y sin ninguna intención de aclarar tus dudas. Para ellos, todo es «una broma» o «no pasó nada».

🧟‍♀️ Cómo Actuar Si Te Hacen Zombieing

💔 Salir con alguien que practica zombieing puede ser devastador. Esa persona te ilusiona, te hace sentir en las nubes, y de repente, desaparece sin dejar rastro. Esto deja una profunda confusión y malestar emocional. Si te encuentras en esta situación, o crees que podrías estar siendo víctima de zombieing, considera estas recomendaciones.

🔍 Reconoce Que Es Más Común De Lo Que Crees

🌍 Entender que este comportamiento es común puede aliviar un poco el peso que sientes. No es tu culpa. Has hecho todo lo posible, has dado lo mejor de ti. El problema no es tuyo, sino de esa persona que no ha resuelto sus propios asuntos. No caigas en la trampa de la culpa, por más que intenten responsabilizarte.

💖 Prioriza Tu Bienestar

🛡️ Cuida de tus emociones. No intentes complacer a esa persona para que se quede. Si este es su patrón, lo repetirá, sin importar lo que hagas. Pon tu bienestar primero, siempre.

🚫 No Cedas Ante Sus Peticiones

🧱 Aunque desees que esa persona permanezca a tu lado, no cedas a todos sus caprichos. Ceder no funcionará para retenerla. Tarde o temprano, volverá a hacer lo mismo.

⏳ Tómate Tu Tiempo Para Responder

🧠 Es normal tener muchas dudas, querer entender qué pasó, buscar explicaciones. Pero no es tu responsabilidad entenderlo. Tómate tu tiempo, no respondas de inmediato, y no le enfrentes en el momento. Recuerda, no eres su prioridad, si lo fueras, no te trataría así.

🚧 Mantén Firmes Tus Límites

✋ Si decides responder, hazlo con claridad. Expresa que no estás dispuesto a tolerar ese comportamiento. Eres una persona asertiva, coherente, y no mereces ser tratada de esa manera.

🚪 Bloquéalo Para Protegerte

🔒 Aunque sea difícil, bloquear a esa persona es lo más sano para ti. Elimina todo contacto en redes sociales y evita cualquier interacción. Solo así podrás protegerte de volver a caer en su juego, un juego que no tiene fin, a menos que él lo decida.

💭 Reconoce Que Es Una Falta De Respeto

🚨 Permitir que te traten así es una falta de respeto hacia ti mismo. Mereces ser valorado, pero la valía comienza con el respeto que te das a ti. Si no te respetas, esa persona lo hará aún menos.

🚫 Evita Mantener El Contacto

🔗 Mantener el contacto solo te traerá más dolor y confusión. No puedes cambiar ni entender completamente su comportamiento. Recuerda que podría ser una forma de manipulación, diseñada para herirte. Protégete, evita crear lazos sentimentales más fuertes.