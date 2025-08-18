“Vergüenza es poco”: Arturo Vidal explota tras la goleada sufrida frente a Universidad Católica

“Vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos. Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias por todo gente y perdón.” Con esas palabras, Arturo Vidal rompió el silencio después de la dura derrota que Colo-Colo sufrió a manos de Universidad Católica, por un contundente 4-1 en el Estadio Monumental.

El mensaje, publicado en sus redes sociales, encendió aún más el debate en el fútbol chileno: ¿Qué está pasando con el “Cacique”? ¿Cómo un equipo que se preparó para competir en lo más alto termina goleado en casa por uno de sus rivales históricos? Y, sobre todo, ¿Qué significa que sea el propio Vidal —referente absoluto— quien hable de vergüenza?

Una goleada histórica de Universidad Católica en el Monumental

El sábado 16 de agosto de 2025 quedará grabado como una de las jornadas más amargas para el hincha albo. Colo-Colo cayó por 4-1 frente a la UC, mostrando un nivel futbolístico que poco tuvo que ver con su grandeza.

Resultado final: Colo-Colo 1 – Universidad Católica 4.

Escenario: Estadio Monumental, con más de 35 mil personas en las tribunas.

Impacto en la tabla: Colo-Colo quedó 8° con 27 puntos, fuera de zona de clasificación internacional.

El equipo dirigido por Jorge Almirón nunca encontró respuestas ante la presión cruzada, ni táctica ni anímicamente. El gol albo fue un consuelo tardío en un encuentro donde el dominio visitante fue absoluto.

La reacción de la hinchada

Los cánticos de apoyo al inicio se transformaron en reproches al final. Las graderías del Monumental estallaron en insultos contra la dirigencia y el cuerpo técnico, mientras muchos fanáticos pedían la salida inmediata de Almirón. La imagen de Vidal, con el rostro desencajado y pidiendo disculpas a la barra, sintetizó el ambiente de frustración.

Arturo Vidal: entre la leyenda y la autocrítica

Desde su regreso en 2023, Arturo Vidal había sido símbolo de ilusión. Campeón con Colo-Colo en sus inicios, y multicampeón en Europa con Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, el mediocampista volvió a Chile para liderar al club de sus amores.

Sin embargo, esta temporada ha sido irregular. Lesiones, bajo rendimiento colectivo y falta de respuestas futbolísticas lo pusieron en el centro de las críticas. Aun así, su mensaje post partido no buscó excusas: asumió la vergüenza y pidió perdón.

Su historia reciente en el club

Regreso: agosto de 2023, con un contrato que lo convirtió en el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

Partidos jugados: más de 40 desde su retorno.

Títulos: Copa Chile 2024, pero sin logros internacionales.

El contraste entre la grandeza de su carrera y la realidad actual de Colo-Colo es evidente. Vidal, con 38 años, parece cargar sobre sus hombros la responsabilidad de un equipo en crisis.

La crisis alba: más allá del resultado

Un club en medio del caos

La derrota frente a la UC no es un hecho aislado. Colo-Colo viene arrastrando problemas deportivos e institucionales:

Dirigencia dividida , con constantes roces entre accionistas.

Problemas económicos , que limitan la inversión en refuerzos.

Conflictos con la hinchada, tras episodios de violencia y sanciones en el Monumental.

El cuerpo técnico cuestionado

Jorge Almirón, el entrenador argentino, está en la cuerda floja. La prensa chilena ya adelantó que su salida es inminente, y nombres como Héctor Tapia suenan para asumir de forma interina. La goleada contra la UC solo aceleró un desenlace que parecía inevitable.

La voz del camarín

No solo Vidal habló. Emiliano Amor, capitán alterno, también fue autocrítico: “Es una vergüenza lo que pasó hoy. No dimos la talla y debemos pedir disculpas a los hinchas”. Ese reconocimiento de parte de los referentes refleja que el vestuario sabe que el momento es crítico.

El clásico que marcó diferencias

Católica celebró, Colo-Colo se hundió

Mientras el “Cacique” se lamentaba, Universidad Católica vivió una fiesta. El equipo cruzado mostró solidez táctica, velocidad en ataque y una contundencia que dejó en claro que sigue siendo un rival de jerarquía.

Con esta victoria, la UC no solo trepó en la tabla, sino que también golpeó el orgullo albo, confirmando que el fútbol chileno vive un recambio donde los históricos deben adaptarse o resignarse.

¿Qué viene para Colo-Colo?

Próximos desafíos

El calendario no da respiro. Colo-Colo deberá visitar a Palestino el 22 de agosto, en un partido que puede ser clave para definir el futuro inmediato del club. Un nuevo tropiezo podría sellar la salida de Almirón y desatar cambios profundos en la estructura del plantel.

Opciones de reestructuración

Cambio de técnico: Héctor Tapia aparece como el principal candidato.

Refuerzos de emergencia: se habla de buscar un delantero extranjero en el mercado libre.

Reordenamiento institucional: sectores de la dirigencia presionan por elecciones anticipadas.

Las palabras de Arturo Vidal tras la goleada frente a Universidad Católica quedarán como una de las frases más duras de su carrera: “Vergüenza es poco”. Ese desahogo no solo habla del resultado, sino de una crisis más profunda que sacude a Colo-Colo en su historia reciente.

Vidal, el ídolo que volvió para devolverle la gloria al club, hoy se encuentra pidiendo perdón, con lágrimas contenidas y un sentimiento de frustración compartido por millones de hinchas. La pregunta es inevitable: ¿será capaz Colo-Colo de transformar esta vergüenza en un punto de quiebre para reconstruir su grandeza, o estamos frente al inicio de una caída aún más dolorosa?