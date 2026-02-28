150 preguntas y retos hot para verdad o reto subido de tono
Cómo jugar a verdad o reto versión hot
Verdad o Reto es el clásico juego de fiestas que nunca falla: una persona elige entre responder una pregunta con total honestidad o cumplir un desafío propuesto por el grupo. La versión hot sube la apuesta con preguntas picantes y retos atrevidos que harán sonrojar hasta al más valiente.
Reglas rápidas:
-
Siéntense en círculo y giren una botella para elegir quién pregunta y quién responde.
-
El elegido dice «verdad» o «reto».
-
Si elige verdad, debe responder honestamente. Si elige reto, debe cumplir el desafío.
-
Si se niega a responder o hacer el reto, el grupo impone un castigo (generalmente un shot).
-
Las preguntas y retos deben ser respetuosos y consensuados. Cualquiera puede decir «paso» sin presión.
🔗 Si buscas solo preguntas sin retos, revisa nuestra guía con más de 800 preguntas hot incómodas para amigos.
Preguntas de verdad hot — Nivel suave
-
¿Cuál fue tu primer beso y cómo fue?
-
¿Alguna vez has stalkeado a tu crush en redes sociales hasta sus fotos más antiguas?
-
¿Qué es lo primero que notas cuando alguien te atrae?
-
¿Has tenido un sueño romántico con alguien de este grupo?
-
¿Te consideras más romántico/a o más pasional?
-
¿Cuál fue la peor cita de tu vida?
-
¿Has mentido sobre tu edad para impresionar a alguien?
-
¿Prefieres un beso largo y lento o muchos besos cortos?
-
¿Alguna vez te has enamorado a primera vista?
-
¿Qué tipo de coqueteo te funciona mejor?
-
¿Has fingido que te gustaba alguien solo para no herir sus sentimientos?
-
¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta que miren?
-
¿Alguna vez alguien te rechazó de forma muy incómoda?
-
¿Te han dedicado una canción vergonzosa?
-
¿Cuál es tu mayor «red flag» en una cita?
Preguntas de verdad hot — Nivel picante
-
¿Cuál es tu fantasía que nunca le has contado a nadie?
-
¿Has enviado fotos subidas de tono a alguien?
-
¿Con quién de los presentes tendrías una aventura si no hubiera consecuencias?
-
¿Has tenido un amigo/a con derechos? ¿Cómo terminó?
-
¿Cuál ha sido el lugar más raro donde has tenido un momento íntimo?
-
¿Te gusta más dominar o que te dominen?
-
¿Has dicho el nombre equivocado en la cama?
-
¿Qué opinas de las relaciones abiertas?
-
¿Has fantaseado con alguien comprometido/a?
-
¿Alguna vez te han pillado en una situación comprometedora?
-
¿Cuántas veces lo has hecho en una sola noche como máximo?
-
¿Cuál es tu postura favorita?
-
¿Te gustaría probar un trío?
-
¿Has mentido sobre tus experiencias para impresionar?
-
¿Cuál es el fetiche más raro que te llama la atención?
Preguntas de verdad hot — Nivel extremo
-
¿Cuál ha sido tu experiencia sexual más intensa?
-
¿Has grabado o te han grabado en un momento íntimo?
-
¿Has tenido sexo con alguien sin saber su nombre?
-
¿Cuál es la propuesta más indecente que te han hecho?
-
¿Has hecho algo sexual solo por presión del grupo?
-
¿Te gustaría probar el sadomasoquismo?
-
¿Qué es lo más extremo que has hecho estando borracho/a?
-
¿Has mantenido relaciones con el/la ex de un amigo?
-
¿Alguna vez has pagado o te han pagado por algo sexual?
-
¿Cuál es la mayor mentira que has dicho sobre tu vida sexual?
Retos Hot — Nivel suave
-
Baila sensualmente durante 30 segundos frente al grupo.
-
Deja que el grupo revise tu última conversación de WhatsApp.
-
Llama a tu crush y dile algo coqueto.
-
Haz tu mejor cara de seducción y mantéla 10 segundos.
-
Imita cómo coqueteas cuando te gusta alguien.
-
Manda un audio de voz susurrando algo provocativo a un contacto aleatorio.
-
Ponte la ropa interior de alguien más como sombrero.
-
Haz 10 sentadillas mientras dices «soy irresistible» en cada una.
-
Deja que alguien del grupo te ponga un apodo hot y úsalo toda la noche.
-
Envía un emoji de 🍑 al quinto contacto de tu lista de WhatsApp.
Retos Hot — Nivel picante
-
Quítate una prenda de ropa (los zapatos no cuentan).
-
Dale un masaje en los hombros a la persona de tu izquierda durante un minuto.
-
Haz un striptease simulado con una canción que elija el grupo.
-
Besa en el cuello a la persona que elija el grupo.
-
Deja que alguien te dibuje algo con el dedo en la espalda y adivina qué es.
-
Habla sucio a la persona de tu derecha durante 20 segundos.
-
Representa tu escena favorita de una película romántica/hot.
-
Grábate diciendo «te deseo» y envíalo a un contacto que elija el grupo.
-
Come un trozo de fruta de la mano de otro jugador de forma sensual.
-
Hazle un cumplido hot a cada persona del grupo.
Retos Hot — Nivel extremo
-
Quítate la ropa interior sin que se note bajo la ropa.
-
Deja que el grupo lea tus DMs de Instagram.
-
Imita los sonidos de tu momento más apasionado.
-
Manda un mensaje de voz hot a tu ex.
-
Haz tu baile más sensual con una escoba como pareja.
-
Deja que alguien del grupo escriba y publique un estado de Instagram en tu cuenta.
-
Siéntate en las piernas de alguien durante la siguiente ronda.
-
Describe en detalle tu fantasía favorita al grupo.
-
Lame un cubito de hielo de forma provocativa.
-
Deja que la persona de tu derecha te susurre algo al oído y reacciona sin hablar.
🔗 ¿Quieres más preguntas sin retos? Visita nuestro artículo con más de 800 preguntas hot incómodas para amigos.