150 preguntas y retos hot para verdad o reto subido de tono

Cómo jugar a verdad o reto versión hot

Verdad o Reto es el clásico juego de fiestas que nunca falla: una persona elige entre responder una pregunta con total honestidad o cumplir un desafío propuesto por el grupo. La versión hot sube la apuesta con preguntas picantes y retos atrevidos que harán sonrojar hasta al más valiente.

Reglas rápidas:

Siéntense en círculo y giren una botella para elegir quién pregunta y quién responde.​

El elegido dice «verdad» o «reto».

Si elige verdad, debe responder honestamente. Si elige reto, debe cumplir el desafío.

Si se niega a responder o hacer el reto, el grupo impone un castigo (generalmente un shot).​

Las preguntas y retos deben ser respetuosos y consensuados. Cualquiera puede decir «paso» sin presión.​

Preguntas de verdad hot — Nivel suave

¿Cuál fue tu primer beso y cómo fue? ¿Alguna vez has stalkeado a tu crush en redes sociales hasta sus fotos más antiguas? ¿Qué es lo primero que notas cuando alguien te atrae? ¿Has tenido un sueño romántico con alguien de este grupo? ¿Te consideras más romántico/a o más pasional? ¿Cuál fue la peor cita de tu vida? ¿Has mentido sobre tu edad para impresionar a alguien? ¿Prefieres un beso largo y lento o muchos besos cortos? ¿Alguna vez te has enamorado a primera vista? ¿Qué tipo de coqueteo te funciona mejor? ¿Has fingido que te gustaba alguien solo para no herir sus sentimientos? ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta que miren? ¿Alguna vez alguien te rechazó de forma muy incómoda? ¿Te han dedicado una canción vergonzosa? ¿Cuál es tu mayor «red flag» en una cita?

Preguntas de verdad hot — Nivel picante

¿Cuál es tu fantasía que nunca le has contado a nadie?​ ¿Has enviado fotos subidas de tono a alguien?​ ¿Con quién de los presentes tendrías una aventura si no hubiera consecuencias? ¿Has tenido un amigo/a con derechos? ¿Cómo terminó? ¿Cuál ha sido el lugar más raro donde has tenido un momento íntimo? ¿Te gusta más dominar o que te dominen?​ ¿Has dicho el nombre equivocado en la cama? ¿Qué opinas de las relaciones abiertas?​ ¿Has fantaseado con alguien comprometido/a? ¿Alguna vez te han pillado en una situación comprometedora?​ ¿Cuántas veces lo has hecho en una sola noche como máximo? ¿Cuál es tu postura favorita?​ ¿Te gustaría probar un trío? ¿Has mentido sobre tus experiencias para impresionar? ¿Cuál es el fetiche más raro que te llama la atención?​

Preguntas de verdad hot — Nivel extremo

¿Cuál ha sido tu experiencia sexual más intensa? ¿Has grabado o te han grabado en un momento íntimo?​ ¿Has tenido sexo con alguien sin saber su nombre? ¿Cuál es la propuesta más indecente que te han hecho?​ ¿Has hecho algo sexual solo por presión del grupo? ¿Te gustaría probar el sadomasoquismo?​ ¿Qué es lo más extremo que has hecho estando borracho/a? ¿Has mantenido relaciones con el/la ex de un amigo?​ ¿Alguna vez has pagado o te han pagado por algo sexual? ¿Cuál es la mayor mentira que has dicho sobre tu vida sexual?​

Retos Hot — Nivel suave

Baila sensualmente durante 30 segundos frente al grupo. Deja que el grupo revise tu última conversación de WhatsApp.​ Llama a tu crush y dile algo coqueto. Haz tu mejor cara de seducción y mantéla 10 segundos. Imita cómo coqueteas cuando te gusta alguien. Manda un audio de voz susurrando algo provocativo a un contacto aleatorio. Ponte la ropa interior de alguien más como sombrero.​ Haz 10 sentadillas mientras dices «soy irresistible» en cada una. Deja que alguien del grupo te ponga un apodo hot y úsalo toda la noche. Envía un emoji de 🍑 al quinto contacto de tu lista de WhatsApp.

Retos Hot — Nivel picante

Quítate una prenda de ropa (los zapatos no cuentan).​ Dale un masaje en los hombros a la persona de tu izquierda durante un minuto. Haz un striptease simulado con una canción que elija el grupo.​ Besa en el cuello a la persona que elija el grupo.​ Deja que alguien te dibuje algo con el dedo en la espalda y adivina qué es. Habla sucio a la persona de tu derecha durante 20 segundos. Representa tu escena favorita de una película romántica/hot. Grábate diciendo «te deseo» y envíalo a un contacto que elija el grupo. Come un trozo de fruta de la mano de otro jugador de forma sensual.​ Hazle un cumplido hot a cada persona del grupo.

Retos Hot — Nivel extremo

Quítate la ropa interior sin que se note bajo la ropa.​ Deja que el grupo lea tus DMs de Instagram.​ Imita los sonidos de tu momento más apasionado.​ Manda un mensaje de voz hot a tu ex. Haz tu baile más sensual con una escoba como pareja.​ Deja que alguien del grupo escriba y publique un estado de Instagram en tu cuenta. Siéntate en las piernas de alguien durante la siguiente ronda. Describe en detalle tu fantasía favorita al grupo. Lame un cubito de hielo de forma provocativa. Deja que la persona de tu derecha te susurre algo al oído y reacciona sin hablar.

