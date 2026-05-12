Universidad de Chile tropieza ante La Calera y queda al borde de la eliminación en la Copa de la Liga

La ilusión de Universidad de Chile recibió un duro golpe en la Copa de la Liga 2026. El cuadro azul cayó por 1-0 frente a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en un partido clave por la quinta fecha del Grupo D, y complicó seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por los azules llegaba con la misión de recuperar terreno y acercarse a la clasificación, pero terminó chocando con un rival ordenado, intenso y que aprovechó su momento exacto para golpear. La derrota dejó un ambiente de preocupación en el mundo universitario, especialmente porque el margen de error ya prácticamente desapareció.

Un partido tenso desde el arranque

El encuentro comenzó con mucha intensidad. Tanto La Calera como la U entendían que el duelo podía definir gran parte del futuro del grupo. Los cementeros apostaron por presión alta y juego directo, mientras que Universidad de Chile intentó controlar la posesión y encontrar espacios por las bandas.

Sin embargo, los azules nunca lograron sentirse cómodos. El equipo mostró problemas para generar ocasiones claras y volvió a evidenciar una falta de profundidad ofensiva que ya había aparecido en otros partidos de la temporada.

La Calera, por su parte, fue práctico. Esperó el momento preciso y aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. A los 33 minutos apareció Carlo Villanueva, quien definió con tranquilidad para marcar el único gol del compromiso.

El tanto golpeó fuerte a Universidad de Chile, que perdió claridad y comenzó a jugar más con desesperación que con fútbol.

Carlo Villanueva se transforma en el héroe cementero

El nombre de Carlo Villanueva quedó marcado como la gran figura de la jornada. El mediocampista aprovechó una desatención defensiva y definió de gran manera para darle tres puntos vitales a Unión La Calera.

El conjunto cementero entendió perfectamente cómo jugar el partido. Después del gol, cerró espacios, redujo líneas y obligó a la U a mover la pelota lejos del área rival. La estrategia funcionó casi a la perfección.

Incluso cuando Universidad de Chile logró acercarse, apareció la figura del arquero Jorge Peña Avellaneda, quien respondió en momentos claves para mantener el arco en cero.

La Calera terminó celebrando una victoria que lo mantiene completamente vivo en la pelea por avanzar de fase, mientras el cuadro azul quedó sumido en las dudas.

La U tuvo la pelota, pero no encontró respuestas

Uno de los grandes problemas de Universidad de Chile fue la falta de efectividad ofensiva. El equipo tuvo mayor posesión durante varios pasajes del encuentro, pero generó pocas ocasiones realmente claras.

Los delanteros azules estuvieron erráticos frente al arco y nuevamente faltó ese jugador capaz de romper líneas o desequilibrar individualmente. El equipo se vio lento en circulación y predecible en ataque.

En redes sociales, muchos hinchas criticaron duramente el rendimiento ofensivo del equipo. Algunos comentarios apuntaron directamente a la poca capacidad de definición y a la dificultad del plantel para reaccionar cuando queda abajo en el marcador.

La sensación general fue que la U dominó territorialmente por momentos, pero nunca logró transformar ese control en verdadero peligro.

El penal anulado que marcó la polémica

Uno de los momentos más comentados del partido ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro sancionó penal a favor de Universidad de Chile tras una jugada en el área.

Sin embargo, luego de revisar la acción en el VAR, el juez decidió anular la sanción, generando fuertes reclamos por parte de jugadores e hinchas azules.

Aunque hubo debate en torno a la jugada, también aparecieron opiniones que consideraron correcta la revisión arbitral. Lo cierto es que esa situación terminó aumentando la tensión de un partido que ya se jugaba con muchísimo nerviosismo.

Después de esa jugada, la U intentó ir con todo en busca del empate, pero siguió encontrando dificultades para generar ocasiones claras.

La Calera vuelve a complicar a Universidad de Chile

Lo ocurrido en el Nicolás Chahuán Nazar no fue un hecho aislado. Durante esta temporada, Unión La Calera ya había demostrado ser un rival incómodo para los azules.

De hecho, varios hinchas recordaron que los cementeros ya habían derrotado anteriormente a la U en esta Copa de la Liga, transformándose en una especie de “bestia negra” para el cuadro universitario.

El equipo calerano volvió a mostrar una fórmula simple, pero efectiva: orden defensivo, intensidad y aprovechar los errores rivales.

Universidad de Chile, en cambio, sigue dejando dudas cada vez que enfrenta partidos decisivos.

El complicado momento azul fuera de la cancha

La previa del partido también estuvo marcada por un ambiente complejo alrededor del club universitario. En los días anteriores, el Centro Deportivo Azul fue allanado en medio de la investigación relacionada con el caso Sartor, situación que generó ruido e incertidumbre dentro del entorno del equipo.

Aunque el plantel intentó enfocarse únicamente en lo deportivo, el contexto evidentemente golpeó al club en una semana especialmente sensible.

Muchos esperaban que el equipo utilizara el partido frente a La Calera como una oportunidad para responder dentro de la cancha, pero finalmente ocurrió lo contrario.

Así queda la tabla y el panorama de clasificación

Con esta derrota, Universidad de Chile quedó en una posición muy delicada dentro del Grupo D. El equipo necesita ahora una combinación de resultados para seguir soñando con la clasificación.

La Calera, en cambio, se metió de lleno en la pelea y llega con opciones concretas a la última fecha.

La presión ahora recae completamente sobre los azules, que no solo deberán ganar en la jornada final, sino también esperar resultados favorables en otros partidos.

El margen de error desapareció completamente.

Los hinchas azules explotan tras la derrota

La caída provocó una fuerte reacción entre los hinchas de Universidad de Chile. En redes sociales aparecieron críticas al funcionamiento del equipo, cuestionamientos al planteamiento táctico y preocupación por el bajo nivel ofensivo.

Muchos fanáticos apuntaron a la falta de carácter en partidos importantes, mientras otros destacaron que el equipo depende demasiado de momentos individuales y no logra consolidar una idea futbolística clara.

También hubo comentarios positivos hacia el arquero Gabriel Castellón, uno de los pocos jugadores rescatados por los hinchas tras el encuentro.

La sensación generalizada fue de frustración, especialmente porque la U llegaba en un momento donde parecía haber recuperado confianza tras algunas victorias recientes.

Una derrota que puede marcar el semestre

La caída frente a Unión La Calera no solo complica a Universidad de Chile en la Copa de la Liga. También deja muchas dudas pensando en lo que viene durante el resto de la temporada.

El equipo volvió a mostrar dificultades para resolver partidos cerrados, sufrió defensivamente en momentos claves y tuvo poca capacidad de reacción tras quedar en desventaja.

Mientras La Calera celebra un triunfo que lo mantiene vivo y lleno de ilusión, en la U el ambiente quedó cargado de incertidumbre y presión.

A falta de una fecha para el cierre de la fase grupal, los azules dependen de una combinación de resultados y necesitan mejorar rápidamente si quieren evitar una eliminación que podría transformarse en uno de los golpes más duros del semestre.