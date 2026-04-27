U. de Chile vs U. Católica: Lucero rompe su sequía y la U se adueña del Clásico Universitario 202

El Estadio Nacional volvió a ser escenario de uno de los duelos más apasionantes del fútbol chileno. Este sábado 25 de abril, Universidad de Chile y Universidad Católica se midieron en la edición 202 del Clásico Universitario, correspondiente a la fecha 11 de la Liga de Primera Mercado Libre 2026. El resultado final fue 1-0 a favor de los azules, con un gol que tenía nombre y apellido desde antes de que terminara el partido: Juan Martín Lucero, el ‘Gato’, que rompió 350 días de sequía goleadora en el momento más importante.

El gol que decidió el Clásico Universitario 2026

El encuentro no necesitó mucho tiempo para encontrar su única anotación. A los 16 minutos del primer tiempo, Juan Martín Lucero abrió el marcador para la U, poniendo fin a una espera que se extendía desde mayo de 2025 ,casi un año sin anotar con la camiseta azul. El tanto fue suficiente para que Universidad de Chile administrara el partido con solvencia y se quedara con los tres puntos en un clásico que siempre tiene un peso especial en el fútbol chileno.

Con este resultado, el Romántico Viajero escala hasta la sexta posición de la tabla con 17 puntos y se mete de lleno en la pelea por el título, quedando a solo 4 puntos del líder Deportes Limache. Para Fernando Gago, técnico de la U, la victoria representa también la aprobación del primer gran examen de su era al mando del equipo.

Estadísticas del partido: la U dominó de principio a fin

Los números del encuentro reflejan con claridad lo que ocurrió sobre el césped del Estadio Nacional. Universidad de Chile fue ampliamente superior en la primera mitad, acumulando una ventaja estadística difícil de rebatir por parte de la UC:

Estadística U. de Chile U. Católica Posesión del balón 51% 49% Tiros totales 11 1 Atajadas del arquero 0 2 Tiros de esquina 5 1 Faltas cometidas 6 9 Tarjetas amarillas 1 3

La tabla habla por sí sola: 11 remates contra 1 en el primer tiempo es una diferencia brutal que explica por qué el resultado nunca estuvo en discusión. La UC fue un equipo que apenas inquietó al arco rival durante los primeros 45 minutos, mientras que la U generó situaciones de peligro de manera constante.

El enojo de Garnero con Jhojan Valencia: la tensión interna de la UC

Uno de los momentos más comentados del fin de semana no ocurrió en el marcador, sino en el borde del campo. Las cámaras de TNT captaron al técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, reprochando en duros términos al colombiano Jhojan Valencia tras el gol de Lucero.

Visiblemente frustrado, Garnero le exigió al cafetalero mayor agresividad hacia adelante: «Pero Jhojan, deja de jugar para atrás la concha de mi hermana», fue la frase que quedó registrada. Minutos más tarde, el DT volvió a reprenderlo por su posicionamiento en la cancha. Valencia terminó siendo sustituido en la segunda mitad y fue señalado como uno de los puntos más bajos del equipo en la jornada.

El episodio refleja la tensión que vivió el banco cruzado durante el partido. La UC no logró proponer en ningún momento una salida futbolística clara, y la desesperación de su entrenador quedó expuesta sin filtros ante las cámaras. Ahora el equipo de Garnero deberá sacudirse rápidamente la derrota, ya que tiene por delante un compromiso de Copa Libertadores este miércoles ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

La brutal racha de U. de Chile en los clásicos

La victoria del sábado no es un hecho aislado: es la confirmación de una tendencia que se viene consolidando en los últimos años. Universidad de Chile cerró el primer semestre de 2026 ganando los dos clásicos del semestre: primero venció a Colo Colo el 1 de marzo en el Estadio Monumental, y ahora le ganó a la UC en el Nacional.

Los números de la racha azul en clásicos son contundentes. Desde el segundo semestre de 2022, la U enfrentó a Universidad Católica y Colo Colo en 17 ocasiones en total, con el siguiente balance:

Resultado Cantidad Victorias 10 Empates 4 Derrotas 3

Las tres derrotas en ese período fueron dos ante la UC (en 2024 y 2025) y una ante Colo Colo (en 2025). Todo lo demás, victorias. Entre los hitos más destacados de esta racha se encuentran el histórico triunfo en el Estadio Monumental en 2024,que puso fin a una maldición de más de una década— y la conquista de la Supercopa 2025 ante los albos, donde la U dio la vuelta olímpica frente a su eterno rival.

Una era que contrasta radicalmente con lo vivido entre 2018 y 2021, cuando los azules no pudieron ganarle a ninguno de sus dos grandes rivales. En el caso de Colo Colo, la sequía se extendió aún más, desde 2013 hasta 2024 sin victorias ante los albos. El cambio de ciclo ha sido total.

El historial del Clásico Universitario: 202 ediciones de historia

El partido del sábado fue la edición número 202 del Clásico Universitario, uno de los duelos más longevos y sentidos del fútbol chileno. La historia de este enfrentamiento tiene sus propias marcas que vale la pena recordar:

La máxima goleada en la historia del clásico fue un 5-0 a favor de la UC, el 24 de noviembre de 1954

El máximo goleador histórico del clásico es Carlos Campos, de Universidad de Chile, con 14 anotaciones

En definiciones directas (finales), la UC lleva ventaja: 14 contra 7 a favor de los cruzados

Sin embargo, el presente le pertenece a los azules. La racha reciente de la U en este tipo de partidos es el reflejo de un equipo que ha encontrado una identidad competitiva en los momentos de mayor presión.

Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026: el camino al título

Con esta victoria, el panorama para Universidad de Chile luce alentador. Los 17 puntos acumulados en 11 fechas los ubican en la sexta posición de la tabla general, pero la brecha con el liderato, 4 puntos respecto a Deportes Limache, es perfectamente recuperable en las jornadas que restan.

La era Fernando Gago comienza a mostrar sus primeros frutos concretos: solidez defensiva, un delantero de referencia que ya encontró el gol y resultados positivos en los partidos de mayor exigencia. El triunfo en el clásico no solo suma puntos: suma confianza, jerarquía interna y la certeza de que este equipo puede competir de igual a igual contra cualquier rival del campeonato.

Para la U, el mensaje es claro: el Clásico Universitario 202 fue una victoria que sabe a mucho más que tres puntos. Fue la ratificación de que el ciclo ganador en los duelos de alto voltaje no es casualidad, sino la consecuencia de un trabajo sostenido en el tiempo.