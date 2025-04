Si pensaste que lo habías visto todo en la primera temporada, prepárate: The Last of Us vuelve con una segunda temporada cargada de emoción, drama, sangre… y decisiones que van a romper corazones. En esta nueva entrega de la aclamada serie de HBO, Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan para profundizar en una historia aún más oscura y personal.

En este artículo de La Tendencia te contamos dónde ver la serie en Chile, cuándo se estrena cada capítulo, quiénes actúan, cuántos premios ha ganado, y de qué se trata esta segunda temporada. Sin spoilers importantes, pero con todo lo que necesitas saber para engancharte desde el minuto uno.

¿Dónde y cuándo ver The Last of Us 2 en Chile?

La segunda temporada de The Last of Us se estrena en Chile este domingo 13 de abril de 2025, y estará disponible exclusivamente en Max (antes HBO Max). Cada episodio se liberará todos los domingos a las 22:00 horas, en simultáneo con su estreno en Estados Unidos.

Si tienes suscripción a la plataforma, podrás verlo desde cualquier dispositivo: Smart TV, celular, tablet o computador. También se puede acceder desde la app de Max en operadores como DirecTV, Movistar o VTR, si tu plan incluye acceso a HBO.

Fechas de estreno: capítulo por capítulo

La temporada contará con siete episodios, y a diferencia de la primera entrega (que tuvo 9), esta tendrá una narrativa más concentrada e intensa. Aquí el calendario completo:

Episodio 1: 13 de abril

Episodio 2: 20 de abril

Episodio 3: 27 de abril

Episodio 4: 4 de mayo

Episodio 5: 11 de mayo

Episodio 6: 18 de mayo

Episodio 7: 25 de mayo

Cada episodio tiene una duración estimada entre 50 y 65 minutos, con el primero y último ligeramente más extensos. Y ojo: se espera que el final de temporada termine en uno de los momentos más impactantes de toda la saga.

Reparto completo: los que vuelven y los nuevos rostros

Los dos grandes protagonistas de la primera temporada regresan en sus icónicos papeles:

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

A ellos se suman nuevos actores que darán vida a personajes clave de The Last of Us Part II, el videojuego en el que se basa esta temporada:

Kaitlyn Dever como Abby

Isabela Merced como Dina

Young Mazino como Jesse

Danny Ramirez como Manny

Catherine O’Hara (personaje aún en secreto, pero confirmado)

El cast mezcla experiencia con nuevas caras prometedoras, lo que ha generado una enorme expectativa sobre cómo adaptarán los momentos más controvertidos del juego.

¿De qué se trata esta segunda temporada? (sin spoilers mayores)

La historia se ubica cinco años después de los hechos de la primera temporada. Ellie ahora es mayor, más fuerte, pero también emocionalmente más compleja. Vive en Jackson, un asentamiento pacífico que promete estabilidad… pero esa tranquilidad no dura mucho.

Un evento trágico desencadena un nuevo viaje. Esta vez, la historia se centra mucho más en la venganza, las consecuencias y los matices morales. El enemigo ya no es solo el virus ni los infectados: el enemigo puede ser el otro… o uno mismo.

Además, la serie abordará nuevos temas como la identidad, las relaciones humanas en tiempos de violencia, y los dilemas éticos que conlleva sobrevivir a cualquier precio.

Premios y reconocimientos: una serie que hizo historia

La primera temporada de The Last of Us fue un fenómeno tanto de audiencia como de crítica. Obtuvo 24 nominaciones a los premios Emmy y ganó 8, incluyendo:

Mejor Maquillaje de Prótesis

Mejor Edición de Sonido

Mejor Dirección de Arte

Mejor Casting

También fue reconocida por el gremio de guionistas, directores y asociaciones de crítica televisiva en Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica.

Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados a múltiples premios por sus interpretaciones, convirtiéndose en una de las duplas más queridas de la TV actual.

Música e identidad sonora: vuelve Gustavo Santaolalla

El argentino Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar por Babel y Secreto en la montaña, regresa como compositor principal. Su estilo íntimo y melancólico es una de las marcas registradas de la serie, y en esta segunda entrega también se incluirán nuevas piezas originales inspiradas en el videojuego.

Además, se espera una banda sonora más diversa, con canciones de rock alternativo y folk, que acompañarán los momentos más intensos del viaje emocional de Ellie.

¿Cuánto se basa en el videojuego?

La segunda temporada adapta la primera mitad del videojuego The Last of Us Part II, considerado uno de los más polémicos y narrativamente ricos de los últimos años. Los creadores han confirmado que la historia completa de esa entrega se dividirá en dos temporadas de la serie, para poder desarrollar los personajes a fondo y no apurar sus arcos.

El objetivo, según Neil Druckmann (creador del videojuego y productor ejecutivo de la serie), es honrar el material original pero también expandirlo, añadiendo nuevas escenas, puntos de vista y personajes que no aparecen en el juego.

¿Qué esperar de esta temporada?

Si la primera temporada fue un drama postapocalíptico con elementos de terror, esta nueva entrega será un thriller emocional. Con más acción, más confrontaciones físicas y emocionales, y un giro que dividirá a la audiencia.

No es solo una historia de zombies: es una historia de decisiones. Y algunas van a doler.