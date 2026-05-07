StartCo 2026 cierra su edición más grande con 18 mil asistentes y 340 startups de más de 25 países

La séptima edición del encuentro de emprendimiento realizado en Medellín reunió a fondos de inversión, startups y actores del ecosistema latinoamericano, consolidando a Colombia como uno de los principales hubs de innovación de la región.

StartCo 2026 cerró su séptima edición con cifras récord y consolidó a Medellín como uno de los principales polos de innovación de América Latina. El evento, realizado el 16 y 17 de abril en Plaza Mayor Medellín, reunió a más de 18 mil asistentes, 340 startups provenientes de más de 25 países, 45 fondos de venture capital y más de 40 marcas patrocinadoras y aliadas estratégicas.

La edición de este año estuvo marcada por una fuerte presencia internacional y por el creciente interés de inversionistas en modelos escalables con foco regional. Cerca del 30% de las startups participantes llegaron desde fuera de Colombia, reflejando una tendencia cada vez más visible en el ecosistema: emprender pensando en expansión internacional desde las primeras etapas.

Uno de los hitos del encuentro fue la incorporación de los startcoins, una moneda virtual integrada en la aplicación oficial del evento que permitió al público apoyar en tiempo real a las startups participantes durante la subasta en vivo.

Entre las compañías destacadas estuvieron Samay, enfocada en diagnóstico temprano de EPOC, y Tincadia, plataforma que conecta a personas sordas con oportunidades laborales y académicas. Ambas obtuvieron un cupo directo para participar en StartCo MX, la primera edición internacional del evento, programada para noviembre de 2026 en Ciudad de México.

La inteligencia artificial también se posicionó como uno de los ejes centrales de esta edición. Gran parte de las startups presentó soluciones que incorporan IA para acelerar procesos, reducir costos operativos o mejorar la escalabilidad de sus servicios, especialmente en industrias B2B y SaaS.

En cuanto a sectores, fintech lideró la participación con un 19% de las startups presentes, seguido por soluciones SaaS con un 11%. También destacó el crecimiento de biotech y healthtech, categorías que alcanzaron un 6,9% de representación y evidenciaron una mayor sofisticación tecnológica dentro del ecosistema emprendedor latinoamericano.