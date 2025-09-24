Sony lanza los audífonos IER-EX15C con conexión USB-C

Sony ha revelado sus nuevos audífonos in-ear IER-EX15C, una opción diseñada para quienes buscan una experiencia de sonido nítido y profundo con la comodidad de la tecnología USB-C®. Estos audífonos ofrecen un rendimiento de audio excepcional, junto con la practicidad de un diseño compacto y funcional.

Audio de alta calidad y diseño ergonómico

Los IER-EX15C están equipados con un controlador de 5 mm y un diafragma de alta conformidad, lo que permite una reproducción de sonido clara y unos bajos profundos. Este diseño de pequeño tamaño garantiza comodidad sin sacrificar la calidad del audio, ideal para quienes buscan un sonido equilibrado para cualquier momento del día.

Conexión USB-C®: rápida y sin complicaciones

Compatible con una amplia gama de dispositivos que cuenten con puerto USB-C®, los nuevos audífonos de Sony permiten una conexión rápida y segura, eliminando la necesidad de cargar los auriculares y sin los retrasos que suelen ocurrir con las conexiones inalámbricas. Simplemente conecta el cable y comienza a disfrutar de tu música, llamadas o videos al instante.

Comodidad y control al alcance de tu mano

El modelo IER-EX15C ha sido diseñado pensando en la comodidad. Su cable resistente a enredos, con forma de sierra, y el ajustador de cable ayudan a mantener los auriculares organizados y listos para su uso en todo momento. Además, incluye tres tamaños de almohadillas de silicona híbrida que garantizan un ajuste seguro y cómodo para todos los usuarios.

El control en línea integrado permite gestionar fácilmente la reproducción de música, ajustar el volumen, silenciar el micrófono y responder llamadas, todo sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo.

Características destacadas del IER-EX15C

Conexión USB-C®: Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C® para una conexión rápida y sin complicaciones.

Sonido de alta calidad: Controlador de 5 mm con diafragma de alta conformidad para bajos profundos y voces claras.

Diseño compacto: Ligero y cómodo, con tres tamaños de almohadillas para un ajuste personalizado.

Control en línea: Fácil acceso a funciones como volumen, reproducción/pausa, silencio de micrófono y llamadas.

Cable resistente a enredos: Evita los nudos y facilita el uso en cualquier lugar.

Variedad de colores: Disponibles en negro, blanco, azul y rosa.

Compromiso con el medio ambiente: El embalaje está libre de plástico, como parte de los esfuerzos de sostenibilidad de Sony.

Para conocer más sobre precios y disponibilidad, visita la tienda oficial de Sony aquí.