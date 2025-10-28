SEO NIGHT
SEO Night Santiago 2025: ESBUENISIMO LABS inaugura un encuentro honesto de SEO

Juan Dine

El jueves 20 de noviembre a las 19:00 se realizará SEO Night Santiago, una cita impulsada por ESBUENISIMO LABS para reunir a profesionales y emprendedores de SEO, marketing digital y negocios en un formato cercano, práctico y sin formalidades innecesarias. El punto de encuentro será Eliodoro Yáñez 2990 (sector Tobalaba), con tres charlas breves, espacio de Q&A, cócteles y pizzas. Los cupos son limitados y la inscripción se hará mediante Google Form.

“Queremos una noche para hablar sin maquillaje: qué funcionó, qué falló y qué haríamos distinto mañana. La comunidad crece cuando comparte en confianza”, comenta Felipe “Feli” Morales, fundador de ESBUENISIMO LABS.

Lo que propone SEO Night de ESBUENISIMO LABS

  • Networking horizontal: conversaciones útiles entre pares, sin premios ni protocolos.

  • Contenido accionable: tácticas y marcos de ejecución que se puedan aplicar al día siguiente.

  • Continuidad: el objetivo es repetir el encuentro varias veces al año para fortalecer el ecosistema local.

Quién organiza el SEO Night

Detrás de la convocatoria está ESBUENISIMO LABS, agencia y plataforma reconocida por casos de éxito comprobables, la implementación de videos shoppables en medios y una plataforma propia de linkbuilding que agiliza publicaciones y ofrece métricas reales de rendimiento (vistas y clics). Su enfoque integra PR Digital + Linkbuilding + Video Shoppable para unir autoridad orgánica, visibilidad y conversión.

“Medimos todo: desde el enlace que posiciona hasta el botón que convierte. SEO Night es la extensión natural de esa cultura de datos y resultados”, agrega Morales.

Información práctica

  • Fecha y hora: 20 de noviembre, 19:00 hrs

  • Dirección: Eliodoro Yáñez 2990, Santiago (Tobalaba)

  • Cupos: limitados

  • Inscripción: Google Form (solicitar enlace)

  • Acceso y estacionamiento: sector Tobalaba/Eliodoro; estacionar en calles cercanas (referencia Plaza Las Lilas)

Sobre ESBUENISIMO LABS – Agencia SEO

ESBUENISIMO LABS es una agencia SEO y plataforma de linkbuilding de SEO con 15 años de experiencia en auditorías técnicas, contenido, on-page, off-page con linkbuilding, PR Digital y videos shoppables. Su marketplace de linkbuilding facilita publicaciones en medios de alta autoridad con medición de performance, combinando posicionamiento y resultados de negocio.

Contacto de prensa
ESBUENISIMO LABS – Comunicaciones
✉️ info@esbuenisimonews.com | 🌐 esbuenisimolabs.com

