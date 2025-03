Samsung se saca un as de la manga con su monitor gaming 3D sin gafas

Cuando parecía que el 3D había quedado en el cajón de las tecnologías olvidadas junto a los antiguos televisores que prometían mundos tridimensionales y acabaron cogiendo polvo, Samsung llega y le da una segunda vida. ¿La clave? Olvidarse de las gafas. Así arranca su nueva apuesta para el gaming más inmersivo: el Odyssey 3D, un monitor que parece más bien una ventana al futuro.

El 3D está de vuelta, pero ahora va en serio

Esta nueva apuesta va directa a quienes buscan experiencias inmersivas de verdad. Con seguimiento ocular y una lente lenticular propia, Samsung consigue un efecto de profundidad real en una pantalla 4K de 27 pulgadas, sin tener que ponerte nada en la cara. Y no hablamos de una demo tecnológica ni de una promesa que llegará “algún día”: el monitor ya se puede reservar y aterriza acompañado de juegos adaptados para esta tecnología.

El primero es The First Berserker, que se lanza el 27 de marzo. Y detrás llega Lies of P en su versión 3D con el DLC Overture. La idea es abrir una nueva vía de juego inmersivo, igual que ocurrió cuando las plataformas de casino evolucionaron más allá de las cartas básicas y empezaron a ofrecer variantes como el 21+3 blackjack, que añadieron emoción y nuevas mecánicas sin perder la esencia del juego original. Pues con el Odyssey 3D pasa algo similar, no se trata de cambiar el videojuego, sino de hacerlo más intenso, más cercano y más vivo.

Tecnología que no se queda en lo visual

Ahora bien, el Odyssey 3D no es solo una pantalla bonita con efectos. Detrás hay una combinación de rendimiento que también apunta alto: 165 Hz de tasa de refresco, respuesta de 1 ms y compatibilidad tanto con AMD FreeSync Premium como con NVIDIA G-SYNC, que en la práctica significa partidas fluidas y sin esos molestos tirones que sacan de quicio.

Y como si eso no bastara, añade una función de conversión de vídeo a 3D mediante inteligencia artificial, que básicamente analiza cada escena y la transforma en contenido tridimensional con efectos uniformes y menos fatiga visual.

Dos modelos para jugones exigentes

Aunque el modelo 3D se lleva los titulares, Samsung también ha presentado dos monstruos más para gamers exigentes, el Odyssey OLED G8 y el Odyssey G9. El primero viene en versiones de 27 y 32 pulgadas, pero el de 27″ es el que brilla por su densidad de píxeles récord: 166 PPI en 4K, acompañado de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms. Todo eso en una pantalla OLED con tecnología Quantum Dot, HDR TrueBlack 400 y una capa antirreflejos certificada.

Por su parte, el G9 es pura espectacularidad: 49 pulgadas, formato Dual QHD, y una curvatura 1000R que te envuelve por completo. Ideal para multitarea, pero también para sumergirte en mundos abiertos, simuladores o incluso, por qué no, disfrutar de plataformas de blackjack online con varias mesas abiertas al mismo tiempo, como quien se mueve entre tableros virtuales en una sala de casino futurista.

Un vistazo al ViewFinity S8, porque no todo en la vida es jugar

Y ya que estamos, Samsung también pensó en quienes quieren productividad sin renunciar a una buena pantalla. El nuevo ViewFinity S8 de 37 pulgadas es ahora el más grande de su línea en formato 16:9 y viene preparado para largas sesiones frente al monitor, con HDR10, conexión USB-C de 90 W, diseño ergonómico certificado y protección ocular.