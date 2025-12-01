Sabrina Sosa: quién es y todo sobre la modelo que conquistó a Joaquín Montecinos

Si sigues el cruce entre fútbol y farándula chilena, es casi imposible que el nombre de Sabrina Sosa no te haya aparecido en el radar. Modelo argentina, rostro de TV, mamá, coach y ahora esposa del futbolista Joaquín Montecinos: su vida se ha ido armando entre pasarelas, programas y segundas oportunidades.

Pero ¿quién es realmente Sabrina Sosa más allá de los titulares? ¿Cómo pasó de Miss Reef a conductora de televisión estable en Chile? ¿Y cómo terminó formando familia con uno de los jugadores más intensos del fútbol nacional? Vamos por partes y armemos la película completa.

Resumen rápido: por qué Sabrina Sosa vuelve a estar en todas partes

En pocas líneas: Sabrina Sosa es una modelo y conductora argentina nacida el 31 de diciembre de 1988, que se radicó en Chile tras ser finalista de Miss Reef Argentina y luego coronarse Miss Reef Chile 2011.

En televisión se hizo conocida por su paso por Yingo y Morandé con Compañía, y con el tiempo se consolidó como rostro del programa Estilo Chic, además de estudiar coaching profesional.

En lo personal, tuvo una larga relación con Claudio Valdivia, hermano del “Mago”, con quien fue madre de Gaspar. Tras una separación compleja y varios años sin pareja estable, en 2024 confirmó su romance con Joaquín Montecinos; en 2025 llegó el compromiso, la boda íntima y el nacimiento de su hijo juntos, Gio Alessandro.

Datos básicos de Sabrina Sosa: edad, origen y primeros pasos

Sabrina Sosa Jiménez nació el 31 de diciembre de 1988 en Argentina, así que al cierre de 2025 tiene 36 años.

Desde adolescente entendió que su camino pasaba por el escenario: a los 13 años comenzó a trabajar en fiestas con un grupo de música brasileña para costear sus estudios, una anécdota que ella misma ha contado en programas chilenos.

La exposición grande llegó con Miss Reef: primero fue finalista en Argentina (2009) y luego, ya en Chile, se quedó con la corona en 2011, lo que la instaló como uno de los rostros más comentados de la época.

Poco después, un productor chileno la invitó a sumarse a Yingo. Ese viaje corto se transformó en mudanza: Chile dejó de ser trabajo temporal y pasó a ser su casa.

De Miss Reef a rostro de TV: la carrera de Sabrina en Chile

Miss Reef y la llegada a Chile

El título de Miss Reef Chile 2011 no fue solo una corona de verano: fue la puerta a la televisión chilena. A partir de ese momento, Sabrina se instaló como figura recurrente en notas, eventos y programas donde la presencia de modelos y bailarinas era clave.

Yingo, Morandé y los primeros programas de TV

Su primera parada televisiva importante fue Yingo, el programa juvenil que mezclaba baile, música y reality. Sabrina ha contado que no todo fue glamur: se sintió poco bienvenida por algunas compañeras y llegó a pensar en regresar a Argentina por la mala onda interna.

Después vino el salto a Morandé con Compañía, donde actuó en sketches junto a humoristas y se consolidó como parte del universo nocturno de la TV. Ella misma recuerda con cierta risa que en esos años la comparaban con vedettes mucho más producidas, mientras ella mantenía un look más simple.

Estilo Chic y su faceta actual como conductora y coach

Con el tiempo, Sabrina se corrió del rol de “chica de programa juvenil” y se instaló en un lugar más maduro: desde hace varios años conduce Estilo Chic, espacio dedicado a belleza, moda y bienestar que se emite en distintas plataformas y señales.

En paralelo, estudió oratoria, locución, actuación y un diplomado de coaching profesional, lo que la llevó a sumar otra faceta: la de coach certificada, con foco en comunicación y desarrollo personal.

Maternidad y quiebre: la historia con Claudio Valdivia

Gaspar, su primer hijo y los años en pareja

En 2012 comenzó una relación muy mediática con Claudio Valdivia, hermano de Jorge “Mago” Valdivia. Se conocieron en televisión y, durante varios años, fueron una de las parejas estables del mundo farandulero.

Fruto de esa historia nació Gaspar, en 2015. Sabrina ha contado que el parto fue por cesárea y que hubo complicaciones con la placenta, lo que obligó a adelantar el nacimiento, pero finalmente todo salió bien. Hoy Gaspar tiene 9 años y suele aparecer en las redes de ambos padres.

La separación y los momentos difíciles

El romance, sin embargo, se terminó. A comienzos de 2021, Sabrina confirmó públicamente la separación, y con el tiempo trascendieron tensiones por pensión alimenticia que ambos abordaron en programas de televisión, con versiones cruzadas.

Ella ha sido honesta al decir que el proceso la golpeó fuerte, que sintió miedo al futuro y que llegó a pensar que no habría otra pareja que encajara con su vida. Esa vulnerabilidad la ha conectado con muchas mujeres que siguen su historia de cerca.

La historia de amor con Joaquín Montecinos: de amigos a pareja y familia

Cómo se conocieron y cuándo confirmaron el romance

Sabrina y Joaquín Montecinos se conocían hace un par de años como amigos. Todo cambió a fines de 2024, cuando una foto en el cine desató rumores de romance. Poco después, ella misma lo confirmó: “Estamos pololeando, él me pidió pololeo… fue muy extraño y hermoso a la vez”.

Sosa ha contado que venía de años sin pareja pública ni privada que cuajara, y que la conexión con Montecinos “marcó una gran diferencia”: lo describe como atento, protector, maduro y resuelto, a pesar de ser algunos años menor.

Compromiso, embarazo y boda íntima

En 2025 la relación aceleró: primero anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos; luego, durante unas vacaciones en Punta Cana, llegó la propuesta de matrimonio con la complicidad de Gaspar, el hijo mayor de Sabrina, que llevó el anillo en plena playa.

La boda llegó a fines de agosto de 2025, en una ceremonia civil íntima en la casa de la modelo, con familia y amigos cercanos. Ella lució un vestido hecho a medida para sus siete meses de embarazo, mientras Montecinos la sorprendió cantando, según relataron medios que siguieron de cerca el enlace.

El nacimiento de Gio Alessandro y la nueva familia

El 24 de octubre de 2025 anunciaron el nacimiento de su hijo, Gio Alessandro Montecinos Sosa. Fue el propio Joaquín quien publicó la primera foto familiar y escribió “Bienvenido Gio Alessandro”, destacando que el bebé se adelantó, pero llenó de amor a la familia.

Con esto, la vida de Sabrina suma un nuevo capítulo: madre de dos niños, pareja de un jugador en plena carrera y con la sensación, según sus propias palabras, de haber encontrado a la persona ideal en el momento en que ella estaba lista para volver a creer en el amor.

Sabrina Sosa hoy: trabajo, redes sociales y proyectos

Más allá de los titulares románticos, Sabrina sigue construyendo una carrera sólida. Continúa como conductora de Estilo Chic, participa en festivales de verano y eventos de marcas, y se mueve cómoda entre televisión, redes e imagen comercial.

En Instagram reúne centenares de miles de seguidores, donde combina fotos de trabajo, maternidad, viajes y reflexiones personales. También ha mostrado su interés por el coaching y el desarrollo personal, compartiendo procesos formativos y lecturas que la han ayudado a reordenar su vida después de crisis importantes.

En más de una entrevista ha comentado que su meta es seguir evolucionando en la TV, idealmente en señales abiertas, y al mismo tiempo sostener una vida familiar estable, lejos del ruido innecesario.

Rasgos de personalidad: qué la hace distinta en la farándula chilena

Si algo se repite en las notas sobre Sabrina Sosa es la idea de resiliencia. Trabajó desde niña, se reinventó varias veces en la tele, atravesó un robo de auto con su hijo dentro, un quiebre público y un largo período de soltería donde dudó de volver a enamorarse.

También destaca un tono directo: no esquiva hablar de temas incómodos como la pensión de alimentos, su experiencia en Yingo o los miedos después de la separación, pero intenta hacerlo sin destruir al otro, marcando su postura y, a la vez, cuidando a su hijo.

Hoy, su relación con Montecinos la muestra más liviana y confiada. Ella misma ha dicho que “todo pasa en el momento indicado” y que necesitaba sanar antes de abrir la puerta a otra historia. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza explica por qué su nombre sigue siendo relevante más allá del chisme rápido.

Preguntas frecuentes sobre Sabrina Sosa

¿Cuántos años tiene Sabrina Sosa y de dónde es?

Sabrina Sosa nació el 31 de diciembre de 1988 en Argentina, por lo que tiene 36 años. Su acento y sus raíces argentinas están presentes, pero su vida adulta y gran parte de su carrera se han desarrollado en Chile, país al que llegó invitada por un programa juvenil.

Con los años, se transformó en una de las modelos e influencers más reconocibles del entorno chileno, al punto de que muchos la asocian directamente con la televisión local más que con sus inicios trasandinos.

¿Cuántos hijos tiene Sabrina Sosa y con quiénes?

Actualmente, Sabrina es madre de dos niños. El mayor es Gaspar, nacido en 2015, fruto de su relación con Claudio Valdivia. Ambos mantienen una coparentalidad activa y han sido vistos compartiendo momentos en familia junto a él, incluso después del término de la relación.

En octubre de 2025 llegó su segundo hijo, Gio Alessandro Montecinos Sosa, esta vez junto al futbolista Joaquín Montecinos. El nacimiento fue anunciado por el propio jugador en redes sociales, donde mostró la primera foto familiar y relató que el bebé se adelantó, pero llenó de amor el día.

¿Qué programas ha hecho Sabrina Sosa en la TV chilena?

Su ruta televisiva incluye varios formatos. Partió en Yingo, donde se integró al elenco juvenil; luego pasó por Morandé con Compañía, participando en sketches y segmentos de entretención. En el cable y plataformas, se hizo conocida por conducir espacios de música y entretenimiento como Mi Bloke y Rankeao, además de consolidarse en Estilo Chic.

En paralelo, ha animado festivales de verano, ha sido rostro de campañas comerciales y ha aparecido en programas de conversación como La Divina Comida, donde ha compartido detalles íntimos de su vida y su adaptación a Chile.

¿Cómo empezó su relación con Joaquín Montecinos?

Sabrina y Joaquín se conocían desde antes como amigos, pero el cambio de chip ocurrió de golpe. Según ha contado ella, “de la noche a la mañana” ambos se dieron cuenta de que detrás de esa amistad había una conexión más profunda. La primera foto juntos en el cine bastó para encender rumores, que luego confirmaron.

Con el tiempo, Sabrina ha dicho que Montecinos “es un 10” con ella: atento, cuidador, cariñoso y muy resuelto, al punto de que suele anticiparse a lo que ella necesita. Esa sensación de apoyo y estabilidad la llevó a proyectarse rápidamente, comprometerse, casarse y formar una nueva familia.

Conclusión: por qué la historia de Sabrina Sosa sigue generando interés

La historia de Sabrina Sosa no se resume a un romance con un futbolista. Es la historia de alguien que llegó de adolescente a un país nuevo, se abrió camino en la TV, se hizo madre lejos de su familia de origen, atravesó crisis públicas y, aun así, encontró una manera de reinventarse.

Su relación con Joaquín Montecinos, el matrimonio y la llegada de Gio Alessandro son solo el capítulo más reciente de una biografía que mezcla trabajo duro, exposición mediática y decisiones personales complejas. Si buscas entender quién es realmente Sabrina Sosa, la clave está en mirar todo el arco: de Miss Reef a conductora, de pareja mediática a madre de dos, de separación dolorosa a nueva familia.

Y, a la vez, en algo simple: más allá de los titulares, su historia conecta porque habla de segundas oportunidades, de criar hijos en medio del ruido público y de volver a creer en el amor cuando uno pensaba que esa puerta ya se había cerrado.