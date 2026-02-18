Real Madrid retoma el trono de LaLiga tras el tropiezo del Barcelona en Girona y abre brecha en la clasificación

Clasificación de LaLiga 2025‑26: Real Madrid vuelve a ser líder de LaLiga

La jornada 24 de LaLiga 2025‑26 dejó un giro en la parte alta de la tabla con el Real Madrid recuperando el liderato y el Barcelona cediendo el primer puesto tras varias semanas en la cima. El conjunto blanco llegó a los 60 puntos después de una goleada convincente ante la Real Sociedad, cimentada en un doblete de Vinícius Junior desde el punto penal y los tantos de Gonzalo García y Fede Valverde. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, cuestionado tras algunos tropiezos recientes, respondió con una actuación sólida que refuerza su candidatura al título.

Por detrás, el Barcelona cayó a la segunda posición, dos puntos por debajo del líder, mientras que Villarreal y Atlético de Madrid comparten el tercer escalón con 45 unidades, bastante alejados de la pelea directa por el campeonato. La combinación de resultados comprime ligeramente la zona alta pero, al mismo tiempo, abre una brecha importante entre los dos primeros y el resto de perseguidores de cara al tramo final de la liga.

Tropiezo del Barcelona en Girona y crisis de resultados culé

El resbalón del Barcelona llegó en Montilivi, donde el Girona se impuso 2‑1 en un partido marcado por el penal fallado por Lamine Yamal y la remontada local en la segunda parte. Con 0‑0 en el marcador, el joven extremo asumió la responsabilidad desde los once metros, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo de Gazzaniga, desperdiciando una ocasión clave para encarrilar el duelo. Tras el descanso, Pau Cubarsí adelantó a los culés con un cabezazo, pero Thomas Lemar y Fran Beltrán voltearon el resultado con goles que dejaron muy tocado al equipo de Hansi Flick.

El tropiezo se suma a la dura goleada recibida ante el Atlético en semifinales de Copa y a los problemas en Europa, alimentando la sensación de crisis deportiva en el entorno azulgrana. Lamine Yamal, que arrancó la temporada como gran revelación, acumula varios partidos sin ser decisivo y se ha convertido en foco de un debate sobre la gestión de la presión en futbolistas tan jóvenes.