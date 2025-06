Ranking de los clubes con más títulos internacionales en el Mundial de Clubes 2025

¿Quién manda en la historia? El nuevo formato del Mundial de Clubes 2025 ha reunido a los mejores equipos del planeta, no solo en presente, sino también en legado. Desde campeones de Champions League hasta gigantes sudamericanos de la Copa Libertadores, la disputa va más allá del césped: también se juega en la vitrina de trofeos.

Con 32 equipos en competencia, el Mundial de Clubes 2025 reúne a gigantes históricos y nuevas potencias. En títulos internacionales, Real Madrid encabeza la lista con 26 conquistas, seguido por Boca Juniors (18) y River Plate junto a Bayern (9).

En este artículo de La Tendencia, revisamos en profundidad cuántos títulos internacionales tiene cada equipo que participa en el torneo, considerando únicamente competiciones oficiales organizadas por FIFA, UEFA o CONMEBOL.

¿Qué títulos se consideran internacionales?

Para mantener el criterio riguroso y comparable, este ranking incluye:

Champions League (UEFA)

Mundial de Clubes (FIFA)

Intercontinental (UEFA/CONMEBOL, reconocida por FIFA desde 2023)

Europa League, Supercopa de Europa, Conference League (UEFA)

Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa, Supercopa Sudamericana, Copa de Oro (CONMEBOL)

***No se contabilizan ligas ni copas nacionales.

¿Qué club tiene más títulos internacionales en el Mundial de Clubes 2025?

El equipo con más títulos internacionales en el Mundial de Clubes 2025 es el Real Madrid, con 26 trofeos oficiales. Lo siguen Boca Juniors con 18 y River Plate y Bayern Múnich con 9 cada uno. El ranking incluye títulos de FIFA, UEFA y CONMEBOL.

Ranking de títulos internacionales – Solo equipos del Mundial de Clubes 2025

Puesto Club Títulos internacionales Principales conquistas 1 Real Madrid 26 15 Champions, 5 Mundiales, 3 Intercontinentales, 3 Supercopas UEFA 2 Boca Juniors 18 6 Libertadores, 4 Recopas, 3 Intercontinentales, 2 Sudamericanas, 1 Supercopa, 1 Copa de Oro, 1 Máster 3 River Plate 9 4 Libertadores, 3 Recopas, 1 Intercontinental, 1 Sudamericana 4 Bayern Munich 9 6 Champions, 2 Intercontinentales, 1 Mundial de Clubes 5 Flamengo 4 3 Libertadores, 1 Intercontinental 6 Chelsea 4 2 Champions, 1 Europa League, 1 Mundial de Clubes 7 Inter de Milán 4 3 Champions, 1 Mundial de Clubes 8 Palmeiras 3 3 Libertadores 9 Manchester City 2 1 Champions, 1 Mundial de Clubes 10 Botafogo 1 1 Copa Libertadores (2024) 11 Fluminense 1 1 Copa Libertadores (2023) 12 Benfica, Dortmund, Al Ahly, Wydad, León, Urawa, Auckland, Al Hilal, Monterrey 0–2 aprox. Algunos con títulos continentales menores

Real Madrid: el rey absoluto

No hay discusión posible: Real Madrid es el club más exitoso de todos los tiempos a nivel internacional. Con 26 títulos oficiales, domina con claridad el palmarés del Mundial de Clubes 2025. Sus 15 Champions League lo convierten en el rey de Europa, y sus 5 Mundiales de Clubes reafirman su supremacía también a nivel global. Además, suma 3 Copas Intercontinentales, títulos que la FIFA reconoció oficialmente como mundiales en 2023, y una colección de Supercopas europeas que completan una vitrina sin comparación.

Este poderío no solo se traduce en historia, sino también en presente. El Real Madrid llega al torneo con una plantilla repleta de estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Toni Kroos en su despedida. La institución combina experiencia con juventud, y su ADN competitivo convierte cada aparición internacional en una amenaza para cualquier rival. Nadie levanta copas como el club blanco.

Boca Juniors: el más ganador de Sudamérica presente en el torneo

Boca Juniors es, sin duda, el club más laureado de Sudamérica que estará presente en el Mundial de Clubes 2025. Con 18 títulos internacionales, lidera el continente gracias a su capacidad de competir a lo largo de las décadas. Acumula 6 Copas Libertadores, 4 Recopas Sudamericanas, 2 Copas Sudamericanas, 3 Intercontinentales y otros títulos como la Supercopa y la Copa de Oro. Su historia es rica, polémica, intensa y gloriosa.

En este torneo, Boca no solo llega con ambición deportiva, sino también con peso simbólico. Representa a una hinchada global, una identidad futbolera que trasciende generaciones. Aunque el fútbol europeo se ha impuesto económicamente, la mística copera de Boca sigue siendo temida, especialmente en duelos de eliminación directa. Ningún otro club sudamericano en el torneo puede mostrar una historia tan poderosa.

River Plate y 🇩🇪 Bayern Munich: igualados en prestigio, distintos en geografía

River Plate y Bayern Munich comparten una curiosa coincidencia en este ranking: ambos tienen 9 títulos internacionales. En el caso de River, destacan sus 4 Libertadores, 3 Recopas Sudamericanas, la Copa Intercontinental de 1986 y la Sudamericana de 2014. El club millonario ha sido protagonista recurrente en la última década y llega al Mundial de Clubes con una generación ambiciosa y competitiva.

Bayern, por su parte, tiene un legado basado en la constancia y la eficiencia alemana. Ha ganado 6 Champions League, 2 Intercontinentales y un Mundial de Clubes. Su dominio europeo ha sido sostenido desde la década de los 70 y mantiene su estatus de potencia absoluta. A diferencia de River, el club bávaro suele mantener una plantilla de alto nivel económico, repleta de talento internacional, con aspiraciones de volver a levantar el trofeo mundial.

Flamengo, Chelsea e Inter: potencias de tres continentes

Flamengo, Chelsea e Inter de Milán suman 4 títulos internacionales cada uno, aunque sus caminos hasta aquí son muy diferentes. El conjunto carioca se coronó campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones (1981, 2019 y 2022), y levantó la Intercontinental de 1981 tras vencer al Liverpool. Representa la fuerza del fútbol brasileño, con una hinchada masiva y una historia de gloria que ha revivido en los últimos años.

Chelsea e Inter, en cambio, han forjado su peso internacional desde Europa. El club inglés conquistó dos Champions League (2012 y 2021), una Europa League y el Mundial de Clubes en 2021. Por su parte, el equipo italiano ganó tres Copas de Europa (la más reciente en 2010) y el título mundial ese mismo año. Ambos llegan al torneo con historia, estructura y planteles capaces de competir con cualquiera.

Palmeiras: historia reciente, ambición continental

Palmeiras ha sido uno de los clubes más dominantes de Sudamérica en la última década. Con tres Copas Libertadores (1999, 2020 y 2021), ha demostrado que no solo tiene historia, sino también capacidad para reinventarse en el fútbol moderno. Si bien no cuenta con títulos en el ámbito mundial ni europeo, su presencia constante en semifinales y finales de Libertadores lo han consolidado como un habitual animador del continente.

En el Mundial de Clubes 2025, el equipo paulista llega con la confianza de haber recuperado su lugar en la elite. Su estilo táctico disciplinado, sumado a la inversión en juveniles y extranjeros bien seleccionados, lo convierten en un rival incómodo para cualquier potencia europea. Aunque el reto será mayor, Palmeiras no juega para participar: su objetivo es competir, y por qué no, dar la sorpresa.

Manchester City: gloria reciente, ambición sin techo

Manchester City es el mejor ejemplo de un gigante moderno. Su primer título internacional oficial llegó en 2023 con la Champions League, y ese mismo año consiguió el Mundial de Clubes, posicionándose en el mapa global con autoridad. Pese a su corta historia en términos de copas internacionales, su estructura institucional, plantilla y modelo deportivo lo convierten en uno de los favoritos a ganar esta edición.

Con un equipo liderado por figuras como Haaland, De Bruyne y Phil Foden, más el respaldo de un modelo exitoso gestionado por Pep Guardiola, el City no solo quiere competir: quiere construir un legado. A diferencia de clubes históricos que ya consolidaron su leyenda, los citizens están escribiendo la suya, título a título, con una ambición que parece no tener techo.

Botafogo: la vuelta al mapa internacional

Botafogo sorprendió al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2024, lo que le dio el pase directo al Mundial de Clubes. Con ello, sumó su primer título internacional oficial, después de décadas de historia rica a nivel local, pero con escasa presencia en las grandes vitrinas continentales. La hazaña fue celebrada como una redención histórica para un club que estuvo mucho tiempo alejado de la elite.

En este torneo, Botafogo se presenta como uno de los equipos con menos experiencia en estas lides, pero con un fuerte espíritu competitivo. Su gran desafío será medirse ante los gigantes europeos y sudamericanos con más recorrido internacional. Aunque no parte como favorito, su papel de «tapado» podría generar sorpresas, como ya lo ha demostrado en el torneo continental.

Fluminense: el campeón reciente que busca afirmarse

Fluminense logró conquistar su primera Copa Libertadores en 2023, tras años de quedar cerca del título. Ese logro no solo le dio su primer trofeo internacional oficial, sino que también marcó un hito emocional para el club y sus hinchas. El equipo carioca llega a esta edición del Mundial de Clubes con el deseo de afirmarse entre los grandes de Sudamérica.

El desafío será alto, pero Fluminense se caracteriza por su buen trato de balón, su identidad futbolística y su capacidad para reinventarse en momentos clave. Si logra trasladar esa fortaleza a este torneo, podría escribir un nuevo capítulo histórico y consolidarse como un protagonista a nivel global.

El Mundial de Clubes 2025 no es solo una competencia futbolística: es una vitrina de legado, de historia viva, de símbolos que se enfrentan con algo más que once jugadores en cancha. Cada club que participa llega no solo con sus figuras actuales, sino también con un relato construido durante décadas, con títulos que definen su identidad y con el peso de una camiseta que no necesita presentación.

Real Madrid y Boca Juniors representan extremos distintos del mapa, pero comparten una esencia ganadora que los convierte en referentes absolutos. River, Bayern, Chelsea, Flamengo y compañía aportan jerarquía, rivalidad y riqueza táctica. Mientras tanto, equipos como Manchester City, Fluminense o Botafogo emergen con hambre de gloria, buscando no solo ganar partidos, sino dejar su nombre en el muro de los que hacen historia.

Al final, este torneo global no solo premiará al mejor en la cancha. También recordará al que supo defender su legado con orgullo, escribir nuevas páginas en su historia y demostrar que, en el fútbol, los títulos pesan… y cómo.