¿Quién es Pangal Andrade? El rostro aventurero de la televisión chilena

Pangal Andrade se ha convertido en una figura reconocida de la televisión chilena gracias a su carisma, su espíritu competitivo y su estrecha relación con la naturaleza. Pero más allá de su presencia en realities y programas de TV, Pangal es mucho más que una cara conocida: es deportista, activista medioambiental y empresario, todo con un sello único que lo distingue en el mundo del espectáculo chileno.

Nacido el 20 de diciembre de 1984, Pangal es oriundo del Cajón del Maipo, un lugar que no solo lo vio crecer, sino que forjó su identidad. Su amor por la naturaleza y los deportes extremos nació entre ríos, montañas y bosques, elementos que más adelante definirían su vida personal y profesional.

Los primeros pasos de Pangal en televisión: el salto a la fama

La popularidad de Pangal comenzó a despegar gracias a su participación en programas como «Año 0», «Pareja Perfecta», «Mundos Opuestos 2» y «Generaciones Cruzadas», todos de Canal 13. En cada uno de estos espacios se destacó por su fuerza física, habilidades de supervivencia y carácter competitivo, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del público.

Su imagen de hombre rudo pero sensible, cercano a la tierra, caló hondo entre los espectadores. No era el típico rostro televisivo: venía de un mundo distinto, donde lo importante era escalar una montaña o remar en aguas bravas, y no tanto posar frente a una cámara.

Deportista extremo y amante del kayak

Una de las grandes pasiones de Pangal Andrade es el kayak de aguas blancas, disciplina que practica desde muy joven. No es raro verlo recorriendo los ríos más desafiantes de Chile o participando en competencias de nivel internacional. De hecho, ha representado al país en distintos eventos deportivos relacionados con este deporte.

Además del kayak, también practica escalada, trekking, ciclismo y otros deportes al aire libre. Su vida gira en torno al movimiento, al contacto con la naturaleza y al respeto por el medio ambiente, valores que ha defendido públicamente en más de una ocasión.

Activismo ecológico: La lucha de Andrade por el Cajón del Maipo

Pangal no solo vive en la naturaleza: también la defiende. Ha sido una de las voces más activas contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, al cual se opone desde hace años por su impacto negativo en el ecosistema de la zona. Gracias a su visibilidad en los medios y redes sociales, ha logrado movilizar a miles de personas y generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales.

Este activismo ha sido una de las aristas más valoradas de su figura pública, mostrando que su compromiso va más allá de las cámaras.

Emprendimiento: sustentabilidad con estilo

En 2021 inauguró su propio proyecto turístico sustentable: el Refugio El Embalse, un lodge ubicado en el corazón del Cajón del Maipo. El lugar fue construido con sus propias manos y bajo un enfoque ecológico, utilizando materiales reciclados y técnicas amigables con el entorno. Este emprendimiento busca fusionar el turismo con el cuidado del medioambiente, ofreciendo experiencias únicas para quienes quieren desconectarse del ritmo urbano.

Vida personal: romances, redes y nuevos desafíos

Pangal ha estado en el centro de atención también por su vida amorosa. Uno de sus romances más mediáticos fue con la modelo y animadora Kel Calderón, relación que terminó pero que lo mantuvo en la mira del mundo del espectáculo.

Hoy, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte su día a día, sus aventuras en la naturaleza y sus reflexiones sobre temas ambientales y de vida saludable y su actual pareja es Melina Noto

Pangal Andrade en 2025: ¿hacia la política verde?

En el último tiempo, ha habido rumores sobre una posible incursión política de Pangal Andrade, especialmente en temáticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Aunque él no lo ha confirmado, sí ha manifestado que le interesa influir en políticas públicas que promuevan el respeto por la naturaleza, el deporte y la vida sana.

Pangal Andrade representa una figura atípica dentro de la televisión chilena. Su autenticidad, compromiso ecológico y amor por el deporte lo han convertido en un referente para muchos jóvenes y adultos que buscan una vida más conectada con la naturaleza. Más allá de su pasado televisivo, su presente lo tiene construyendo refugios, defendiendo ríos y sembrando una idea: que se puede vivir bien sin destruir el entorno.