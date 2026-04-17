¿Quién es Kylian Mbappé? Origen, equipo actual, sueldo y sus mejores jugadas

Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más determinantes y mediáticos del mundo, símbolo de la nueva generación que tomó el relevo de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es delantero, extremadamente rápido, con una definición letal y una capacidad casi única para decidir partidos importantes tanto a nivel de clubes como con la selección francesa.

Origen de Kylian Mbappé: infancia, familia y primeros pasos

Kylian Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, una comuna de la periferia de París, Francia. Creció en un entorno humilde, en un barrio donde el fútbol era una vía de escape, pero también en una familia profundamente ligada al deporte.

Su padre, Wilfried Mbappé, es de origen africano (Camerún y Nigeria) y trabajó como entrenador de fútbol en clubes de formación.

Su madre, Fayza Lamari, es de origen argelino y fue jugadora profesional de balonmano en Francia.

Tiene un hermano menor, Ethan, que también se ha desarrollado como futbolista profesional.

Desde muy pequeño, Kylian destacó por su velocidad, regate y una madurez táctica poco común para su edad. Sus primeros pasos los dio en clubes locales de Bondy, donde rápidamente empezó a llamar la atención de ojeadores. Más tarde llegó a la academia del AS Monaco, el club que terminaría proyectándolo al nivel élite.

¿En qué equipo juega Kylian Mbappé actualmente?

En el AS Monaco, Mbappé hizo su debut profesional siendo adolescente. No tardó en convertirse en una de las grandes promesas del fútbol europeo, especialmente tras la temporada 2016/17, en la que:

Fue clave en la conquista de la Ligue 1.

Brilló en la UEFA Champions League, con actuaciones decisivas ante equipos grandes.

Ese rendimiento llamó la atención de los gigantes del continente.

París Saint-Germain (PSG): la consolidación como estrella mundial

El siguiente gran paso fue su fichaje por el París Saint-Germain. Llegó primero como cedido con opción de compra y, posteriormente, el club parisino ejecutó una operación enorme que lo convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia.

En el PSG:

Formó tridentes históricos junto a Neymar y Messi.

Se convirtió en máximo goleador histórico del club.

Ganó múltiples ligas francesas, copas nacionales y fue figura en Champions.

Su explosión en París lo consolidó como uno de los mejores del mundo.

Real Madrid: el gran salto que marcó su carrera

Después de años de rumores, idas y venidas, Mbappé terminó fichando por el Real Madrid. Su llegada al club blanco representó:

El inicio de una nueva era para la delantera madridista.

La oportunidad de pelear cada año por la Champions como máximo objetivo.

El paso definitivo para convertirse en icono global, con un club de alcance planetario.

En la actualidad, Kylian Mbappé juega en el Real Madrid y es la gran referencia ofensiva del equipo, llevando el peso del gol, la responsabilidad en los partidos grandes y la imagen del proyecto deportivo.

¿Cuánto gana Kylian Mbappé?

Las cifras exactas de su sueldo pueden variar según primas, variables y renovaciones, pero Kylian Mbappé se sitúa de manera estable entre los jugadores mejor pagados del planeta.

En términos generales, su ingreso se puede dividir en:

Salario con el club: contrato de élite, con una ficha anual altísima acorde a su estatus.

Primas y bonus: variables por objetivos (goles, títulos, premios individuales, rendimiento en Champions, etc.).

Patrocinios y publicidad: acuerdos multimillonarios con marcas deportivas, tecnológicas, de moda y otros sectores.

Derechos de imagen: campañas, portadas, anuncios y presencia en grandes eventos.

Si sumamos salario más patrocinio, Mbappé se mueve en niveles de ingresos anuales comparables a los de las máximas figuras del deporte mundial. Es una marca global, no solo un futbolista.

Estilo de juego: por qué Mbappé es tan diferente

Kylian Mbappé se caracteriza por un estilo de juego explosivo, vertical y letal. Sus principales virtudes son:

Velocidad punta: es uno de los jugadores más rápidos del mundo, capaz de recorrer grandes distancias en segundos.

Arranque y cambio de ritmo: su primera zancada le permite dejar atrás defensas con facilidad.

Definición: tiene frialdad en el mano a mano y una enorme variedad de remates (interior, empeine, cruzado, picado).

Regate en carrera: combina velocidad con conducción pegada al pie, lo que le hace muy difícil de frenar.

Inteligencia de desmarque: sabe cuándo atacar el espacio a la espalda de la defensa y cómo situarse entre líneas.

Puede jugar como:

Extremo izquierdo, partiendo desde la banda hacia dentro.

Delantero centro, atacando espacios y recibiendo al límite del fuera de juego.

Su estilo lo hace especialmente letal a campo abierto y en transiciones rápidas.

Las mejores jugadas y momentos icónicos de Kylian Mbappé

Aunque sería imposible recopilar todas sus grandes jugadas, hay varios momentos que suelen aparecer en cualquier recopilatorio de “lo mejor de Mbappé”.

Exhibición con el AS Monaco en Champions

En su etapa en el AS Monaco, Mbappé tuvo varias noches memorables en Champions League:

Goles y actuaciones decisivas frente a equipos grandes.

Despliegues de velocidad, regate y definición que hicieron que toda Europa hablara de él.

Fue el escaparate que confirmó que no era solo una promesa, sino una realidad.

Mundial de Rusia 2018 con Francia

El Mundial 2018 fue el gran escaparate global:

Golazos en fase eliminatoria, incluida su actuación ante Argentina.

Capacidad para romper líneas rivales y aparecer en los momentos clave.

Se convirtió en uno de los protagonistas del torneo y en campeón del mundo con apenas 19 años.

Su velocidad y descaro fueron comparados con los mejores inicios de las grandes leyendas.

Goles y hat-tricks en Champions

En diferentes temporadas ha firmado partidos de Champions inolvidables, con:

Hat-tricks fuera de casa.

Partidos donde se echó el equipo a la espalda.

Goles en los minutos clave, mostrando jerarquía de estrella.

Estas actuaciones reforzaron su imagen de futbolista decisivo en los escenarios más grandes.

Goles históricos con PSG y Real Madrid

Con el pasó de los años ha ido acumulando:

Goles maradonianos, arrancando desde campo propio.

Definiciones al primer toque en el área.

Jugadas individuales en las que deja atrás a varios defensores antes de marcar.

Aunque cada aficionado tiene su ranking personal, los recopilatorios de “best skills” y “best goals” dejan claro que Mbappé combina potencia, técnica y sangre fría.

Palmarés y reconocimientos individuales

Más allá de jugadas puntuales, Mbappé ya ha construido un palmarés impresionante:

Títulos de liga en Francia.

Copas nacionales.

Mundial con la selección francesa.

Finales y fases avanzadas de Champions.

Premios individuales a máximo goleador, mejor jugador de ligas y distinciones en torneos internacionales.

A pesar de su edad, su currículum ya es comparable al de leyendas, con margen para sumar muchos más títulos.