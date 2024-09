¿Quién es Jake Dunn, el nuevo amor de Nicola Coughlan?

Los fanáticos de Bridgerton están en alerta. Se ha descubierto que Nicola Coughlan, la querida actriz, tiene un nuevo romance. Las redes sociales están en llamas con rumores, después de que la actriz fue vista junto a Jake Dunn. En La Tendencia te diremos quien es Jake Dunn

🎬 Jake Dunn no es un nombre desconocido. Es un productor de cine británico y también es conocido por su trabajo en Renegade Nell. Ambos fueron vistos juntos en el festival All Points East en Londres. Aunque no han hecho pública su relación en redes sociales, todo indica que están a punto de hacerlo.

👗 Nicola, siempre fiel a su estilo bohemio, optó por un vestido veraniego de For Love and Lemons, acompañándolo con unas botas Chloé Susanna y una mini cartera de Miu Miu. Por su parte, Jake eligió un look más relajado, con una camisa suelta y pantalones negros.

¿Cuándo comenzó la historia entre Nicola Coughlan Jake Dunn ? 🔍 La primera señal de este romance surgió en marzo de 2024. Uno de los compañeros de Jake en Renegade Nell compartió una historia en Instagram donde se les veía juntos.