¿Quién es Han Kang? La escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura

La Academia Sueca anunció con orgullo que la ganadora del Premio Nobel de Literatura es Han Kang, novelista surcoreana. Se destacó por su «prosa poética intensa, capaz de confrontar traumas históricos y exponer la fragilidad de la vida humana.»

📚 Han, de 53 años, es conocida por obras como La vegetariana, El libro blanco, Actos humanos y Lecciones de griego. Se ha convertido en un referente indiscutible de la literatura contemporánea.

📞 Tras el anuncio, Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca, compartió que pudo conversar con la escritora. «Hablé con Han Kang por teléfono,» comentó.

🍽 «Parecía tener un día normal, acababa de cenar con su hijo. No estaba realmente preparada para esto, pero ya empezamos a organizar los detalles para diciembre,» añadió, refiriéndose a la entrega del premio.

🙌 Sorpresa y agradecimiento de Han Kang

🌸 Han, visiblemente emocionada, compartió su reacción: «Estoy completamente sorprendida y profundamente honrada.»

🌍 «Crecí con la literatura coreana, que siento muy cercana a mi corazón. Espero que esta noticia sea una alegría para los lectores de la literatura coreana, y para mis amigos y colegas escritores,» agregó.

🎉 Un impacto nacional en Corea del Sur

📈 El anuncio de su premio no solo sorprendió a Han, también provocó una ola de entusiasmo en Corea del Sur. Librerías en línea colapsaron ante el aumento masivo de visitas, y hasta audiencias gubernamentales se detuvieron para celebrar la noticia.

🎖 Incluso el presidente coreano, Yoon Suk Yeol, se sumó a las felicitaciones. «Convertiste las dolorosas heridas de nuestra historia moderna en literatura inmortal. Te envío mis respetos por elevar el valor de la literatura coreana,» expresó el mandatario.

📖 La escritura de Han Kang: Un reflejo de la vulnerabilidad humana

👩‍🏫 Han Kang no es solo una novelista célebre. Sus libros abordan temas profundos como el patriarcado, la violencia y el duelo. Su capacidad para «transmitir la vulnerabilidad humana con una sensibilidad única» ha sido destacada por medios como The Guardian.

🌿 Cada novela de Han toca fibras sensibles en sus lectores, conectando las historias personales con las heridas de la historia colectiva. Así, ha logrado captar la atención de lectores alrededor del mundo.

✨ Una trayectoria literaria llena de éxitos

🖋 Han Kang nació en Gwangju en 1970. Comenzó su carrera literaria en 1993, publicando una serie de poemas. Sin embargo, fue con su colección de cuentos Amor de Yeosu (1995) que empezó a ganar verdadero reconocimiento.

🌏 Sus libros a menudo se centran en eventos históricos de gran carga emocional, como la masacre de Gwangju. Estos eventos, profundamente dolorosos, resuenan en sus lectores, tanto en Corea como en el resto del mundo.

📅 Mirando al futuro: Una nueva novela en camino

📚 La próxima obra de Han Kang, We Do Not Part, verá la luz en 2025. En esta novela, la escritora seguirá explorando temas históricos complejos, como el levantamiento de Jeju en 1948-49, prometiendo una narrativa tan poderosa como las anteriores.

💬 Han Kang continúa sorprendiendo con su capacidad de llevar historias difíciles al papel, mostrándonos la fragilidad y la fuerza de la vida humana en cada página que escribe.