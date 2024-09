Quién es Anna Kalinskaya la novia de Jannik Sinner

🎾 Anna Kalinskaya: la tenista rusa que conquista a Jannik Sinner

🐾 Anna Kalinskaya nació el 2 de diciembre de 1998 en Moscú, Rusia. Desde 2018, ha estado participando en los torneos de Grand Slam. Aunque solo ha pasado de la primera ronda en dos ocasiones, siempre da lo mejor de sí, especialmente en el Abierto de Estados Unidos.

🏆 A lo largo de su carrera, ha logrado siete títulos individuales y nueve en dobles dentro del circuito ITF. Además, ganó un título en dobles en la WTA. Actualmente, ocupa el puesto número 24 en el ranking mundial. Fuera de las canchas, disfruta del baloncesto y de la compañía de sus dos perros. En el pasado, también fue pareja del polémico tenista Nick Kyrgios.

👧 Con apenas 25 años, tres más que su actual pareja Jannik Sinner, Anna ya tiene una década en el tenis profesional. Debutó en el WTA Tour a los 15 años, en la extinta Kremlin Cup de Rusia, y también brilló en el circuito junior, donde alcanzó el top 3 mundial. Ganó un total de 16 títulos (ocho en individuales y ocho en dobles), lo que presagiaba una carrera prometedora.

💪 Aunque no ha logrado aún un título en la élite de la WTA, este año ha mostrado un nivel que podría cambiar esa historia. De momento, su carrera le ha permitido ganar cerca de 3 millones de euros en premios, con un tercio de esa suma obtenido solo este año. Además, marcas importantes como Adidas y Wilson la han respaldado desde hace tiempo, lo que no solo se debe a su talento, sino también a su carisma y físico que la han hecho destacar.

❤️ La historia de amor entre Anna Kalinskaya y Jannik Sinner

🤫 «No me gusta hablar de mi vida privada, pero sí, estoy con Anna», fueron las palabras de Jannik Sinner en una conferencia el 27 de mayo. Así, no solo confirmó su relación con Anna, sino que también dejó claro que ya no estaba con Maria Braccini, su anterior pareja. Anna fue vista en las gradas de Roland Garros, apoyando a su novio en su partido contra Richard Gasquet, aunque su presencia no fue bien recibida por todos en las redes sociales.

💑 Una pareja reservada pero unida

👥 Aunque ambos prefieren mantener su relación en privado, el cariño entre ellos es evidente. Anna ha demostrado su apoyo incondicional a Jannik tanto dentro como fuera de la cancha. Su dedicatoria en Instagram es una muestra de cómo se acompañan mutuamente en esta etapa. Con Roland Garros en marcha, los fans de Sinner estarán atentos, esperando verlo llegar lejos, con Anna animándole desde las gradas.