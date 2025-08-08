Qué ponerte para una noche de póker: consejos de moda para destacar en la mesa

Cuando se va de forma presencial a una noche de póker, no es solo ir a jugar cartas. Se trata de un evento como tal en donde el estilo también es importante. Sea que se trate de una noche con amigos o un torneo, la ropa puede llegar a influir en la percepción que tiene sobre ti.

Viste según el contexto

Previo a lanzarte a elegir la ropa que utilizarás esa noche en el póker, tienes que tener muy en claro dónde será el lugar y con quién vas a jugar. No es igual jugar una partida en casa de unos amigos que ir a un casino presencial. Como tampoco es lo mismo jugar al poker online en donde en muchos casos se activa la cámara para hacerlo más real. En estos casos también será importante cómo vistas en la plataforma al interactuar con los otros jugadores. A pesar estar jugando al póker desde casa, el cómo te vistas influye en todo, incluso en tu seguridad.

Así, si llegas a ir de forma presencial, ten en cuenta lo siguiente:

Si el entorno es informal, podrías elegir un look que sea un poco más relajado pero cuidado al mismo tiempo. Unos vaqueros, una camisa lisa o una chaqueta serían más que suficientes.

Si se trata de un evento, entonces elegir algo más elegante. Aquí una camisa, unos zapatos o un vestido sencillo para una mujer sería suficiente. Se trata de tener buena presencia, pero no de exagerar.

Para ellos: estilo masculino con presencia

Si bien el objetivo principal de los hombres en el póker es jugar bien, eso no quiere decir que no se pueda ir con estilo. Las opciones para ellos en estos casos podrían ser:

Camisa o polo.

Blazer.

Pantalón oscuro.

Zapatillas o zapatos cómodos.

No te olvides de los accesorios de vestir, que, si bien podrían ser algo sutil, le añadirían un extra de elegancia.

Para ellas: comodidad con estilo

En el caso de las mujeres, lo que se busca es mayor comodidad y libertad, pero teniendo ese equilibro entre estilo y confianza. Algunas opciones serían:

Top elegante.

Pantalones o falda midi.

Zapatos cómodos.

Maquillaje ligero y peinado sencillo.

Los colores llegan a ser muy importantes en estos casos por lo que se recomienda elegir algunos neutros como son el negro, azul o burdeos.

Consejos generales para cualquier jugador o jugadora

Más allá del género, hay algunas reglas generales que aplican a todos como es el caso por ejemplo del uso de logotipos grandes o mensajes llamativos. También piensa que si llevas ropa incómoda o ajustada va a ser un problema al estar tantas horas sentado.

Muchas veces en el interior hay climatización por lo que llevar una chaqueta o sudadera sería buena opción. Y, por último, pero no menos importante, el cuidar la higiene y los detalles para dar una buena impresión.

Tu imagen también juega

En una noche de póker, no se trata solo de la estrategia, la estética también tiene un rol importante ya que puede ayudarte a sentirte más seguro frente a tus adversarios. Ya sea que vayas a jugar con unos amigos o a una casino presencial u online, cuida este aspecto y verás cómo notarás la diferencia.