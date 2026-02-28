GeneralUncategorized

100 preguntas picantes para hacerle a tu crush (De suaves a hot)

Juan Dine

Por qué hacer preguntas atrevidas a tu crush

Hacerle preguntas a la persona que te gusta es la mejor forma de romper el hielo, descubrir si hay química real y subir la temperatura de forma progresiva. La clave está en ir de menos a más: empezar con preguntas divertidas e ir escalando hacia las más picantes según la confianza del momento.

🔗 Si ya superaste la etapa de crush, revisa nuestras preguntas hot incómodas para amigos con más de 800 opciones.

Preguntas rompehielos para tu crush

  1. ¿Cuál es la historia más vergonzosa que tus amigos contarían de ti?

  2. ¿Qué es lo primero que notas de alguien cuando lo conoces?

  3. ¿Cuál fue tu peor cita? ¿Por qué?

  4. ¿Qué superpoder elegirías si pudieras tener uno?

  5. ¿Qué canción pondrías como banda sonora de tu vida?

  6. Si pudieras cenar con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería?

  7. ¿Cuál es tu «guilty pleasure» que te daría vergüenza admitir?

  8. ¿De qué tipo de personas huyes?

  9. ¿Qué pensaste la primera vez que me viste?

  10. ¿Cuál es tu forma de coquetear que nunca te funciona?

  11. ¿Qué es lo más loco que has hecho estando borracho/a?

  12. ¿Eres de los que mandan el primer mensaje o esperas?

  13. ¿Cuál es la búsqueda más vergonzosa de tu historial de Google?

  14. ¿Qué cualidad hace que alguien sea inmediatamente atractivo para ti?

  15. ¿Cuál es el piropo más malo que te han dicho?

Preguntas coquetas para subir la tensión

  1. ¿Cómo te gusta que te conquisten?

  2. ¿Qué prefieres: una cita romántica o una cita aventurera?

  3. ¿Cuál es tu lenguaje del amor?

  4. ¿Te gusta más dar sorpresas románticas o recibirlas?

  5. ¿Alguna vez has sentido mariposas tan fuertes que no pudiste hablar?

  6. ¿Qué tipo de abrazos te gustan más?

  7. ¿Crees en el amor a primera vista o el amor se construye?

  8. ¿Cuál sería tu cita perfecta conmigo?

  9. ¿Qué prenda de ropa te hace sentir más sexy?

  10. ¿Dónde darías el beso más memorable?

  11. ¿Eres de los que da el primer beso o esperas?

  12. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más que te acaricien?

  13. ¿Alguna vez has fantaseado con alguien que acabas de conocer?

  14. ¿Qué harías si estuviéramos solos en un ascensor durante una hora?

  15. ¿Qué me dirías por mensaje que no te atreverías a decirme en persona?

Preguntas hot para tu crush

  1. ¿Cuál es la parte más sensible de tu cuerpo?

  2. ¿Qué es lo que más te excita de alguien?

  3. ¿Tienes alguna fantasía que te mueras por cumplir?

  4. ¿Has fantaseado conmigo alguna vez?

  5. ¿Tienes alguna prenda fetiche que te vuelva loco/a?

  6. ¿Cuál es el lugar más inusual donde te gustaría tener un encuentro?

  7. ¿Te gusta más el sexting o el coqueteo en persona?

  8. ¿Qué harías si te mandara una foto hot ahora mismo?

  9. ¿Prefieres ir lento o directo al grano?

  10. ¿Cuál es tu postura favorita o la que más curiosidad te da?

  11. ¿Has enviado o recibido nudes?

  12. ¿Qué tipo de beso te prende más?

  13. ¿Alguna vez has hecho algo sexual que no le contarías a nadie?

  14. ¿Qué me susurrarías al oído si estuvieras a mi lado?

  15. Si tuviéramos una noche sin reglas ni consecuencias, ¿qué harías?

  16. ¿Te gustaría que te vendaran los ojos o ser tú quien lo haga?

  17. ¿Prefieres la tensión sexual larga o la acción rápida?

  18. ¿Qué canción pondrías de fondo para un momento íntimo?

  19. ¿Cuántas veces piensas en sexo al día?

  20. ¿Cuál sería tu mensaje más atrevido para mí si pudieras enviar uno sin consecuencias?

🔗 ¿Ya se conocen bien? Sube el nivel con nuestras preguntas hot incómodas para amigos.

También te puede gustar

trabajo dental

Qué es invisalign y cómo funciona en el alineamiento dental

Juan Dine
guia-para-aprender-a-jugar-sugar-rush

Cómo ganar en Sugar Rush: el popular tragamonedas con azúcar y muchos premios

Juan Dine
quien es pangal andrade

¿Quién es Pangal Andrade? El rostro aventurero de la televisión chilena

Juan Dine