100 preguntas picantes para hacerle a tu crush (De suaves a hot)
Por qué hacer preguntas atrevidas a tu crush
Hacerle preguntas a la persona que te gusta es la mejor forma de romper el hielo, descubrir si hay química real y subir la temperatura de forma progresiva. La clave está en ir de menos a más: empezar con preguntas divertidas e ir escalando hacia las más picantes según la confianza del momento.
Preguntas rompehielos para tu crush
-
¿Cuál es la historia más vergonzosa que tus amigos contarían de ti?
-
¿Qué es lo primero que notas de alguien cuando lo conoces?
-
¿Cuál fue tu peor cita? ¿Por qué?
-
¿Qué superpoder elegirías si pudieras tener uno?
-
¿Qué canción pondrías como banda sonora de tu vida?
-
Si pudieras cenar con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería?
-
¿Cuál es tu «guilty pleasure» que te daría vergüenza admitir?
-
¿De qué tipo de personas huyes?
-
¿Qué pensaste la primera vez que me viste?
-
¿Cuál es tu forma de coquetear que nunca te funciona?
-
¿Qué es lo más loco que has hecho estando borracho/a?
-
¿Eres de los que mandan el primer mensaje o esperas?
-
¿Cuál es la búsqueda más vergonzosa de tu historial de Google?
-
¿Qué cualidad hace que alguien sea inmediatamente atractivo para ti?
-
¿Cuál es el piropo más malo que te han dicho?
Preguntas coquetas para subir la tensión
-
¿Cómo te gusta que te conquisten?
-
¿Qué prefieres: una cita romántica o una cita aventurera?
-
¿Cuál es tu lenguaje del amor?
-
¿Te gusta más dar sorpresas románticas o recibirlas?
-
¿Alguna vez has sentido mariposas tan fuertes que no pudiste hablar?
-
¿Qué tipo de abrazos te gustan más?
-
¿Crees en el amor a primera vista o el amor se construye?
-
¿Cuál sería tu cita perfecta conmigo?
-
¿Qué prenda de ropa te hace sentir más sexy?
-
¿Dónde darías el beso más memorable?
-
¿Eres de los que da el primer beso o esperas?
-
¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más que te acaricien?
-
¿Alguna vez has fantaseado con alguien que acabas de conocer?
-
¿Qué harías si estuviéramos solos en un ascensor durante una hora?
-
¿Qué me dirías por mensaje que no te atreverías a decirme en persona?
Preguntas hot para tu crush
-
¿Cuál es la parte más sensible de tu cuerpo?
-
¿Qué es lo que más te excita de alguien?
-
¿Tienes alguna fantasía que te mueras por cumplir?
-
¿Has fantaseado conmigo alguna vez?
-
¿Tienes alguna prenda fetiche que te vuelva loco/a?
-
¿Cuál es el lugar más inusual donde te gustaría tener un encuentro?
-
¿Te gusta más el sexting o el coqueteo en persona?
-
¿Qué harías si te mandara una foto hot ahora mismo?
-
¿Prefieres ir lento o directo al grano?
-
¿Cuál es tu postura favorita o la que más curiosidad te da?
-
¿Has enviado o recibido nudes?
-
¿Qué tipo de beso te prende más?
-
¿Alguna vez has hecho algo sexual que no le contarías a nadie?
-
¿Qué me susurrarías al oído si estuvieras a mi lado?
-
Si tuviéramos una noche sin reglas ni consecuencias, ¿qué harías?
-
¿Te gustaría que te vendaran los ojos o ser tú quien lo haga?
-
¿Prefieres la tensión sexual larga o la acción rápida?
-
¿Qué canción pondrías de fondo para un momento íntimo?
-
¿Cuántas veces piensas en sexo al día?
-
¿Cuál sería tu mensaje más atrevido para mí si pudieras enviar uno sin consecuencias?
