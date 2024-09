Pocketing: Qué significa, cómo detectarlo y qué hacer si te está pasando

Tal vez has sido víctima de pocketing sin darte cuenta. Este término se refiere a un problema serio en las relaciones de pareja. Se presenta cuando tu pareja no es transparente, o incluso te oculta. Este tipo de invisibilización puede causar daños emocionales profundos. Aquí en La Tendencia, te explicamos qué es el pocketing, cómo reconocerlo, cuáles son sus consecuencias, y qué pasos tomar si te das cuenta de que te está ocurriendo.

🕵️‍♂️ Entendiendo el Pocketing

🛑 Pocketing es un término que proviene del inglés «pocket», que significa «bolsillo». Se refiere a cuando una persona en la pareja oculta la relación o el vínculo que tiene con su pareja.

🤐 Esto puede suceder en diferentes ámbitos: dentro del círculo familiar, con amigos, en redes sociales, e incluso en lugares públicos. No se trata de mostrar todo en redes, pero la relación de pareja es algo significativo y no debería ser mantenido en secreto. De hecho, quien te oculta no muestra verdadero amor.

🤨 Señales de Pocketing en una relación

🚩 Cuando tu pareja no quiere que nadie sepa que está en una relación, es una señal de alerta. Las razones detrás de esto pueden ser diversas, pero la mayoría de las veces indican problemas. Estas relaciones, en muchos casos, no terminan bien.

🌱 Es normal que las parejas quieran mantener ciertos aspectos en privado, y no es necesario exponer todo en redes sociales. Sin embargo, ocultar la existencia de la relación en sí no es saludable para ninguna de las partes involucradas.

🤔 ¿Por qué algunas personas practican el Pocketing?

🧐 Cuando alguien decide hacer pocketing, lo hace de manera consciente. No es algo que ocurre por accidente. Trata su relación como si la llevara guardada en un «bolsillo», lo cual refleja el origen del término. Las razones detrás de este comportamiento pueden ser variadas:

😨 Miedo al compromiso

💔 Algunas personas sienten pánico ante la idea de comprometerse. Prefieren fingir que no tienen una relación. Para ellas, es una forma de evitar el vínculo emocional.

😳 Vergüenza en la relación

😓 Puede que la relación no les inspire confianza o haya algo en la otra persona que no les guste. Para evitar posibles burlas o críticas, deciden mantenerlo en secreto.

😬 Temor a la reacción social

💬 A veces, el miedo a cómo reaccionarán los demás es demasiado fuerte. Piensan en lo que dirán o en cómo podría cambiar su entorno social, así que optan por ocultar la relación. Este temor puede estar relacionado con prejuicios sociales, culturales o económicos.

😢 Una ruptura reciente

💔 Si la persona acaba de salir de una relación, puede que no se sienta lista para presentar a alguien nuevo. Socialmente, esto no siempre es bien visto, y muchos prefieren evitar convertirse en el centro de conversaciones.

😟 Un entorno tóxico

🏠 Puede que la persona tenga amistades tóxicas o viva en una familia disfuncional. Si el entorno es difícil, es posible que prefiera no presentar a su pareja, por miedo o vergüenza.

🤐 Mantiene otra relación

🤥 En algunos casos, quien hace pocketing puede estar ocultando la relación porque, en realidad, está involucrado en otra relación al mismo tiempo, o incluso en varias.

🌫️ Cómo detectar el Pocketing en una relación

🤨 El pocketing puede aparecer de manera sutil. Quizás esa persona siempre tiene excusas para no dejarse ver contigo en lugares concurridos o evitar presentarte a su familia. Sin embargo, puedes reconocerlo a través de estas señales:

🤷‍♀️ No conoces a nadie de su círculo

👥 Nunca has conocido a sus amigos o compañeros de trabajo. Aunque a veces los menciona, nunca has tenido la oportunidad de verlos en persona.

🏠 Siempre se ven en lugares apartados

🚶‍♂️ Los encuentros nunca son en sitios públicos. Prefiere lugares donde hay poca gente o donde nadie los pueda reconocer.

📸 No comparte fotos contigo

📵 No hay c tuyas en sus redes sociales ni en ningún otro entorno digital. Puedes notar que comparte imágenes con amigos o familiares, pero nunca contigo.

🙅‍♂️ Siempre hay excusas

🗣️ Las excusas son constantes, especialmente cuando mencionas el tema. Esto puede llevar a discusiones, donde la defensa suele ser la norma.

😶 Su comportamiento cambia en público

😐 Su actitud es diferente cuando están en público. Evita cualquier gesto de afecto o cercanía, mostrando una distancia evidente.

🌪️ Consecuencias del Pocketing en una relación

😔 El pocketing es una práctica deshonesta que puede traer consecuencias devastadoras, tanto para la relación como para la persona que es ocultada. Aquí te explicamos qué puede pasar cuando tu pareja decide no darte el reconocimiento que mereces:

😞 Baja autoestima y ocultamiento en fechas especiales

🎂 La persona que lo sufre puede empezar a sentir una disminución en su autoestima, especialmente cuando llega una fecha especial y es escondida.

🤨 Falta de sSeguridad y desconfianza

🔍 Esto genera una sensación de inseguridad y desconfianza hacia la pareja. La poca transparencia puede hacer que uno cuestione lo que la otra persona realmente está haciendo.

😓 Sentimientos de aislamiento y exclusión

🚫 El aislamiento y la exclusión son comunes, y estas emociones pueden causar heridas profundas en el ámbito emocional.

💔 Dificultades en la relación y dolor emocional

😢 Es difícil que la relación funcione bien. La convivencia se vuelve tensa, y el dolor emocional puede llevar a sentimientos de rabia, soledad y tristeza. En algunos casos, incluso se puede llegar a la depresión.

🚧 Barreras en la comunicación

🗣️ La comunicación no fluye debido a todo lo que se oculta. Esto crea barreras que dificultan la resolución de problemas en la relación.

🛑 Riesgo de ruptura

🔚 Finalmente, el riesgo de que la relación termine es alto. Las mentiras y la falta de transparencia suelen llevar a una inevitable ruptura.

🗣️ Qué hacer si estás sufriendo Pocketing

💬 Si sientes que te están haciendo pocketing, lo mejor es hablar abiertamente con tu pareja. Explica cómo te sientes y deja claro que necesitas ser valorado. Recuerda que tienes un valor intrínseco y no mereces ser invisibilizado.

🛡️ Establece límites y busca apoyo

🚶‍♀️ Si tu pareja no muestra intención de cambiar, es importante que establezcas límites para protegerte. Busca apoyo en tu red social, y no dudes en acudir a un profesional si sientes que esta situación te ha herido profundamente. Confía en tus intuiciones, si algo no te parece correcto, probablemente las cosas no estén claras.