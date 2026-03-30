Pilar Matte Capdevila: periodista con vocación de servicio

Pilar Matte Capdevila es periodista titulada de la Universidad de Los Andes, con un Master en Gestión del Patrimonio Cultural. Su formación académica la llevó a combinar el mundo de la comunicación con una profunda sensibilidad social, construyendo una trayectoria marcada por el trabajo con comunidades y la gestión cultural. Antes de consolidarse en el ámbito filantrópico, participó activamente en iniciativas como Un Techo para Chile y el Museo Pewenche, experiencias que moldearon su visión centrada en las personas.

Pilar Matte Capdevila y su liderazgo en salud infantil

En 2022, Pilar Matte Capdevila fundó la Fundación Alegría, organización dedicada a aliviar el dolor físico y emocional de niños y niñas que enfrentan enfermedades complejas en Chile. Bajo su presidencia, la fundación ha impulsado un modelo de trabajo colaborativo entre organizaciones sociales, equipos médicos e instituciones públicas y privadas. Su liderazgo ha sido clave para llevar tratamientos innovadores como la hipoterapia a niños con necesidades especiales de atención en salud, en alianza con el Hospital Padre Hurtado.

Pilar Matte Capdevila impulsa alianzas internacionales de excelencia

Uno de los hitos más recientes del trabajo de la periodista, Pilar Matte Capdevila es la firma de un acuerdo de colaboración entre Fundación Alegría y el Boston Children’s Hospital, afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard. Esta alianza da origen al Programa Conecta Alegría, que permite a profesionales chilenos acceder a programas de observership y fellowship en Estados Unidos para fortalecer sus capacidades en salud pediátrica. Con esta iniciativa, Pilar Matte Capdevila busca reducir las brechas en atención especializada y construir un sistema de salud infantil más preparado y equitativo para Chile.

Pilar Matte Capdevila: filantropía con impacto medible

A través del Fondo Alegría 2026, Pilar Matte Capdevila lideró la adjudicación de más de $400 millones de pesos a 15 organizaciones sociales de distintas regiones del país, financiando proyectos innovadores de salud infantil con foco en la reducción del dolor físico y las listas de espera quirúrgicas. Junto a sus hermanos Jorge y Eliodoro, también forma parte de la Fundación MC, iniciativa filantrópica lanzada con un endowment inicial cercano a los US$100 millones orientada a la superación de la pobreza multidimensional en áreas como educación, salud y vivienda. Su trayectoria refleja el compromiso de transformar recursos en oportunidades reales para los más vulnerables, construyendo un legado de impacto sostenible en el tiempo.