Pablo Pena, fotógrafo y diseñador web uruguayo que ayuda a marcas a destacar en internet

Combinar creatividad visual con estrategia digital es el sello distintivo de Pablo Pena, fotógrafo en Montevideo, diseñador web y filmmaker uruguayo que colabora con profesionales y empresas de distintos países. En esta entrevista, explica cómo una imagen profesional —incluso tomada con un móvil— puede transformar la forma en que una marca se comunica online.

– Pablo, trabajas tanto en fotografía como en diseño web. ¿Cómo se unieron esas dos áreas en tu trayectoria?

Comencé como fotógrafo, pero con el tiempo muchos clientes empezaron a pedirme algo más integral. Así fue como incorporé el diseño web, porque entendí que no tiene sentido tener una web bien estructurada si las imágenes no están a la altura. Hoy ofrezco ambos servicios de forma complementaria, cuidando tanto el diseño como el contenido visual.

– ¿Qué importancia tiene una buena imagen en la presencia digital de una marca?

Es fundamental. Una imagen profesional genera confianza y comunica mucho más que un texto. No se trata solo de que una foto sea bonita, sino de que transmita los valores y el perfil del negocio. Una web o una red social con imágenes descuidadas puede hacer que un posible cliente descarte la marca sin siquiera leer la propuesta.

– ¿Y qué ocurre cuando una empresa no tiene imágenes propias?

Hay soluciones accesibles. Uno de los servicios que más ha crecido en los últimos tiempos es la creación de fotografías profesionales mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, si una empresa en Galicia no dispone de fotos de calidad, puede enviarme imágenes tomadas con el móvil —incluso selfies— y yo me encargo de recrearlas con un aspecto profesional, en escenarios acordes a su sector: despachos, estudios, entornos corporativos, etc. Es una opción práctica, rápida y de bajo coste para quienes no pueden realizar una sesión presencial.

– ¿Qué tipo de servicios ofrecés actualmente?

Diseño de sitios web personalizados, fotografía, video y desarrollo de identidad visual. Todo está pensado para potenciar la imagen de marca y la experiencia del usuario. En mi página web, pablopena.com, se puede ver el detalle de los servicios: Diseño web y fotografía en Uruguay. Trabajo con clientes de diversas partes, desde pequeñas marcas personales hasta profesionales independientes o empresas.

– También desarrollas páginas web para inmobiliarias, ¿verdad?

Sí. En el sector inmobiliario la calidad visual es aún más importante. Ofrezco sitios adaptados para mostrar propiedades con fotografías y vídeos optimizados para buscadores y redes sociales. Todo pensado para facilitar la experiencia del usuario y mejorar el posicionamiento web. También me ocupo de la generación de contenido audiovisual, clave para destacar entre la competencia.

– ¿Qué lugar ocupa el diseño de logotipos en tu trabajo?

Es el punto de partida de toda identidad visual. Muchos proyectos fracasan porque el logo no está bien resuelto. En mi portfolio diseño de logos se pueden ver ejemplos de logotipos que he diseñado, siempre buscando la simplicidad y la funcionalidad, tanto en digital como en impresión.

– Además de marcas y empresas, también trabajas con creadores de contenido, ¿cierto?

Sí. Me gusta trabajar con influencers, viajeros y profesionales independientes que desean desarrollar su marca personal. Les diseño blogs optimizados para que puedan publicar contenido, posicionarse mejor en Google y, en muchos casos, monetizar a través de publicidad o colaboraciones. No todo pasa por las redes sociales: tener un sitio propio también es una forma de profesionalizar su actividad.

– ¿Cómo es tu forma de trabajar con clientes internacionales?

Trabajo de forma remota desde Uruguay, adaptándome a cada proyecto. Gracias a la tecnología, hoy puedo desarrollar sitios web, editar fotos o crear contenido para clientes en España, Argentina u otros países. Lo importante es entender bien las necesidades de cada marca y ofrecer una solución visual clara, funcional y atractiva.

– ¿Dónde se puede conocer más sobre tu trabajo?

Toda la información está disponible en pablopena.com. También hay una sección donde cuento un poco más sobre mi recorrido profesional: Sobre mí – Pablo Pena, fotógrafo. Estoy siempre abierto a colaborar con nuevos proyectos que busquen mejorar su imagen y presencia en internet.