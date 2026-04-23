Orden cronológico del Conjuro: cómo ver toda la saga completa (guía definitiva 2026)

Si eres fanático de las películas de terror y quieres sumergirte en uno de los universos más escalofriantes del cine, seguro te has preguntado cuál es el orden cronológico del Conjuro. Y no, no es tan simple como seguir el orden de estreno.

El llamado Universo del Conjuro —liderado por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren— se ha convertido en una de las franquicias más exitosas dentro de las películas de terror buenas, combinando casos reales, demonología y personajes icónicos como Annabelle.

En este blog encontrarás el orden cronológico correcto, explicaciones claras, contexto y por qué esta saga sigue dominando el género del horror.

¿Qué es el universo del Conjuro?

El universo comienza con El Conjuro (The Conjuring), dirigida por James Wan, y se expande con múltiples spin-offs como Annabelle y La Monja.

Estas historias están inspiradas en casos reales de los Warren, lo que aumenta su impacto psicológico y la convierte en una de las sagas más influyentes dentro de las películas de terror modernas.

Orden cronológico del Conjuro (línea temporal interna)

Aquí tienes el orden cronológico del Conjuro según los eventos dentro del universo (NO el orden de estreno):

1. La Monja (1952)

Todo comienza en un monasterio en Rumania.

Esta película presenta al demonio Valak y establece el tono oscuro del universo. Es el punto de partida ideal si quieres seguir la historia en orden cronológico.

2. La Monja II (1956)

Secuela directa que profundiza en la entidad demoníaca.

Amplía la mitología del universo y conecta directamente con los eventos posteriores.

3. Annabelle: Creation (1943–1955)

Aunque comienza antes, su trama principal ocurre después de La Monja II.

Aquí se explica el origen de Annabelle, uno de los elementos más icónicos de las películas de terror buenas.

4. Annabelle (1967)

La historia continúa con la muñeca poseída causando estragos en una familia.

Este film consolidó el éxito del personaje y expandió el universo.

5. Annabelle Comes Home (1971)

La muñeca llega al hogar de los Warren.

Aquí vemos cómo los investigadores la encierran en su famosa sala de objetos malditos.

6. El Conjuro (1971)

Aquí comienza la historia principal con los Warren.

Considerada una de las mejores dentro de las películas de terror buenas, presenta el caso de la familia Perron.

7. La Maldición de La Llorona (1973)

Aunque es debatida dentro del canon, está conectada indirectamente.

Funciona como historia paralela dentro del universo.

8. El Conjuro 2 (1976–1977)

Uno de los casos más famosos: el poltergeist de Enfield.

Eleva el nivel emocional y el desarrollo de los personajes.

9. El Conjuro 3 (1981)

También conocido como El Diablo me obligó a hacerlo.

Introduce un enfoque más investigativo y judicial, alejándose un poco de la clásica casa embrujada.

10. El Conjuro 4 (1986)

Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

Orden de estreno vs orden cronológico

Muchos fans ven las películas en orden de estreno, pero hacerlo en orden cronológico:

Mejora la comprensión del universo

Hace más coherente la evolución de los personajes

Potencia el impacto narrativo

Si eres nuevo, el orden cronológico del Conjuro es la mejor experiencia.

¿Por qué esta saga domina las películas de terror?

El éxito del universo del Conjuro no es casual. Estas son algunas razones:

1. Basado en hechos reales

Esto genera mayor impacto psicológico que otras películas de terror.

2. Construcción de universo

Al estilo Marvel, pero en horror.

3. Personajes fuertes

Los Warren aportan humanidad y conexión emocional.

4. Villanos icónicos

Desde Annabelle hasta Valak.

¿Cuál es la mejor película del Conjuro?

Aunque depende del gusto, las más valoradas suelen ser:

El Conjuro

El Conjuro 2

Annabelle: Creation

Estas destacan dentro de las películas de terror buenas por su atmósfera, dirección y tensión.

Recomendación final: cómo verlas

Si quieres la mejor experiencia:

Apaga las luces

Usa audífonos o buen sonido

Véelas en orden cronológico}

Evita spoilers

El orden cronológico del Conjuro no solo organiza la historia, sino que transforma completamente la experiencia del espectador.

Desde los orígenes demoníacos en La Monja hasta los casos más complejos y legales como en El Conjuro 3, esta saga se consolida como una de las más importantes dentro de las películas de terror modernas.

Con la llegada de la última película el año pasado, El Conjuro 4, el universo sigue creciendo y promete avanzar con fuerza una de las franquicias más queridas por los fans del horror.