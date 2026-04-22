Orden cronológico de Marvel (guía completa 2026 del MCU y series)
Si quieres ver todo el universo de Marvel Studios en el orden correcto de la historia, esta guía es para ti. Aquí encontrarás un recorrido completo, actualizado y fácil de seguir con películas, series y especiales organizados según cuándo ocurren dentro del universo, y no por su fecha de estreno. Este enfoque te permitirá comprender de mejor manera las conexiones entre cada historia, los cambios en los personajes y cómo se construye una narrativa tan amplia como la de Marvel.
El orden cronológico de Marvel se ha convertido en una de las formas más populares de disfrutar la saga, ya que revela detalles que muchas veces pasan desapercibidos cuando se ve en orden de lanzamiento. A lo largo de los años, el universo ha crecido enormemente, incorporando no solo a los Vengadores clásicos, sino también a héroes más complejos y oscuros como Daredevil, cuya historia continúa en Daredevil: Born Again, o personajes que expanden el multiverso como Loki, Doctor Strange o Wanda.
Desde los orígenes de Iron Man, quien marcó el inicio del MCU moderno, hasta la evolución de héroes icónicos como Spider-Man, pasando por figuras clave como Hulk o incluso futuros villanos como Doctor Doom, este recorrido te permitirá entender mejor toda la historia. También podrás explorar líneas alternativas como What If? o Marvel Zombies y seguir de cerca cómo se expande el universo con nuevas fases, donde cada producción aporta una pieza fundamental al gran rompecabezas que es el orden cronológico de Marvel.
¿Qué significa ver Marvel en orden cronológico?
Ver Marvel en orden cronológico implica seguir los eventos tal como ocurren dentro del universo. Esto permite comprender mejor la evolución de los personajes, las conexiones entre historias y el impacto de eventos clave como Infinity War o Endgame.
Fase 1: El inicio de todo
La historia comienza décadas antes de la formación de los Vengadores:
- Eyes of Wakanda
- Captain America: The First Avenger
- Marvel Studios One Shot: Agent Carter
- Captain Marvel
- Iron Man
- Iron Man 2
- The Incredible Hulk
- Marvel One Shot: A Funny Thing Happened on the Way to Thor’s Hammer
- Thor
- Marvel One Shot: The Consultant
- The Avengers
En esta etapa se forman las bases del universo y conocemos a los primeros héroes principales, incluyendo a Hulk.
Fase 2: Expansión y nuevas amenazas
Con los Vengadores ya establecidos, el mundo se amplía hacia nuevos territorios:
- Marvel One Shot: Item 47
- Thor: The Dark World
- Iron Man 3
- Marvel One Shot: All Hail the King
- Captain America: The Winter Soldier
- Guardians of the Galaxy
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- I Am Groot S1
- I Am Groot S2
Aquí aparecen amenazas más grandes y se introducen elementos cósmicos que serán clave más adelante.
Fase 3: Conflictos y héroes urbanos
Las historias se vuelven más complejas y personales:
- Daredevil S1
- Jessica Jones S1
- Avengers: Age of Ultron
- Ant-Man
- Daredevil S2
- Luke Cage S1
- Iron Fist S1
- The Defenders
- Captain America: Civil War
- Black Widow
- Black Panther
- Spider-Man: Homecoming
- The Punisher S1
- Doctor Strange
En esta fase, personajes como Spider-Man comienzan a tomar protagonismo, mientras surgen conflictos internos entre los héroes.
Fase 4: Camino hacia el gran enfrentamiento
El universo se prepara para un evento decisivo:
- Jessica Jones S2
- Luke Cage S2
- Iron Fist S2
- Daredevil S3
- Thor: Ragnarok
- The Punisher S2
- Jessica Jones S3
- Ant-Man and the Wasp
Las historias se conectan cada vez más, llevando directamente a uno de los momentos más importantes del universo Marvel.
Fase 5: Infinity War y Endgame
El punto más alto del conflicto:
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
Aquí se define el destino de muchos personajes y se cierra una etapa fundamental iniciada por Iron Man.
Fase 6: El multiverso se abre
Tras los eventos de Endgame, la historia toma un nuevo rumbo:
- Loki S1
- What If…? S1
- Marvel Zombies
- WandaVision
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- The Falcon and the Winter Soldier
- Spider-Man: Far From Home
- Eternals
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Hawkeye
Aquí se introducen líneas temporales alternativas y nuevas realidades, ampliando enormemente el alcance del universo.
Fase 7: Nuevos héroes y nuevas historias
El universo continúa expandiéndose con nuevos protagonistas:
- Moon Knight
- Black Panther: Wakanda Forever
- Echo
- She-Hulk: Attorney at Law
- Ms. Marvel
- Thor: Love and Thunder
- Ironheart
- Werewolf By Night
- The Guardians of the Galaxy Holiday Special
El personaje de Moon Knight aporta una perspectiva distinta, más oscura y psicológica.
Fase 8: Consolidación del multiverso
Las historias recientes profundizan en las consecuencias de alterar el tiempo y la realidad:
- Ant-Man and the Wasp: Quantumania
- Guardians of the Galaxy Vol. 3
- Secret Invasion
- The Marvels
- Loki S2
- What If…? S2
- Deadpool & Wolverine
- Agatha All Along
- What If…? S3
El multiverso se vuelve el eje central de las nuevas historias.
Fase 9: El futuro de Marvel
Las próximas producciones ya comienzan a perfilar lo que viene:
- Daredevil: Born Again S1
- Captain America: Brave New World
- Thunderbolts*
- The Fantastic Four: First Steps
- Daredevil: Born Again S2
- Wonder Man
El regreso de Daredevil, en Daredevil: Born Again es uno de los momentos más esperados.
Ver el universo Marvel en orden cronológico
Seguir este orden permite vivir la historia completa de Marvel Studios de una forma mucho más coherente, envolvente y fácil de entender, especialmente si estás empezando o quieres redescubrir el universo desde otra perspectiva. A diferencia del orden de estreno, esta forma de ver el contenido te ayuda a identificar mejor las líneas temporales, los cambios en los personajes y cómo cada evento impacta directamente en el siguiente. Es una experiencia más inmersiva, ideal para quienes buscan una guía completa del MCU, entender la línea temporal de Marvel o incluso hacer una maratón bien estructurada.
Desde los primeros experimentos con héroes individuales hasta la complejidad del multiverso, cada etapa aporta algo único, mostrando la evolución narrativa y visual del universo. Además, este recorrido facilita captar detalles clave, escenas conectadas y referencias cruzadas que muchas veces pasan desapercibidas. Para los fanáticos, seguir esta cronología también permite apreciar mejor el desarrollo de sagas, arcos argumentales y el crecimiento de personajes a lo largo del tiempo, convirtiéndola en una verdadera experiencia cinematográfica conectada.
Saber cómo ver estas películas te prepara para eventos como Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday.