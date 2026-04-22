Orden cronológico de Marvel (guía completa 2026 del MCU y series)

Si quieres ver todo el universo de Marvel Studios en el orden correcto de la historia, esta guía es para ti. Aquí encontrarás un recorrido completo, actualizado y fácil de seguir con películas, series y especiales organizados según cuándo ocurren dentro del universo, y no por su fecha de estreno. Este enfoque te permitirá comprender de mejor manera las conexiones entre cada historia, los cambios en los personajes y cómo se construye una narrativa tan amplia como la de Marvel.

El orden cronológico de Marvel se ha convertido en una de las formas más populares de disfrutar la saga, ya que revela detalles que muchas veces pasan desapercibidos cuando se ve en orden de lanzamiento. A lo largo de los años, el universo ha crecido enormemente, incorporando no solo a los Vengadores clásicos, sino también a héroes más complejos y oscuros como Daredevil, cuya historia continúa en Daredevil: Born Again, o personajes que expanden el multiverso como Loki, Doctor Strange o Wanda.

Desde los orígenes de Iron Man, quien marcó el inicio del MCU moderno, hasta la evolución de héroes icónicos como Spider-Man, pasando por figuras clave como Hulk o incluso futuros villanos como Doctor Doom, este recorrido te permitirá entender mejor toda la historia. También podrás explorar líneas alternativas como What If? o Marvel Zombies y seguir de cerca cómo se expande el universo con nuevas fases, donde cada producción aporta una pieza fundamental al gran rompecabezas que es el orden cronológico de Marvel.

¿Qué significa ver Marvel en orden cronológico?

Ver Marvel en orden cronológico implica seguir los eventos tal como ocurren dentro del universo. Esto permite comprender mejor la evolución de los personajes, las conexiones entre historias y el impacto de eventos clave como Infinity War o Endgame.

Fase 1: El inicio de todo

La historia comienza décadas antes de la formación de los Vengadores:

Eyes of Wakanda

Captain America: The First Avenger

Marvel Studios One Shot: Agent Carter

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

The Incredible Hulk

Marvel One Shot: A Funny Thing Happened on the Way to Thor’s Hammer

Thor

Marvel One Shot: The Consultant

The Avengers

En esta etapa se forman las bases del universo y conocemos a los primeros héroes principales, incluyendo a Hulk.

Fase 2: Expansión y nuevas amenazas

Con los Vengadores ya establecidos, el mundo se amplía hacia nuevos territorios:

Marvel One Shot: Item 47

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Marvel One Shot: All Hail the King

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

I Am Groot S1

I Am Groot S2

Aquí aparecen amenazas más grandes y se introducen elementos cósmicos que serán clave más adelante.

Fase 3: Conflictos y héroes urbanos

Las historias se vuelven más complejas y personales:

Daredevil S1

Jessica Jones S1

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Daredevil S2

Luke Cage S1

Iron Fist S1

The Defenders

Captain America: Civil War

Black Widow

Black Panther

Spider-Man: Homecoming

The Punisher S1

Doctor Strange

En esta fase, personajes como Spider-Man comienzan a tomar protagonismo, mientras surgen conflictos internos entre los héroes.

Fase 4: Camino hacia el gran enfrentamiento

El universo se prepara para un evento decisivo:

Jessica Jones S2

Luke Cage S2

Iron Fist S2

Daredevil S3

Thor: Ragnarok

The Punisher S2

Jessica Jones S3

Ant-Man and the Wasp

Las historias se conectan cada vez más, llevando directamente a uno de los momentos más importantes del universo Marvel.

Fase 5: Infinity War y Endgame

El punto más alto del conflicto:

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Aquí se define el destino de muchos personajes y se cierra una etapa fundamental iniciada por Iron Man.

Fase 6: El multiverso se abre

Tras los eventos de Endgame, la historia toma un nuevo rumbo:

Loki S1

What If…? S1

Marvel Zombies

WandaVision

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

The Falcon and the Winter Soldier

Spider-Man: Far From Home

Eternals

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Hawkeye

Aquí se introducen líneas temporales alternativas y nuevas realidades, ampliando enormemente el alcance del universo.

Fase 7: Nuevos héroes y nuevas historias

El universo continúa expandiéndose con nuevos protagonistas:

Moon Knight

Black Panther: Wakanda Forever

Echo

She-Hulk: Attorney at Law

Ms. Marvel

Thor: Love and Thunder

Ironheart

Werewolf By Night

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

El personaje de Moon Knight aporta una perspectiva distinta, más oscura y psicológica.

Fase 8: Consolidación del multiverso

Las historias recientes profundizan en las consecuencias de alterar el tiempo y la realidad:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Secret Invasion

The Marvels

Loki S2

What If…? S2

Deadpool & Wolverine

Agatha All Along

What If…? S3

El multiverso se vuelve el eje central de las nuevas historias.

Fase 9: El futuro de Marvel

Las próximas producciones ya comienzan a perfilar lo que viene:

Daredevil: Born Again S1

Captain America: Brave New World

Thunderbolts*

The Fantastic Four: First Steps

Daredevil: Born Again S2

Wonder Man

El regreso de Daredevil, en Daredevil: Born Again es uno de los momentos más esperados.

Ver el universo Marvel en orden cronológico

Seguir este orden permite vivir la historia completa de Marvel Studios de una forma mucho más coherente, envolvente y fácil de entender, especialmente si estás empezando o quieres redescubrir el universo desde otra perspectiva. A diferencia del orden de estreno, esta forma de ver el contenido te ayuda a identificar mejor las líneas temporales, los cambios en los personajes y cómo cada evento impacta directamente en el siguiente. Es una experiencia más inmersiva, ideal para quienes buscan una guía completa del MCU, entender la línea temporal de Marvel o incluso hacer una maratón bien estructurada.

Desde los primeros experimentos con héroes individuales hasta la complejidad del multiverso, cada etapa aporta algo único, mostrando la evolución narrativa y visual del universo. Además, este recorrido facilita captar detalles clave, escenas conectadas y referencias cruzadas que muchas veces pasan desapercibidas. Para los fanáticos, seguir esta cronología también permite apreciar mejor el desarrollo de sagas, arcos argumentales y el crecimiento de personajes a lo largo del tiempo, convirtiéndola en una verdadera experiencia cinematográfica conectada.

Saber cómo ver estas películas te prepara para eventos como Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday.