Michael (2026): El Cast Completo del Biopic del Rey del Pop

El 23 de abril de 2026 llegó a los cines una de las películas más esperadas en Chile, Michael, el biopic oficial sobre la vida de Michael Jackson. Dirigida por Antoine Fuqua (el mismo director de Training Day) y con guión de John Logan, el escritor detrás de Gladiator, esta película narra la historia del artista más influyente de la historia de la música pop.

El Rey del Pop: Una Leyenda Sin Igual

Antes de conocer a los actores que dan vida a este universo, vale recordar quién fue Michael Joseph Jackson. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Michael comenzó su carrera artística a finales de los años 60 como parte del grupo familiar The Jackson 5, junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. Desde niño, su talento desbordante como cantante y bailarín lo distinguió del resto, convirtiéndose en el vocalista principal del grupo con apenas 11 años.

En 1971, Michael inició su carrera en solitario sin abandonar del todo a los Jackson 5. Sin embargo, fue en 1979, con el álbum Off the Wall, que comenzó a escribir su historia como artista independiente. En 1982, el lanzamiento de Thriller producido por Quincy Jones y hasta hoy el álbum más vendido de todos los tiempos lo consagró como el Rey del Pop a nivel mundial. Canciones como Billie Jean, Beat It y Thriller redefinieron la industria musical y la cultura popular. Sus videoclips se convirtieron en cortos cinematográficos, sus coreografías fueron imitadas por generaciones enteras y su figura trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural global.

A pesar de su éxito inconmensurable, la vida de Michael Jackson estuvo marcada por la controversia, los problemas legales, su compleja relación con la fama y su transformación física a lo largo de los años. Murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, a los 50 años, dejando un legado que sigue resonando en todo el mundo. Michael, el biopic de 2026, abarca desde sus comienzos con los Jackson 5 en los años 60 hasta la gira del Bad Tour en los años 80.

El Cast Principal: Los Protagonistas de la Historia

Jaafar Jackson como Michael Jackson (adulto)

El papel más importante y desafiante de la película recae en Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop e hijo de Jermaine Jackson, en su debut cinematográfico. Jaafar, de 29 años, sorprendió a propios y extraños con su parecido físico y vocal con su tío, y pasó años entrenando para capturar los movimientos y la esencia de Michael. Es, sin duda, la apuesta más arriesgada y emotiva del film.

Juliano Krue Valdi como el joven Michael Jackson

Juliano Krue Valdi interpreta a Michael en su etapa infantil, durante los años de los Jackson 5. Este también es su debut en el cine, y su rol cubre una de las etapas más importantes de la narrativa: la infancia del genio, marcada por el entrenamiento riguroso bajo la conducción de su padre.

La Familia Jackson en Pantalla

Colman Domingo como Joe Jackson

El nominado al Oscar Colman Domingo da vida a Joe Jackson, el controvertido padre y manager del clan familiar. Joe fue una figura central y polarizante en la vida de Michael: fue quien descubrió el talento de sus hijos y los llevó a la fama, pero también es recordado por su disciplina autoritaria y las tensiones que generó dentro de la familia. Domingo, conocido por Euphoria y Zola, aporta la profundidad dramática que este personaje requiere.

Nia Long como Katherine Jackson

Nia Long interpreta a Katherine Jackson, la madre de Michael, una mujer de fe profunda que fue un pilar emocional para sus hijos a lo largo de toda su vida. Katherine representó el contrapeso humano frente a la dureza de Joe Jackson, y su relación con Michael fue siempre de profunda ternura. Nia Long, con una carrera de décadas en Hollywood, trae elegancia y calidez al personaje.

Jessica Sula como La Toya Jackson

Jessica Sula asume el papel de La Toya Jackson, hermana mayor de Michael y una de las figuras más complejas dentro del entorno familiar. La Toya tuvo una relación turbulenta con la familia a lo largo de los años, y su historia paralela dentro del mundo del espectáculo añade una capa interesante a la narrativa del biopic.

Las Figuras de la Industria Musical

Kendrick Sampson como Quincy Jones

Kendrick Sampson interpreta a Quincy Jones, el legendario productor musical que co-creó junto a Michael los tres álbumes de estudio más exitosos de su carrera: Off the Wall, Thriller y Bad. La relación entre Michael y Quincy fue una de las colaboraciones más fructíferas en la historia de la música, y Sampson tiene la responsabilidad de capturar a uno de los grandes genios de la industria musical.

Larenz Tate como Berry Gordy

Larenz Tate, actor veterano reconocido por Menace II Society y Love Jones, toma el rol de Berry Gordy, el fundador de Motown Records y una de las figuras más influyentes en los primeros años de los Jackson 5. Gordy fue quien firmó al grupo en 1969 y les abrió las puertas de la industria musical mainstream.

Laura Harrier como Suzanne de Passe

Laura Harrier da vida a Suzanne de Passe, asistente creativa de Berry Gordy en Motown y una de las mujeres más influyentes detrás del éxito inicial de los Jackson 5. De Passe fue clave en la producción del especial televisivo que presentó al grupo ante el gran público norteamericano, y su rol en la película promete destacar el poder de las mujeres detrás de las grandes estrellas.

Miles Teller como John Branca

Miles Teller, conocido por su rol en Whiplash y Top Gun: Maverick, interpreta a John Branca, el abogado y manager de entretenimiento que jugó un papel decisivo en la carrera adulta de Michael Jackson. Branca fue fundamental en las negociaciones de contratos millonarios y la adquisición del catálogo de canciones de los Beatles. Teller aporta una presencia intensa y carismática a este personaje de gran peso en la historia del artista.

Artistas y Personalidades de la Época

Kat Graham como Diana Ross

Kat Graham, conocida por The Vampire Diaries, fue elegida para interpretar a Diana Ross, la gran diva de Motown y una de las figuras mentoras más importantes en la vida de Michael Jackson. Diana Ross fue la primera en reconocer públicamente el talento extraordinario de Michael cuando era apenas un niño y lo apoyó a lo largo de su carrera. Sin embargo, la participación de Graham en la película fue recortada por «consideraciones legales», por lo que su aparición final en el film es reducida.

Liv Symone como Gladys Knight

Liv Symone interpreta a Gladys Knight, otra leyenda de la música soul y el R&B cuya carrera estuvo vinculada al sello Motown en los mismos años en que los Jackson 5 comenzaban su ascenso.

Kevin Shinick como Dick Clark

Kevin Shinick da vida a Dick Clark, el histórico presentador de televisión apodado «el adolescente más viejo de América» y conductor de American Bandstand, uno de los programas musicales más icónicos de la televisión estadounidense. Dick Clark fue testigo de la carrera de Michael Jackson en múltiples etapas, lo que hace que su inclusión en el biopic sea especialmente significativa.

Los Hombres de Confianza

KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray

KeiLyn Durrel Jones interpreta a Bill Bray, el jefe de seguridad personal de Michael Jackson durante décadas. Bray fue uno de los pocos hombres en los que Michael confiaba plenamente, y su presencia constante al lado del artista lo convierte en un personaje clave para entender el mundo íntimo del Rey del Pop.

Derek Luke como Johnnie Cochran

Derek Luke, actor conocido por Antwone Fisher y Captain America: The First Avenger, asume el papel de Johnnie Cochran, el célebre abogado defensor que representó a Michael Jackson durante los procesos legales más difíciles de su vida. Cochran, uno de los abogados más famosos de la historia de Estados Unidos por el caso O.J. Simpson, fue un escudo fundamental para el artista en sus momentos más vulnerables.

La aparición sorpresa: Mike Myers como Walter Yetnikoff

Sin duda, uno de los momentos más comentados del film es la aparición sorpresa de Mike Myers como Walter Yetnikoff, el presidente y CEO de CBS Records entre 1975 y 1990. Myers, irreconocible bajo el maquillaje del personaje, regresa a la pantalla grande por primera vez desde Amsterdam en 2022, y su actuación ya se ha convertido en uno de los puntos de conversación más fuertes en torno a la película. Yetnikoff fue el ejecutivo discográfico que supervisó el lanzamiento de Thriller y trabajó directamente con Michael en los años de mayor esplendor de su carrera.

Michael no es solo una película sobre un músico: es un retrato íntimo y épico de un ser humano extraordinario que cambió para siempre la cultura popular. Con un elenco de este calibre, la producción promete ser un evento cinematográfico a la altura de la leyenda que retrata.