Mia Khalifa: quién es, biografía completa y qué hace hoy

Si pasas tiempo en internet, es muy difícil que el nombre Mia Khalifa no te haya aparecido alguna vez. Para mucha gente sigue siendo “la chica del hiyab” que se hizo famosa en el cine para adultos. Para otros, es una influencer que opina sin filtro, una empresaria que vive de sus contenidos o una activista polémica en temas de

El problema es que casi siempre se la reduce a una sola cosa: tres meses de su vida. En este artículo de La Tendencia vamos a ver el cuadro completo: quién es en realidad, qué hubo antes de la fama, cómo salió de la industria, de qué vive hoy y por qué sigue siendo un personaje tan debatido.

La idea es que termines de leer y puedas responder con propiedad a esa búsqueda típica: “quién es Mia Khalifa y qué hace ahora”, sin quedarte solo con el ruido de los titulares.

Resumen rápido: por qué todo el mundo conoce a Mia Khalifa

Mia Khalifa nació como Sarah Joe Chamoun en Beirut, Líbano, el 10 de febrero de 1993. A finales de 2014 y comienzos de 2015 se convirtió en una de las actrices más buscadas de la industria para adultos, sobre todo por una escena en la que aparecía usando hiyab, lo que desató furia en sectores conservadores y amenazas de grupos extremistas.

Su carrera en ese mundo duró alrededor de tres meses, pero la etiqueta la persiguió años. Con el tiempo, se fue reinventando: trabajó como asistente legal, luego como comentarista deportiva en plataformas digitales, construyó una audiencia enorme en redes, abrió un perfil en OnlyFans y lanzó su propia línea de joyas, Sheytan.

Hoy se mueve entre moda, contenido para adultos bajo sus reglas, colaboraciones artísticas y un activismo muy vocal a favor de Palestina, lo que también le ha costado contratos y alianzas comerciales.

Infancia en Beirut y choque cultural de Mia Khalifa en Estados Unidos

Mia pasó sus primeros años en Beirut, en una familia cristiana de clase media. El Líbano que la vio nacer arrastraba todavía cicatrices de la guerra civil y tensiones políticas constantes.

En el año 2000 su familia decidió emigrar a Estados Unidos. Se instalaron primero en Maryland, cerca de Washington D. C. y, como ella misma ha contado, el choque fue brutal: idioma, cultura, racismo tras el 11-S y el típico bullying escolar por “verse diferente”.

En entrevistas con medios como Vogue o The New York Times, Mia ha dicho que durante años se sintió incómoda en su propio cuerpo, intentando encajar en estándares de belleza que no se parecían a ella. Ese conflicto con su imagen es una pieza clave para entender decisiones posteriores, desde sus cirugías hasta la forma en que hoy usa la moda para recuperar control sobre quién es.

La breve carrera de Mia Khalifa en el cine para adultos que lo cambió todo

Cómo llegó a la industria y por qué duró tan poco

Ya adulta, mientras estudiaba en la Universidad de Texas en El Paso y trabajaba en empleos mal pagados, Mia recibió una oferta para hacer desnudos y luego escenas explícitas. Aceptó. En octubre de 2014 rodó sus primeros contenidos para una productora de Miami.

En cuestión de semanas, se convirtió en la actriz más buscada de una de las principales plataformas de video para adultos. Paradójicamente, en ese mismo periodo tomó la decisión de salirse. En total, ha dicho que grabó alrededor de una docena de escenas y que por todas ellas cobró unos 12.000 dólares, sin participar de las ganancias posteriores que generaron sus videos.

La escena del hiyab, la fama y las amenazas

La escena que la catapultó fue la del hiyab: una actuación satírica en la que aparecía usando el velo islámico. Esa decisión encendió todos los códigos rojos: titulares furiosos en medios de Oriente Medio, declaraciones de líderes religiosos, amenazas de muerte y una imagen manipulada en la que se la veía siendo decapitada por el Estado Islámico.

Mientras parte del mundo la convertía en meme y en “la número 1 del ranking”, otra parte la demonizaba. Sus propios padres se distanciaron públicamente. Ella, en paralelo, se dio cuenta de que no tenía control ni del relato, ni del dinero, ni de su propia imagen. De ahí viene, en buena medida, su discurso actual contra la industria y a favor de mayores derechos para quienes trabajan en ella.

Reinventarse: estudios, trabajo de oficina y salto a las redes

Cuando dejó el porno, Mia se fue a vivir a Miami y trabajó como paralegal y contable. Fue una etapa muy poco glamorosa, pero necesaria para tomar distancia, reorganizar su vida y terminar sus estudios.

La siguiente reinvención vino desde internet. Empezó a comentar partidos de deportes estadounidenses en redes y plataformas de video. Co-condujo Out of Bounds para Complex News y luego el programa Sportsball en Rooster Teeth, donde mezclaba análisis deportivo con humor.

Al mismo tiempo, construyó una audiencia enorme en Instagram, TikTok, Twitch y YouTube, donde alterna contenido ligero, moda, comida, política y reflexiones personales. Esta etapa es clave: deja de ser “solo un rostro de catálogo” y se convierte en un personaje que habla, bromea, opina y se mete en polémicas por su cuenta.

OnlyFans, moda y negocios: así gana dinero hoy

Uno de los puntos donde más se concentra la curiosidad es el dinero. Durante años se repitió el mito de que Mia se había hecho millonaria con el porno, y ella misma lo ha desmentido: los ingresos por esa etapa fueron relativamente bajos, mientras el contenido generaba millones para otros.

Hoy su modelo es el inverso: usa su nombre y su imagen en sus propios términos. Mantiene un perfil activo en OnlyFans, donde vende contenido adulto pero con más control, y combina eso con colaboraciones de moda, campañas y apariciones en proyectos creativos como la serie fotográfica de Sarah Bahbah o campañas de la marca Aries.

En 2023 lanzó su línea de joyas Sheytan, un proyecto que mezcla estética, identidad árabe y discurso de “tomar el control” de la propia narrativa. Se presenta a sí misma como “immigrant founder” en Instagram, subrayando que ahora es empresaria, no solo personaje.

Activismo, Palestina y las polémicas con Playboy

La otra cara de la visibilidad es el costo. En los últimos años, Mia se ha posicionado de forma muy clara a favor de Palestina y crítica del Estado de Israel, a quien ha calificado de “estado de apartheid”. Sus comentarios en redes durante la escalada de violencia de 2023 y 2024 le valieron una ola de cancelaciones, titulares incendiarios y la ruptura de contratos, incluido un acuerdo con Playboy.

Ella sostiene que acepta ese costo como parte de su activismo: dice que le duele más no haber hecho mejor due diligence sobre con quién firmaba que perder el acuerdo en sí. Sus posiciones dividen a la audiencia: para unos es valiente, para otros irresponsable. Pero lo que está claro es que no evita los temas sensibles.

Más allá de Palestina, ha utilizado su plataforma para hablar de salud mental, violencia de género, explotación en la industria adulta y derechos de las mujeres. Muchas de sus intervenciones son caóticas, sí, pero también conectan con un público joven que vive todo a través de stories y TikToks.

Vida personal: parejas, salud mental y reinvención constante

A nivel sentimental, Mia ha tenido varias relaciones públicas. Se casó muy joven con su novio del instituto; luego, ya famosa, se casó en 2019 con el chef sueco Robert Sandberg, matrimonio que terminó en 2020. Más tarde mantuvo una relación con el músico puertorriqueño Jhayco, quien ha hablado de ella en términos bastante respetuosos incluso después de la ruptura.

En entrevistas y posts, ha contado episodios de inseguridad, ansiedad y trastornos de imagen corporal. Algunas decisiones —como cirugías o cambios drásticos de estilo— tienen mucho que ver con ese proceso de ir probando formas de sentirse cómoda en su propio cuerpo después de haber sido reducido durante años a objeto de deseo en pantallas ajenas.

¿Es perfecta como referente? Obvio que no. Pero parte de su magnetismo está justo en ese caos: se equivoca, se contradice, se expone demasiado y aun así sigue intentando redefinirse. Para bien o para mal, lo hace en público.

Preguntas frecuentes sobre Mia Khalifa (FAQ)

¿Cuántos años tiene y de dónde es Mia Khalifa?

Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano, así que tiene 32 años en 2025. Pasó su infancia en su país hasta que su familia emigró a Estados Unidos alrededor del año 2000, instalándose primero en Maryland. Hoy se identifica como libanesa-estadounidense.

Esa mezcla de origen árabe y vida en Estados Unidos atraviesa toda su historia: la forma en que la miran unos y otros, los conflictos con su familia y hasta las polémicas políticas en las que se mete.

¿Cuánto tiempo estuvo en el porno y qué ha dicho sobre esa etapa?

Su carrera en el cine para adultos fue extremadamente breve: unos tres meses activos y alrededor de una docena de escenas. Aun así, se convirtió en la actriz número 1 de una de las plataformas más grandes y su imagen se volvió omnipresente en internet.

Desde entonces ha sido muy crítica con esa industria. Ha dicho que el dinero que ganó fue poco comparado con lo que generó su contenido, que no tiene control real sobre esos videos y que las consecuencias emocionales y familiares fueron altísimas. También ha participado en campañas para que se retiren parte de sus escenas y se le devuelvan derechos sobre su nombre y dominios.

¿Qué hace Mia Khalifa en 2025?

Hoy, Mia mezcla varias cosas:

Crea contenido y vende material exclusivo a través de OnlyFans.

Mantiene una fuerte presencia en redes (Instagram, TikTok, Twitch, YouTube).

Trabaja como influencer y colaboradora en moda y arte, prestando su imagen a campañas y proyectos audiovisuales.

Desarrolla su marca de joyería Sheytan como emprendimiento propio.

Se mantiene activa en debates políticos y sociales, especialmente relacionados con Palestina, Oriente Medio y los derechos de las mujeres y trabajadoras sexuales.

En resumen, pasó de ser un nombre explotado por otros a tratar de convertir ese mismo nombre en un activo propio, con todos los matices, contradicciones y polémicas que eso implica.

Conclusión: por qué la historia de Mia Khalifa es más compleja de lo que parece

Cuando piensas en Mia Khalifa, es fácil quedarte en el titular rápido: la actriz de tres meses que se volvió símbolo del porno online. Pero si miras con más calma, aparece otra capa: la inmigrante que no encajaba en ningún estándar, la joven que tomó decisiones discutibles para sentirse validada, la mujer adulta que intenta recuperar el control de su cuerpo, de su dinero y de su voz.

¿Se equivoca? Sí. ¿Se mete en polémicas innecesarias? También. Pero su caso sirve para entender cómo funciona la economía de la atención, cómo la industria adulta puede marcarte para siempre y cómo alguien puede usar esa misma exposición para construir algo distinto después.

Si tenías curiosidad por saber quién es Mia Khalifa y qué hace hoy, la respuesta corta es que ya no es solo “la actriz más buscada” de 2014: es una figura pública compleja, con luces y sombras, que sigue reescribiendo su propia biografía en tiempo real delante de millones de personas.