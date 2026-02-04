Mercado Libre asegura un acuerdo de patrocinio principal para la Liga de Primera en Chile

El panorama del fútbol nacional chileno ha entrado en una nueva fase comercial tras la obtención de los derechos de denominación de la máxima división del país para las temporadas 2026 y 2027.

El acuerdo, confirmado por la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) junto con el socio de retransmisión TNT Sports, dará lugar a que la competición sea renombrada oficialmente como Liga de Primera Mercado Libre.

El acuerdo marca un cambio en la cúspide de la jerarquía comercial del fútbol chileno y sitúa a una de las mayores empresas tecnológicas de América Latina en el centro del calendario nacional. Mercado Libre sustituye al Banco Itaú, que ostentó los derechos de denominación durante las dos temporadas anteriores.

La empresa había estado activa anteriormente en el deporte sudamericano a través de asociaciones continentales, pero este acuerdo representa su primer patrocinio directo de la principal competición de fútbol chileno.

Alcance del Acuerdo Comercial

Como parte del acuerdo, Mercado Libre recibirá amplios derechos de marca en todos los recintos y retransmisiones de la Liga de Primera.

El paquete incluye integraciones en pantalla durante la cobertura de TNT Sports, derechos de marketing digital a nivel de toda la liga y acceso a servicios de hospitalidad vinculados a los partidos principales.

Mercado Libre también podrá activar la propiedad intelectual de ANFP en sus plataformas de comercio electrónico, permitiendo a la liga llegar a audiencias más allá de los canales tradicionales de fútbol.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio la bienvenida a la asociación y enfatizó su importancia a largo plazo para la competición.

«Es un honor sellar esta alianza con Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico en América Latina», afirmó Milad. «Estamos seguros de que con esta nueva unión, junto a TNT Sports, podremos llevar la Liga de Primera a cada rincón de nuestro país.»

El acuerdo sigue a un movimiento similar en Argentina, donde Mercado Libre adquirió recientemente los derechos de denominación de la Liga Profesional de Fútbol. Ese acuerdo sustituyó a Betano como patrocinador principal y reforzó la creciente presencia de Mercado Libre en el fútbol sudamericano de élite.

La empresa ya patrocina competiciones de clubes de la CONMEBOL, incluyendo la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Libertadores femenina.

Alcance de la audiencia y expansión de la retransmisión

La directora de marketing de Mercado Libre, Catalina Gerstle, destacó el alcance de la liga como un factor clave detrás del acuerdo.

«Las cifras asociadas a este campeonato no tienen comparación en Chile», dijo Gerstle. «En 2025, más de 1,7 millones de personas acudieron a los estadios de todo el país para ver partidos de la Liga de Primera, mientras que las retransmisiones en TNT Sports alcanzaron más de seis millones de espectadores.

«Estar presente en los principales eventos deportivos de toda América Latina es una parte importante de cómo conectamos con los aficionados y las comunidades.»

El patrocinio coincide con la ampliación del acceso gratuito al fútbol chileno. Este acuerdo aumenta la visibilidad de la liga y sus patrocinadores más allá de las plataformas de suscripción y se espera que atraiga a espectadores ocasionales durante los partidos clave.

La combinación de un patrocinador principal con alcance continental y un acceso televisivo más amplio es un paso hacia el aumento del perfil nacional y regional de la liga.

Fin de semana inaugural y contexto competitivo

La temporada 2026 de la Liga de Primera Mercado Libre comienza el viernes 30 de enero, con la Universidad de Chile recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El sábado se enfrentarán el Deportes Limache contra el Colo-Colo, con Cobresal recibiendo a Huachipato más tarde esa noche. Universidad de Concepción se enfrenta a Coquimbo Unido el sábado por la noche, mientras que el domingo Deportes La Serena se enfrentará al Universidad Católica y el Palestino recibe al Ñublense.

La primera jornada concluirá el lunes 2 de febrero, con el Everton enfrentándose al Unión La Calera en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El Everton afronta la nueva campaña buscando estabilidad tras evitar por poco el descenso en 2025, mientras que el Unión La Calera busca mejorar una temporada marcada por la inconsistencia.

Un nuevo capítulo para la Liga

Más allá de los partidos, el fin de semana inaugural será la primera presentación pública completa de la marca Liga de Primera Mercado Libre. La señalización de los estadios, los gráficos de retransmisión y las plataformas digitales reflejarán la nueva identidad de la liga.

Para la ANFP, el acuerdo representa un esfuerzo por alinear la competencia con una marca que opera en múltiples mercados y puntos de contacto con los consumidores. La asociación proporciona a Mercado Libre visibilidad durante todo el año en una de las propiedades deportivas más seguidas de Chile.

Los organizadores de la liga esperan que la asociación se desarrolle aún más a lo largo de la temporada mediante iniciativas de participación de los aficionados y campañas digitales integradas.

El nuevo patrocinador principal forma parte de un marco más amplio. Está destinado a fortalecer las bases comerciales de la liga manteniendo al mismo tiempo su atractivo deportivo.