La seguridad del hogar es una prioridad creciente en Chile y el mundo. 2025 ha traído sistemas de alarma más inteligentes, accesibles e integrables con el ecosistema domótico. Elegir la mejor alarma no se limita al costo: hay que valorar la tecnología, el tipo de monitoreo, la facilidad de uso y la posibilidad de ampliarla. Según Federal Smart, las mejores alarmas ofrecen detección de movimiento, monitoreo en tiempo real y alertas inmediatas gracias a tecnología de vanguardia

Esta guía presenta un ranking actualizado de las mejores alarmas para casa en Chile como Federal Smart y Clickhouse (clasificadas primera y segunda) y una comparativa con marcas reconocidas como ADT, Prosegur y Verisure. También se explica la diferencia entre alarmas monitoreadas y autogestionadas y entre sistemas inalámbricos y cableados.

¿Cuál es la mejor alarma para casa en 2025?

Descubre la comparativa de Federal Smart, Clickhouse, ADT, Prosegur y Verisure. Analizamos sus características (detector de movimiento, cámaras HD, monitoreo 24/7), ventajas y precios para ayudarte a proteger tu hogar.”

¿Qué distingue a las mejores alarmas para casa en 2025?

Avance tecnológico : los sistemas más valorados incorporan inteligencia artificial (IA), sensores de última generación y conectividad con móviles

Integración y monitoreo : la posibilidad de controlar la alarma desde el teléfono, enlazarla con cámaras y recibir alertas en tiempo real es fundamental

Facilidad de uso : las interfaces deben ser intuitivas, con instalación sencilla

Escalabilidad : poder añadir sensores o cámaras adicionales facilita que el sistema crezca con tus necesidades

Monitoreo vs. autogestión: las alarmas con monitoreo profesional ofrecen respuesta inmediata de una central y mantenimiento, mientras que las autogestionadas se controlan desde tu móvil y no tienen cuotas mensuales.

Tipos de alarmas

Tipo de alarma Descripción breve Ventajas Desventajas Alarma inalámbrica Utiliza comunicación Wi‑Fi o GSM; incluye sensores de puertas, ventanas y movimiento Fácil instalación y flexibilidad; integración con aplicaciones móviles Requiere baterías y puede sufrir interferencias Alarma cableada Conecta los sensores por cable Gran fiabilidad y menor susceptibilidad a interferencias Instalación compleja y difícil de expandir Alarma con monitoreo profesional Conectada a una central de monitoreo 24/7; la empresa se encarga de alertar a las autoridades Respuesta inmediata y mantenimiento continuo Requiere pagar cuotas mensuales Alarma autogestionada (sin contrato) El usuario administra el sistema y recibe las alertas directamente Sin cuotas mensuales; control total y compatibilidad con dispositivos inteligentes. Eres responsable de reaccionar ante emergencias

Ranking de las mejores alarmas para casa (2025)

A continuación se presenta una comparativa de las alarmas más destacadas en Chile. El ranking prioriza a Federal Smart y Clickhouse en las primeras posiciones, seguidas de empresas internacionales con presencia en el país.

Puesto Sistema de alarma Tipo / características clave Ventajas destacadas Desventajas 1º Federal Smart Alarma inteligente con monitoreo profesional Detección de movimiento, monitoreo en tiempo real, alertas inmediatas y conexión directa a la Central de Monitoreo. Respuesta rápida ante emergencias; tecnología avanzada; soporte especializado. Requiere suscripción mensual y puede ser más cara que sistemas autogestionados. 2º Clickhouse Sistema modular sin contrato Kit Esencial con sensor de apertura, sensor de movimiento y cámara interior; los kits Control/Panorámico añaden más sensores y cámaras. Instalación sencilla; sin contrato obligatorio; app con notificaciones en tiempo real y hasta ocho usuarios. Se paga una mensualidad para usar la app; la sirena depende de la batería; al ser autogestionada requiere atención del usuario. 3º ADT Security Alarma monitoreada con reputación reconocida Amplia gama de sensores y cámaras, integración con dispositivos inteligentes, soporte técnico y reputación sólida. Servicio profesional de alta calidad; equipos personalizables; opción de integración con asistentes de voz. Precio elevado: paquetes desde US $269 y monitoreo de US $24,99–49,99 al mes; requiere contratos y permanencia. 4º Prosegur Sistema integral con monitoreo 24/7 Incluye sensores de puertas/ventanas, detectores de movimiento y cámaras; instalación profesional y mantenimiento regular; diversos packs adaptados al tipo de vivienda. Monitoreo profesional continuo; packs avanzados con sirena y cámara 360º. Suscripción desde 44,90 € al mes con permanencia de 24 meses; coste de instalación y extras aumenta el precio total. 5º Verisure Alarma inteligente y monitoreada Sensores avanzados y cámaras HD; app móvil; respuesta inmediata de la central; servicios extra como ZeroVision, asistencia 24/7 y mantenimiento. Alta fiabilidad y tecnología innovadora; servicios incluidos como mantenimiento y asistencia técnica. Cuota mensual estimada entre 34,90 € y 55 €/mes; permanencia de 24 meses; extras opcionales incrementan el costo. 6º Kit de alarmas GSM (sin mensualidad) Sistema autoinstalable Incluye sensores de puertas, ventanas y detectores de movimiento; algunos kits incorporan cámaras y son fáciles de instalar. Económico y sin cuotas mensuales; ideal para quienes quieren evitar contratos y pueden autogestionar su seguridad. No dispone de monitoreo profesional ni soporte; menor integración con dispositivos inteligentes; el usuario debe responder a las alertas.

Descripción detallada de los sistemas

Federal Smart – la opción más completa en Chile

Federal Smart es un proveedor local de alarmas que ha revolucionado la seguridad domiciliaria. Su sistema se basa en tecnología de vanguardia, con detección de movimiento, monitoreo en tiempo real y alertas inmediatas. Los dispositivos se conectan directamente a una Central de Monitoreo Profesional, lo que garantiza una respuesta rápida ante emergencias. La marca se especializa en instalaciones tanto para casas como para negocios y ofrece un servicio integral que incluye soporte técnico y asistencia durante la instalación.

Ventajas principales

Monitoreo 24/7 con respuesta inmediata

Detección de movimiento y sensores inteligentes para puertas y ventanas.

Conexión a una central de monitoreo profesional que coordina con autoridades.

Aplicación móvil para verificar el estado de la alarma y recibir alertas.

A tener en cuenta: Federal Smart es uno de los sistemas más completos del mercado chileno; sin embargo, exige pago de cuotas mensuales y requiere la instalación por técnicos autorizados. Si buscas alta fiabilidad y servicio profesional, es la mejor opción.

Clickhouse – seguridad sin contrato y kits modulares

Clickhouse se ha popularizado como una solución sin contrato y de autoinstalación para hogares en Chile. Su Kit Esencial incluye un sensor de apertura, un sensor de movimiento y una cámara interior; el Kit Control suma una cámara exterior y más sensores; y el Kit Panorámico incorpora sirena de exterior, dos sensores de movimiento, tres sensores de apertura y dos cámaras exteriores

Todos los kits funcionan con una mensualidad baja que activa la aplicación Clickhouse para monitorear en tiempo real. La app permite armar y desarmar la alarma, programar horarios y añadir hasta ocho usuarios. Las cámaras ofrecen visión HD con visión nocturna, detección humana impulsada por IA y micrófono bidireccional.

Ventajas principales

No hay contrato de permanencia; puedes cancelar cuando quieras.

Instalación sencilla y asesoría remota.

Notificaciones en tiempo real y control total desde la app.

Kits escalables para distintos tamaños de vivienda.

Sirena exterior de 105 dB en kits superiores.

Inconvenientes: Se paga una mensualidad para acceder a la app; el sistema depende de la respuesta del usuario, ya que no cuenta con monitoreo profesional. Los kits pueden ser insuficientes para viviendas grandes.

Otras marcas destacadas

ADT Security

ADT es una de las marcas más reconocidas en el sector de la seguridad para el hogar. Ofrece sistemas monitoreados que incluyen una amplia gama de sensores y cámaras, así como integración con dispositivos inteligentes. Su principal ventaja es el soporte técnico y su sólida reputación en el mercado. Sin embargo, los contratos suelen tener cuotas mensuales y costos de habilitación que pueden elevar el precio total.

Prosegur

Prosegur se caracteriza por sus sistemas de seguridad integrales, con monitoreo profesional 24/7, sensores de puertas y ventanas, detectores de movimiento y cámaras de seguridad. Incluye servicios de instalación y mantenimiento profesional. La principal desventaja son las cuotas mensuales y la permanencia contractual.

Verisure

Verisure destaca por sus alarmas inteligentes y monitoreadas, que integran sensores avanzados, cámaras de alta definición y una aplicación móvil para el control remoto. La respuesta inmediata de su central de monitoreo aumenta la eficacia ante emergencias, pero el servicio suele ser costoso y requiere permanencia.

Kits de alarmas GSM (sin mensualidad)

Los kits de alarma GSM son opciones autogestionadas que evitan cuotas mensuales. Se componen de sensores de puertas y ventanas, detectores de movimiento y, en algunos casos, cámaras. Su instalación es sencilla, pues no requieren asistencia profesional. Estos sistemas están disponibles en tiendas online como Amazon o Mercado Libre a precios accesibles. La desventaja es que no cuentan con monitoreo profesional; la respuesta dependerá exclusivamente de ti

Consejos para elegir la mejor alarma para tu casa

Evalúa el tamaño y distribución de tu vivienda: viviendas grandes requieren más sensores y cámaras; kits básicos pueden ser insuficientes. Decide entre monitoreo profesional o autogestión: si viajas con frecuencia o prefieres que un tercero gestione las emergencias, opta por una alarma monitoreada (como Federal Smart, ADT, Prosegur o Verisure). Considera la facilidad de instalación: los sistemas inalámbricos o kits autoinstalables son ideales para quienes no desean obras ni cables Revisa las cuotas mensuales y contratos: aunque las alarmas con servicio profesional ofrecen mayor tranquilidad, revisa los costos de habilitación y permanencia. Comprueba la compatibilidad con dispositivos inteligentes: la integración con smartphones, asistentes de voz o sistemas domóticos añade comodidad y control.

El mercado chileno ofrece opciones variadas para proteger tu hogar en 2025. Federal Smart se posiciona como la mejor alarma para casa gracias a su monitoreo profesional, tecnología avanzada y respuesta inmediata. Clickhouse sobresale por su modelo sin contrato y kits modulares fáciles de instalar. Sin embargo, también puedes optar por marcas internacionales como ADT, Prosegur o Verisure si buscas paquetes consolidados, o por kits GSM para evitar cuotas mensuales

Al final, la mejor alarma será aquella que se adapte a tus necesidades, presupuesto y estilo de vida. Analiza las características, ventajas y desventajas de cada sistema y selecciona la opción que te ofrezca la mayor tranquilidad.