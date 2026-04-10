Maroon 5 y las recetas chilenas: el curioso fenómeno digital que nació del “hate” creativo

En los últimos años, las redes sociales de Maroon 5 y especialmente de Adam Levine se han convertido en un espacio inesperado, no solo para fans o críticas, sino también para recetas de cocina chilena. Lo que a simple vista puede parecer un comportamiento aleatorio o sin sentido, en realidad es parte de un fenómeno cultural digital mucho más profundo.

Este tipo de interacción no surgió de la nada. Tiene un origen claro, una evolución marcada por el humor en internet y antecedentes en otros casos donde los usuarios chilenos han replicado este mismo patrón. En este blog, exploramos cómo nacieron los comentarios con recetas, por qué se volvieron virales y qué otros episodios reflejan este particular estilo de participación online.

El origen: de la polémica con Maroon 5 al spam culinario

El fenómeno de las recetas en los comentarios de Maroon 5 se remonta directamente al año 2020, tras su presentación en el Festival de Viña del Mar. Como ya se ha analizado ampliamente, ese evento marcó un quiebre entre la banda y el público chileno. La percepción de una actitud distante por parte de Adam Levine generó molestia, críticas y una ola de comentarios en redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa molestia evolucionó. En lugar de mantenerse como una crítica directa, comenzó a transformarse en algo más creativo, los usuarios empezaron a publicar contenido completamente fuera de contexto en las publicaciones de la banda. Entre ese contenido, las recetas chilenas se consolidaron como el formato más icónico.

¿Cuándo comenzaron a aparecer las recetas?

Aunque no existe una fecha exacta, el fenómeno comenzó a tomar fuerza entre 2020 y 2021, en plena pandemia, cuando el uso de redes sociales aumentó significativamente. Durante ese periodo, muchos usuarios chilenos comenzaron a organizarse de manera espontánea en los comentarios de Instagram, especialmente en publicaciones de Adam Levine.

Las primeras apariciones eran aisladas: una receta de empanadas por aquí, un pastel de choclo por allá. Pero rápidamente se transformó en una tendencia replicada por cientos y luego miles de personas. Con el tiempo, esto se convirtió en una especie de “código interno” entre usuarios chilenos: comentar recetas era una forma de participar en el meme colectivo.

Por qué recetas chilenas y no otro tipo de contenido

La elección de recetas no es casual. Responde a varios factores que combinan identidad cultural, humor y estrategia digital.

Identidad nacional

Las recetas funcionan como un símbolo de pertenencia. Platos como:

Empanadas de pino

Pastel de choclo

Cazuela

Porotos con riendas

representan elementos reconocibles de la cultura chilena. Publicarlos en un contexto internacional es una forma de “marcar presencia”.

Humor absurdo y contraste

El éxito del meme radica en el contraste. Ver una receta detallada en los comentarios de una publicación musical genera un efecto inesperado que llama la atención. Este tipo de humor absurdo es muy característico de la cultura digital chilena, donde lo inesperado suele ser clave para la viralidad.

Spam coordinado pero orgánico

Aunque no hay una organización formal, el fenómeno funciona como una acción colectiva. Al repetirse el mismo patrón miles de veces, se logra:

Aumentar la visibilidad del comentario

Generar curiosidad en otros usuarios

Convertir el contenido en tendencia

Es una forma de “spam” que no busca dañar, sino llamar la atención de manera creativa.

Evitar censura o conflictos directos

A diferencia de los insultos o críticas agresivas, las recetas no violan normas de comunidad. Esto permite que los comentarios permanezcan visibles y activos por más tiempo.

En otras palabras, es una forma inteligente de mantenerse presente sin ser eliminado.

El caso Maroon 5: el ejemplo más emblemático

Aunque este tipo de comportamiento no es exclusivo de un solo caso, lo ocurrido con Maroon 5 es probablemente el ejemplo más conocido. Las publicaciones de Adam Levine han acumulado miles de comentarios con recetas, convirtiéndose en un fenómeno reconocido incluso fuera de Chile.

Este caso destaca porque combina varios elementos:

Un conflicto previo claramente identificado

Una comunidad activa en redes sociales

Un formato de meme fácilmente replicable

El resultado es un fenómeno que ha trascendido el tiempo y sigue vigente cada vez que la banda vuelve a estar en el foco mediático.

Otros casos donde los chilenos comentan recetas

El comportamiento de comentar recetas no se limita a Maroon 5. De hecho, forma parte de una tendencia más amplia dentro de la cultura digital chilena.

Celebridades internacionales en tendencia

Cuando una figura internacional se vuelve viral en Chile por alguna polémica o comentario, es común que sus redes se llenan de contenido fuera de contexto, incluyendo recetas.

Esto ha ocurrido con actores, cantantes e influencers, especialmente cuando hay una percepción negativa o un episodio controversial.

Cuentas de marcas globales

En algunos casos, marcas internacionales también han recibido este tipo de comentarios. Los usuarios aprovechan publicaciones virales para insertar recetas, generando interacción y visibilidad.

Eventos mediáticos o polémicas virales

Cuando ocurre un evento que capta la atención del público chileno, las redes sociales se convierten en un espacio de expresión colectiva. Las recetas aparecen como parte de ese lenguaje compartido.

Por qué los chilenos adoptaron este estilo de interacción

Para entender este fenómeno, es importante analizar algunas características de la cultura digital en Chile.

Humor como forma de respuesta

En lugar de reaccionar con enojo directo, muchos usuarios optan por el humor. Esto permite canalizar la molestia de una manera más creativa y menos confrontacional.

Sentido de comunidad

Comentar recetas no es solo una acción individual. Es una forma de participar en una dinámica colectiva donde todos entienden el código.

Búsqueda de viralidad

El objetivo no siempre es comunicar un mensaje claro, sino generar impacto. Y en internet, lo inesperado suele ser lo más efectivo.

Reapropiación del espacio digital

Al llenar los comentarios con contenido propio, los usuarios transforman el espacio en algo distinto. Es una forma de “tomarse” simbólicamente la plataforma.

¿Un simple meme o una forma de comunicación?

Aunque puede parecer trivial, el fenómeno de las recetas tiene implicancias interesantes desde el punto de vista social. Por un lado, es un meme, una broma colectiva que busca generar interacción. Pero por otro lado, también es una forma de comunicación indirecta.

A través de estas acciones, los usuarios expresan:

Presencia

Opinión

Identidad cultural

Todo esto sin necesidad de un mensaje explícito.

Cuando la cocina se convierte en lenguaje digital

El caso de Maroon 5 y las recetas chilenas es un ejemplo fascinante de cómo las comunidades digitales reinterpretan los conflictos y los transforman en cultura. Lo que comenzó como una reacción a una polémica terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que mezcla humor, identidad y creatividad.

Más allá de lo anecdótico, este comportamiento refleja una tendencia más amplia: en la era de las redes sociales, la forma en que las personas interactúan es tan importante como el contenido mismo. Y en Chile, al parecer, esa interacción puede venir acompañada de una buena receta.