Magnesio para dormir: por qué es el tema del momento

Al igual que la proteína, la creatina y la vitamina D, el magnesio ha ganado popularidad. Se habla de él en círculos especializados en bienestar y también en conversaciones cotidianas. ¿Por qué? «No se puede subestimar la importancia del magnesio», afirma el Dr. J. Rand Baggesen, fundador de Executive Health Group.

Aunque el magnesio es un tema recurrente en pódcast sobre sueño y salud muscular, su rol va mucho más allá. Este mineral es clave en varias funciones vitales. Desde el sistema nervioso hasta el cardiovascular, pasando por el endocrino y el musculoesquelético, el magnesio está en todas partes, según Daniel Chávez, dietista en Fay Nutrición. Ayuda a regular el azúcar en la sangre y a reparar el ADN. «Podemos decir que el magnesio es esencial para todas las funciones del cuerpo», añade Laura Purdy, doctora y fundadora de Swell Medical. Vamos a explorar para que sirve el magnesio en La Tendencia

🌟 Ya sabes que el magnesio es vital, pero ¿deberías preocuparte tanto?

🍽️ Aunque el magnesio es crucial, los expertos coinciden en que no debería estar en la cima de tus preocupaciones. Aquí te explicamos por qué.

🥦 Probablemente ya consumes suficiente magnesio en tu dieta

🌾 «La mayoría de las personas no tienen déficit de magnesio», asegura la doctora Purdy. El magnesio está en muchos alimentos, desde cereales hasta frutas, verduras y pescado. Todo lo que comes de la naturaleza probablemente tiene algo de magnesio.

📦 Además, no necesitas bombardear tu cuerpo con magnesio a diario para obtener sus beneficios. A diferencia de las proteínas, el cuerpo hace un buen trabajo almacenándolo. «Se absorbe en los intestinos y se guarda en la médula ósea», explica Purdy. Así que, si tienes un período en el que comes menos, tu cuerpo todavía tiene reservas de magnesio.

💤 Los suplementos de magnesio pueden ayudar, pero no siempre son necesarios

💊 Es cierto que el magnesio es importante para el sueño, la función muscular y el estado de ánimo, problemas para los que la gente busca soluciones rápidas. Pero no siempre necesitas tomar suplementos para estos problemas. Como mencionamos, es probable que ya estés obteniendo suficiente a través de tu dieta. Además, tomar demasiado magnesio podría ser perjudicial, considerando su impacto en todo el cuerpo, según Purdy.

⚖️ Magnesio: más no siempre es mejor

🧴 «Con el magnesio, más no significa mejor», explica la doctora Purdy. Si tomas suplementos, es mejor seguir la cantidad diaria recomendada, a menos que un médico diga lo contrario. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU., los hombres adultos sanos deberían consumir entre 400 y 420 miligramos de magnesio al día. «Ese valor se ha estudiado para garantizar que es seguro y saludable», dice la experta.

🥗 Si piensas que te falta magnesio, consulta a un médico

👩‍⚕️ Si sientes que no estás obteniendo suficiente magnesio en tu dieta, es mejor dejar esa evaluación en manos de un médico. Con un análisis de glóbulos rojos, se puede determinar si realmente necesitas un suplemento.

💦 Perdemos magnesio al sudar y estresarnos

🏃‍♂️ «El sudor y el estrés nos hacen perder magnesio», comenta Brittany Michels, dietista en The Vitamin Shoppe. Los deportistas, especialmente los que sudan mucho, son más propensos a esta pérdida. Si haces ejercicio o tienes un estilo de vida activo, los calambres musculares y la dificultad para relajarte podrían ser signos de que necesitas más magnesio. Pero cuidado, estos síntomas también pueden ser de deshidratación, así que bebe suficiente agua antes de recurrir a un suplemento.

🧠 El magnesio no es un solo producto, es una categoría

🧪 El magnesio se presenta en al menos 10 formas diferentes, cada una con propiedades únicas. No conocer estas diferencias puede llevar a tomar un suplemento que no sea adecuado para ti o que tu cuerpo no absorba bien, o ambos.

🧠 Magnesio: el tipo que eliges importa

🩺 «En medicina funcional, es clave entender las diferentes formas de magnesio y cómo funcionan en el cuerpo», explica el doctor Baggesen. Por ejemplo, «el L-treonato de magnesio es absorbido mejor por el tejido neural del cerebro que el citrato de magnesio». Mientras tanto, «el glicinato de magnesio es ideal para los músculos; se absorbe bien en el tejido muscular y es útil para los calambres».

💊 Cada tipo de magnesio tiene sus pros y contras

⚖️ Al final, cada forma de magnesio tiene sus propias fortalezas y debilidades. Si estás pensando en tomar un suplemento, los expertos recomiendan que las preguntas de «por qué» y «cómo» se las hagas a tu médico, no a Google. «Aunque los suplementos no necesitan receta, siguen siendo medicamentos», afirma Purdy. «Y en algunos casos, como este, pueden ser medicamentos serios».