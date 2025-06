Luis Enrique en el PSG: estadísticas, estilo de juego y evolución táctica

Desde su llegada al Paris Saint-Germain (PSG) en julio de 2023, Luis Enrique ha transformado al club parisino, alejándolo de la dependencia de estrellas individuales y orientándolo hacia un enfoque colectivo y tácticamente disciplinado.

En La Tendencia exploramos su trayectoria, estilo de juego y el impacto que ha tenido en las competiciones nacionales e internacionales

Pero ¿quién es Luis Enrique?

Luis Enrique Martínez García, nacido el 8 de mayo de 1970 en Gijón, España, es un exfutbolista y actual entrenador de fútbol.

Como jugador, destacó en clubes como Real Madrid y FC Barcelona, y representó a la selección española en tres Copas del Mundo y una Eurocopa.

Inició su carrera como entrenador en el Barcelona B en 2008, y posteriormente dirigió a la Roma, Celta de Vigo, FC Barcelona y la selección española. En julio de 2023, asumió el cargo de entrenador del PSG.

Dominio absoluto en Francia: el PSG de Luis Enrique arrasa en casa

Luis Enrique ha logrado un dominio absoluto en las competiciones nacionales francesas, consolidando al PSG como el equipo más dominante de Francia.

Ligue 1 2024-2025

Campeón: PSG se coronó campeón con 84 puntos en 34 partidos, logrando 26 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

Invicto durante 30 jornadas: El equipo mantuvo una racha invicta de 30 partidos, igualando el récord de partidos sin perder fuera de casa con 38 encuentros.

Goleador destacado: Ousmane Dembélé fue el máximo goleador del equipo con 21 goles, compartiendo el liderato de la liga con Mason Greenwood del Marsella.

Copa de Francia

Campeón: El PSG ganó la Copa de Francia, venciendo al Stade de Reims en la final.

Rendimiento perfecto: El equipo ganó los 6 partidos disputados en el torneo, con un promedio de 3 goles por partido.

Trophée des Champions

Campeón: El PSG se alzó con el título al vencer al AS Monaco 1-0, con un gol de Ousmane Dembélé en el tiempo añadido.

Europa en la mira: el recorrido internacional del PSG

En la UEFA Champions League 2024-2025, el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, alcanzó la final, demostrando un rendimiento sólido y cohesionado.

UEFA Champions League 2024-2025

Finalista: El PSG llegó a la final, enfrentando al Inter de Milán.

Rendimiento en el torneo: El equipo disputó 16 partidos, logrando 10 victorias, 1 empate y 5 derrotas, con un promedio de 1.94 puntos por partido.

Transfermarkt

Transfermarkt Goleador destacado: Ousmane Dembélé estableció un nuevo récord de contribuciones de gol en una sola campaña de Champions League con un club francés, con 12 participaciones directas

De promesa a finalista: el ascenso europeo del PSG en la era Luis Enrique

El recorrido del PSG en la Champions League en los últimos tres años cuenta una historia de transformación. En la temporada 2022-2023, el equipo fue eliminado en los octavos de final, todavía bajo un modelo que apostaba más por las individualidades que por el funcionamiento colectivo. Faltaba cohesión, y sobre todo, un plan que resistiera ante rivales con más oficio europeo.

Con la llegada de Luis Enrique en 2023, todo empezó a cambiar. El club alcanzó las semifinales en la edición 2023-2024, mostrando un juego más ordenado, comprometido y estratégico. Ya no se trataba de brillar solo con nombres, sino de construir un equipo que supiera sufrir, gestionar los tiempos del partido y controlar al rival en ambos lados del campo. Esa campaña marcó el inicio de una nueva mentalidad: menos improvisación, más sistema.

En la temporada 2024-2025, esa evolución se consolidó. El PSG se instaló por primera vez en la final de la Champions con Luis Enrique en el banquillo, tras dejar en el camino a equipos como Aston Villa, Arsenal y el sorprendente Brest. Más allá de los nombres, lo que resalta es la consistencia. El equipo aprendió a competir en escenarios exigentes, a resistir la presión y a ejecutar un plan táctico con precisión.

Este avance no es anecdótico. Es el resultado de una idea sostenida, del trabajo táctico meticuloso y del compromiso colectivo que ha logrado forjar un entrenador que prioriza el juego por sobre el espectáculo individual. El PSG, hoy, ya no es solo una promesa; es un finalista que ha aprendido a pelear por Europa desde la estructura, no desde el impulso.

El arte de controlar el caos: el estilo de juego de Luis Enrique

Desde su llegada al PSG, Luis Enrique ha imprimido una identidad muy clara: posesión inteligente, presión coordinada y una táctica que respira según el partido. No se trata solo de una libreta llena de esquemas; es una filosofía de control y dinamismo.

El español ha logrado que un equipo de estrellas juegue como un bloque, pensando y reaccionando al unísono.

Balón dominado, rival desgastado: la posesión como arma

El PSG 2024-2025 no solo tiene el balón: sabe qué hacer con él. A diferencia de otros equipos que poseen por inercia, el conjunto de Luis Enrique utiliza la posesión como herramienta ofensiva.

Se construyen jugadas desde atrás, con paciencia pero sin lentitud, y con una clara intención de encontrar el momento justo para acelerar.

Pases cortos y triangulaciones constantes, especialmente entre laterales y mediocampistas.

Salidas desde el fondo sin rifar el balón, incluso ante presión alta.

Participación activa del arquero como primer pase de seguridad.

Sofocar en segundos: la presión tras pérdida

Luis Enrique ha logrado que el PSG se vuelva incómodo para cualquier rival. Si el equipo pierde el balón, la presión se activa de forma automática. En los primeros 5 segundos tras la pérdida, los jugadores más cercanos enciman al portador, cortan líneas de pase y recuperan con agresividad.

Esta presión alta no es solo intensidad física; es organización.

El equipo se posiciona previamente para anticipar errores del rival.

Cuando no recupera en esos primeros segundos, repliega con orden a bloque medio, sin desordenarse.

Esta doble cara —agresividad inmediata y solidez estructural— ha sido clave para minimizar contragolpes.

Camaleónico y cerebral: un equipo que cambia de forma

Aunque la formación base es el 4-3-3, basta mirar un partido completo para notar algo: el PSG no juega siempre igual. Luis Enrique prepara transformaciones durante el encuentro, sin necesidad de hacer cambios. El sistema se adapta con fluidez a las fases del juego.

En ataque:

Pasa a un 3-2-5, con los laterales (Hakimi, Nuno Mendes) convertidos en extremos.

Los volantes interiores se ubican en zonas de media punta para romper líneas.

El mediocentro (Ugarte o Vitinha) actúa como eje desde el cual todo orbita.

En defensa:

El equipo se repliega en un 4-1-4-1 o incluso 4-5-1 para cerrar espacios por dentro.

Se fuerza al rival a atacar por las bandas, donde el PSG se siente más cómodo defendiendo.

Este enfoque permite al equipo reaccionar tácticamente sin renunciar a su idea de juego.

Todos corren, todos piensan: el compromiso colectivo

Una de las grandes transformaciones ha sido mental. Luis Enrique ha convencido a sus jugadores de que, para brillar, hay que correr, colaborar y cubrir. Ya no hay estrellas que se salvan de bajar a defender o de sumarse al pressing.

Dembélé y Barcola, extremos rápidos, vuelven a defender con disciplina.

Mediocampistas como Fabián Ruiz combinan recuperación y creatividad.

Mbappé, antes más libre, se integró a la estructura antes de su salida en verano.

Este enfoque ha generado un ambiente de solidaridad táctica, algo que parecía difícil en un vestuario tan lleno de egos. Hoy, el PSG parece menos un conjunto de talentos y más un equipo que sabe a lo que juega.

Una identidad reconocible

El PSG de Luis Enrique no depende de un solo jugador, sino de una forma de jugar. Esa es su mayor fortaleza. Ha convertido al equipo en un bloque compacto, flexible y difícil de descifrar. Juegue contra un equipo inglés, alemán o italiano, el PSG impone sus condiciones.

Y en el proceso, ha devuelto al club algo que parecía perdido: coherencia. No solo gana partidos, también transmite una idea clara. En el fútbol actual, eso es casi tan valioso como los títulos.

El arquitecto de París: un legado en construcción

Luis Enrique ha logrado transformar al PSG en un equipo equilibrado, tácticamente disciplinado y exitoso. Su enfoque en el juego colectivo y la adaptabilidad táctica han sido clave para los logros nacionales e internacionales del club. La final de la Champions League será una prueba definitiva para consolidar su legado en París.