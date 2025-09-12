Los mejores laterales que ha tenido el Barcelona

En el Barcelona, las bandas siempre han sido más que una autopista para subir y bajar. Son espacios de creación, vértigo y mucha historia. Desde que Johan Cruyff sentó las bases del Dream Team, el rol de los laterales dejó de ser meramente defensivo y se convirtió en una extensión de la idea ofensiva del club. Aquí no basta con marcar bien: hay que saber jugar.

En este artículo te invito a recorrer la historia reciente del Barça a través de cinco laterales que marcaron época. No es una lista hecha al azar: nos basamos en títulos, impacto, estilo de juego y también lo que representan para la identidad culé.

Y como buen fanático o curioso del fútbol, seguro disfrutarás este repaso cargado de cifras, contexto y memoria. Desde la sobriedad de Albert Ferrer hasta la electricidad de Alejandro Balde, pasando por Dani Alves y sus récords absurdos, te prometo una lectura entretenida y con datos duros.

El rol del lateral en el Barça: más que defensa, creación

La historia táctica del FC Barcelona no puede explicarse sin sus laterales. A diferencia de otros equipos donde los centrales mandan y los carrileros tapan huecos, en el Barça los laterales son iniciadores de juego, socios de los mediocampistas y a veces hasta extremos disfrazados.

Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique y Xavi han confiado siempre en jugadores que supieran salir jugando, tuvieran técnica para combinar en corto y explosividad para romper líneas. Aquí los laterales no solo corren: piensan, triangulan, definen partidos.

En este contexto, estos cinco nombres no solo cumplieron su tarea: redefinieron lo que significa ser lateral en el Camp Nou:

1. Albert Ferrer: El escudero del Dream Team

Ferrer fue una de las piezas más fiables del equipo que dominó el fútbol español e hizo historia con la Copa de Europa de 1992. En la era de Stoichkov, Koeman y Guardiola, su trabajo pasaba desapercibido… pero era esencial.

Datos clave de Ferrer

Años en el primer equipo: 1990–1998.

Partidos oficiales: 292.

Títulos con el club: 15 (5 Ligas, 2 Copas, 1 Champions).

Cero goles: lo suyo era defender.

No era el más ofensivo, pero sí uno de los más regulares. Su disciplina táctica le daba libertad a los demás para brillar.

2. Sergi Barjuan: El patrón del lateral izquierdo noventero

Antes de que la Masia explotara a lo bestia, Sergi Barjuan era el ejemplo de producto nacional sólido. Dueño de la banda izquierda por casi una década, era veloz, con buena lectura y siempre cumplidor.

Datos clave de Sergi

Años en el club: 1993–2002.

Partidos: 382 oficiales.

Goles: 11.

Títulos: 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Supercopa de Europa.

No necesitaba florituras para brillar. Siempre estuvo bien posicionado y fue uno de los jugadores más regulares de la plantilla.

3. Éric Abidal: Fortaleza, inteligencia y humanidad

Abidal llegó del Lyon y rápidamente se ganó un lugar en el corazón culé. Más allá de su calidad defensiva y versatilidad (lateral o central), lo que lo hace inolvidable fue su resiliencia. Superó un cáncer, volvió a jugar una final de Champions y levantó la copa. Inolvidable.

Datos clave de Abidal

Años en el Barça: 2007–2013.

Partidos: 218.

Goles: 2.

Títulos: 15 (2 Champions, 4 Ligas, 2 Copas, 2 Mundiales de Clubes).

Fue el tipo de jugador que no necesitaba levantar la voz: hablaba con sus acciones.

4. Dani Alves: La máquina total del lateral derecho

Pocos fichajes han sido tan rentables como el de Dani Alves en 2008. Vino del Sevilla por 35,5 millones de euros y se convirtió en una leyenda inmediata. Ofensivo, carismático, desequilibrante. Lo tenía todo. Y lo ganó todo.

Cifras bestiales de Alves

Partidos con el Barça: 408

Goles: 22

Asistencias: 101

Títulos con el club: 23 (3 Champions, 6 Ligas, 5 Copas del Rey)

A nivel mundial, es el jugador con más títulos oficiales de la historia (46). Nadie representó mejor el rol de “lateral playmaker” como él.

5. Alejandro Balde: La nueva joya que desborda

Producto de La Masia, Balde no solo tomó la posta de Jordi Alba: la está reinventando. A sus 21 años ya es titular fijo, ha sido campeón con España sub-21, y es uno de los laterales más prometedores del mundo.

Números recientes de Balde

Debut oficial: 2021.

Partidos: 91.

Asistencias: 10.

Valor de mercado estimado: 60 millones de euros.

Títulos: 2 Ligas, 1 Supercopa de España.

En la temporada 2024–25, antes de su lesión, llevaba 1 gol y 7 asistencias en 43 partidos. Tiene regate, explosión y lectura. Si las lesiones lo respetan, será top mundial.

Menciones honoríficas de laterales del Barcelona que no podíamos dejar fuera

Gio van Bronckhorst : titular en la final de la Champions 2006, muy sobrio.

: titular en la final de la Champions 2006, muy sobrio. Jordi Alba : gran socio de Messi, con 91 asistencias en el Barça.

: gran socio de Messi, con 91 asistencias en el Barça. Adriano Correia : suplente de lujo en la era dorada, aportó goles y polivalencia.

: suplente de lujo en la era dorada, aportó goles y polivalencia. Belletti: anotó el gol del título en París 2006.

anotó el gol del título en París 2006. Dest y Semedo: sin pena ni gloria, pero parte del ciclo post-Alves.

Los laterales también escriben la historia: De Ferrer a Balde: los dueños silenciosos de las bandas

Es fácil recordar a los cracks del medio o los goleadores, pero los laterales del Barça han sido determinantes. Algunos con perfil bajo, como Ferrer o Abidal, y otros con luces de neón como Alves o Balde, pero todos dejaron huella.

Este repaso muestra cómo el Barça no solo ha sido escuela de mediocampistas, sino también de jugadores de banda que entienden el juego como una coreografía colectiva. Cada pase, cada desmarque y cada recuperación cuentan.

El futuro está en marcha, y si Alejandro Balde continúa por este camino, muy pronto se sumará oficialmente a los grandes ídolos históricos del club. Pero el legado ya está trazado. Las bandas del Camp Nou tienen memoria.

Preguntas frecuentes

¿Quién ha sido el lateral más exitoso en la historia del FC Barcelona?

Sin duda, Dani Alves. Con 23 títulos en el club y un total de 46 en su carrera, es el lateral con más trofeos ganados en la historia del fútbol. Su influencia táctica, ofensiva y emocional en el Barça lo convierten en un ícono irrepetible.

¿Qué laterales históricos quedaron fuera del top 5 y por qué?

Quedaron fuera nombres como Jordi Alba, Gio van Bronckhorst, Adriano Correia y Belletti. Aunque tuvieron momentos brillantes y títulos importantes, no alcanzaron el nivel de impacto, regularidad o simbolismo de los cinco seleccionados en este artículo.

¿Alejandro Balde ya está entre los mejores laterales del club?

Está en camino. Con apenas 21 años, ya ha ganado 2 Ligas y ha sido titular en momentos clave. Su proyección ofensiva, valor de mercado y explosión física lo convierten en un lateral de élite en potencia. Si mantiene su evolución y evita lesiones, sin duda será parte del olimpo culé.