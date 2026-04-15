Lamine Yamal y su novia: quién es, historia y todo lo que se sabe de su vida sentimental

Lamine Yamal no solo genera titulares dentro del campo. A sus 18 años, el extremo del FC Barcelona y la selección de España se ha convertido en uno de los futbolistas más seguidos del planeta, y su vida sentimental despierta tanto interés como sus actuaciones en LaLiga o la Champions League. Desde su primera relación conocida hasta los rumores más recientes de 2026, repasamos todo lo que se sabe sobre la novia de Lamine Yamal, con datos confirmados y contexto actualizado.

¿Tiene novia Lamine Yamal? Estado sentimental actual

La pregunta «lamine yamal tiene novia» es una de las más buscadas, y la respuesta a principios de 2026 no es definitiva. Según declaraciones del propio jugador a finales de 2025, Lamine Yamal no tiene pareja estable en este momento. Tras su separación de la cantante argentina Nicki Nicole en noviembre de 2025, el futbolista optó por mantener un perfil bajo en lo personal y concentrarse en su carrera deportiva con el Barça.

En su canal de YouTube, donde acumula más de un millón de suscriptores, compartió un comentario que se viralizó de inmediato: «No puedo tener novia porque me despierto a la madrugada… para comer galletas». La frase, dicha con humor, fue interpretada por sus seguidores como una señal de que el jugador prefiere, por ahora, mantener su vida sentimental en privado.

En febrero de 2026, varios medios españoles lo vincularon con Lily Rowland, una influencer británica de 22 años con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y TikTok. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado una relación oficial. Los indicios se limitaron a algunos «me gusta» cruzados en redes sociales y coincidencias de localización detectadas por seguidores atentos. Por ahora, se trata de rumores sin confirmar.

Lamine Yamal y su novia actual: el caso de Nicki Nicole

La relación más mediática de Lamine Yamal fue, sin duda, la que mantuvo con la cantante argentina Nicki Nicole durante el verano y otoño de 2025. Nacida el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Santa Fe, Nicole Denise Cucco, su nombre real, es una de las figuras más importantes del pop urbano latinoamericano. Su carrera despegó en 2019 con el tema «Wapo Traketero» y se consolidó con colaboraciones junto a Bizarrap, Trueno y Rauw Alejandro. Ha actuado en Coachella, recibido nominaciones al Latin Grammy y publicado cuatro álbumes de estudio, el último de ellos, Naiki (2024), nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

En el momento de su relación con Yamal, Nicki Nicole tenía 24 años, lo que significa que le llevaba siete años al jugador del Barcelona. La diferencia de edad generó debate en redes, aunque ambos restaron importancia al asunto.

Cómo empezó la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Los rumores comenzaron en julio de 2025, cuando la cantante argentina asistió a la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal en Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció el futbolista. Según el periodista Javi Hoyos, aquella noche hubo «un clima evidente de complicidad y coqueteo». Dos semanas después, ambos fueron captados besándose en una discoteca la noche del 24 de julio, lo que confirmó las especulaciones.

La relación se hizo oficial el 25 de agosto de 2025, el día del cumpleaños número 25 de la cantante. Lamine Yamal publicó en su cuenta de Instagram —que supera los 31 millones de seguidores— una fotografía en la que aparece abrazando a Nicole y apoyando su cabeza sobre la de ella. El gesto fue inmediatamente interpretado como la confirmación pública del noviazgo. La imagen acumuló millones de interacciones en pocas horas.

Durante las semanas siguientes, la pareja se mostró junta en varias ocasiones. La cantante argentina llegó a acompañar al futbolista a entrenamientos del FC Barcelona y ambos compartieron salidas públicas que generaron portadas en medios deportivos y del corazón en España, Argentina, México y Chile.

La ruptura: sin infidelidades, pero sin compatibilidad

En noviembre de 2025, apenas dos meses después de hacerse pública, la relación llegó a su fin. Fue el propio Lamine Yamal quien lo confirmó al programa D Corazón de RTVE: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya». El futbolista también desmintió los rumores que lo vinculaban con una influencer italiana durante un viaje a Milán: «No le he sido infiel ni he estado con otra persona».

Según el periodista argentino Juan Etchegoyen, los motivos reales fueron más profundos: diferencias de estilo de vida, un entorno familiar que no terminaba de aceptar la relación, y la incompatibilidad entre la vida de un futbolista de 18 años —con hábitos sociales propios de su edad— y la de una artista internacional consolidada. «Tiene 18 años, le gusta la fiesta, y prefirió priorizar su tranquilidad y su familia antes que una relación que no lo hacía sentir cómodo», detalló la fuente. También se señaló que ni el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, ni su abuela Fátima, figuras centrales en su vida, terminaron de aprobar el romance.

Lamine Yamal novia Instagram: el rastro digital de sus relaciones

Una parte significativa de la historia sentimental de Lamine Yamal se ha construido y destruido en Instagram. Es en esa red social donde sus relaciones han comenzado a volverse públicas y donde también han terminado, a menudo de forma abrupta.

El jugador, que en mayo de 2025 era el deportista menor de 18 años más seguido del mundo en Instagram con más de 31 millones de seguidores, tiene una presencia digital que convierte cualquier publicación en noticia. Un like, una historia eliminada o el simple hecho de dejar de seguir a alguien en redes genera cobertura mediática inmediata en toda la prensa hispanohablante.

Con Nicki Nicole, la confirmación oficial llegó precisamente a través de una foto publicada en Instagram. Con Alex Padilla, la ruptura fue advertida por seguidores que notaron que los dos habían dejado de seguirse mutuamente en la plataforma. Con la influencer británica Lily Rowland, el vínculo se detectó por interacciones cruzadas en publicaciones. En todos los casos, Instagram funcionó como el principal canal de información pública sobre su vida sentimental.

Lamine Yamal a los 15 años: el inicio de su exposición mediática

Cuando se habla de lamine yamal a los 15, muchas personas se preguntan sobre los primeros momentos en que el joven futbolista empezó a aparecer en los medios, tanto dentro como fuera del campo. A esa edad, Yamal ya debutaba en LaLiga con el FC Barcelona, el 29 de abril de 2023, y comenzaba a vivir una exposición pública inusual para alguien de su edad.

En ese período, el jugador llevaba una vida marcada por la discreción. Sus redes sociales eran gestionadas con cautela, y no se conocían vínculos sentimentales públicos. Era un adolescente que compaginaba los entrenamientos en La Masía con el instituto, y cuya mayor preocupación era asentarse en el primer equipo del Barça.

Esa etapa contrasta enormemente con la de 2025 y 2026, cuando su vida personal pasó a ser seguida con la misma intensidad que sus actuaciones deportivas. El salto de los 15 a los 18 años fue, en términos mediáticos, el salto de ser una promesa futbolística a convertirse en una figura cultural de primer orden en España y América Latina.

Alex Padilla: la primera novia conocida de Lamine Yamal

Antes de Nicki Nicole, el nombre más asociado sentimentalmente a Lamine Yamal fue el de Álex Padilla, una joven estudiante e influencer de Barcelona. La relación se hizo visible durante la Eurocopa 2024, cuando Padilla acompañó al jugador en las celebraciones del título en el campo de juego en Berlín, el 14 de julio de 2024. Las imágenes de ambos abrazados con la copa de campeones dieron la vuelta al mundo.

Padilla, tres años mayor que Yamal, era una chica joven sin perfil público previo que había crecido en el mismo entorno social del futbolista. Según varios medios, ambos se conocían desde hacía tiempo y habían asistido a la misma escuela. Las familias se llevaban bien y los padres de Yamal la habían aceptado con naturalidad en su entorno.

Sin embargo, la relación no sobrevivió al escrutinio mediático. A finales de julio de 2024, un video de un directo de Instagram mostró a Padilla en una situación comprometedora que desató rumores de infidelidad. El hecho de que ambos dejaran de seguirse en redes fue interpretado como la ruptura definitiva. Aunque a finales de año fueron vistos juntos de nuevo en Dubái, durante los Globe Soccer Awards, no hubo confirmación de reconciliación.

La vida sentimental de Lamine Yamal en perspectiva

A sus 18 años, Lamine Yamal acumula más experiencias mediáticas en lo sentimental que muchos futbolistas en toda su carrera. Tres nombres han circulado públicamente: Álex Padilla, Nicki Nicole y, en el terreno de los rumores, Lily Rowland. Cada una de esas historias ha sido seguida con una intensidad que refleja el lugar que ocupa el jugador en la cultura popular hispanohablante.

Lo que queda claro, más allá de los titulares, es que Yamal prefiere mantener su vida personal en un segundo plano cuando puede. Sus declaraciones públicas sobre el tema han sido siempre mesuradas, sin drama y orientadas a proteger tanto su imagen como la de las personas con las que se vincula. Es una madurez que sorprende en alguien de su edad, pero que encaja con el perfil de un joven que creció rápido y que aprendió desde niño a gestionar lo que tiene.

Su carrera futbolística sigue siendo el centro de todo. Pero mientras Lamine Yamal continúa escribiendo historia con el FC Barcelona y la selección de España, su vida fuera del campo seguirá siendo objeto de atención para millones de seguidores en Chile, México, Argentina y España. Cuando llegue la próxima novia de Lamine Yamal, el mundo digital lo sabrá antes de que lo digan los medios.