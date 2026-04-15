Lamine Yamal: quién es, dónde juega y cuánto gana el crack del Barcelona

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya no es una promesa del fútbol europeo: es una realidad que sacude LaLiga, la Champions League y la selección de España. Su historia mezcla talento desbordante, madurez sorprendente y una trayectoria que pocos alcanzan en toda su carrera. Este artículo responde las tres preguntas que más se buscan sobre él.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Su nombre completo ya resume la riqueza de sus raíces: su padre, Mounir Nasraoui, es de origen marroquí, y su madre, Sheila Ebana, tiene raíces ecuatoguineanas. Creció en Mataró, específicamente en el barrio de Rocafonda, y también pasó parte de su infancia en Granollers, ciudades del área metropolitana de Barcelona que poco imaginaban que estaban formando a uno de los mejores futbolistas del planeta.

Sus padres se separaron cuando él tenía tres años, y creció en condiciones humildes, compartiendo habitaciones con otros miembros de la familia. Esa realidad forjó un carácter poco común para su edad: maduro, enfocado y con los pies en la tierra.

El FC Barcelona identificó su talento desde niño y lo incorporó a La Masía, la cantera que formó a Messi, Iniesta y Xavi. Yamal avanzó por todas las categorías formativas hasta que el primer equipo llamó a su puerta antes de lo esperado.

El 29 de abril de 2023, con apenas 15 años, debutó en el primer equipo del FC Barcelona en LaLiga, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club en aparecer en competición oficial. Su posición natural es la de extremo derecho, aunque su capacidad técnica le permite actuar también como mediapunta o delantero. Mide 180 centímetros y su pie hábil es el izquierdo, lo que le permite perfilar hacia dentro para rematar o asistir con una facilidad que desespera a los defensores rivales. Hoy viste la camiseta número 10 del Barcelona, la misma que usaron Messi y Ronaldinho.

¿Dónde juega actualmente Lamine Yamal?

Lamine Yamal juega en el FC Barcelona, club al que pertenece desde niño y con el que firmó en mayo de 2025 un contrato que lo vincula hasta 2031. La cláusula de rescisión fijada en ese acuerdo es de 1.000 millones de euros, una cifra que habla por sí sola del lugar que ocupa en el proyecto del club.

En LaLiga ha consolidado su protagonismo semana a semana. En la temporada 2024/25 disputó 55 partidos, anotó 18 goles y repartió 21 asistencias, números que cualquier jugador consagrado envidiaría. Esa campaña le permitió ganar tres títulos en España: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, una triple corona que refrendó al Barcelona como el mejor equipo del país. En la temporada 2025/26, con datos parciales, ya acumula 6 goles y 6 asistencias en 11 partidos, además de ser elegido MVP de LaLiga en noviembre de 2025 y Jugador del Mes Flashscore en agosto de 2025.

En la Champions League, Yamal acumula 10 goles, una cifra histórica para su edad, con actuaciones que circulan por todo el mundo en redes sociales.

Con la selección de España el futbolista español escribió su capítulo más glorioso hasta ahora: fue pieza fundamental en la conquista de la Eurocopa 2024, donde España se coronó campeona. En ese torneo, Yamal ganó el premio al Mejor Jugador Joven y protagonizó el momento más memorable del certamen. También ostenta el récord de ser el jugador más joven en marcar un gol oficial con La Roja, una marca que quedará en los libros de historia del fútbol español.

¿Cuánto gana Lamine Yamal?

El contrato firmado en mayo de 2025 convirtió a Lamine Yamal en el jugador mejor pagado del FC Barcelona: 30 millones de euros brutos anuales de salario base que, con bonificaciones, puede escalar hasta los 40 millones, superando lo que percibía Robert Lewandowski, que rondaba los 36 millones.

A ese salario se suman ingresos por patrocinios que rondan los 8 millones de euros anuales. Sus sponsors incluyen a Adidas, con quien usa botas personalizadas que llevan sus iniciales y el número «304», en referencia al código postal de Rocafonda, su barrio en Mataró, además de Beats, Powerade, Oppo y Konami, compañía de videojuegos para la que es imagen de eFootball, reemplazando a Neymar en ese rol. También colabora con Unicef, reflejando un compromiso social que va más allá del deporte.

El CIES Football Observatory lo tasó en 343,1 millones de euros en enero de 2026, posicionándolo como el futbolista más valioso del mundo. Sofascore lo valora en 215 millones de euros. Sea cual sea la fuente, el mensaje es claro: Lamine Yamal es el activo deportivo más cotizado del planeta.

Vida personal de Lamine Yamal

Detrás del número 10 hay una persona que creció aprendiendo a valorar lo que tiene. Su madre, a quien el propio Yamal ha llamado públicamente «su reina», y su abuela paterna Fátima, figura clave en su formación, han sido pilares fundamentales en su vida.

Tiene un hermano menor, Keyne, con quien mantiene un vínculo que aparece en sus redes de manera espontánea. Esa capacidad de mostrarse cercano sin perder la privacidad lo diferencia de otras estrellas de su generación.

Crecer en Rocafonda, un barrio de clase trabajadora en Mataró, le dio perspectiva. Esa historia explica su carácter: sereno bajo presión, agradecido con su entorno y consciente de lo que representa para jóvenes de origen inmigrante que se identifican con su trayectoria en España y América Latina.

Vida mediática de Lamine Yamal

Lamine Yamal no es solo un fenómeno deportivo: es también una figura cultural de primer orden en las redes sociales. En mayo de 2025, con menos de 18 años, acumulaba 31,4 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convertía en el deportista menor de 18 años más seguido del mundo en esa plataforma.

En YouTube superó el millón de suscriptores, recibiendo la placa de plata del canal en diciembre de 2025. Su contenido combina momentos personales, entrenamientos y una mirada auténtica a su vida cotidiana. En TikTok España fue premiado como Personalidad del Año, reconocimiento que refleja su capacidad para conectar con audiencias jóvenes más allá del deporte.

Sus publicaciones virales, en particular los videos de sus gambetas y goles, generan millones de reproducciones en horas. La industria del entretenimiento y las marcas deportivas tienen los ojos puestos en cada movimiento de un joven que entiende la comunicación digital como extensión natural de su identidad.

Las mejores jugadas de Lamine Yamal

Hay momentos que definen a un futbolista. Estos son algunos de los más importantes en la corta pero intensa carrera de Lamine Yamal:

El golazo en las semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia. La noche anterior a cumplir 17 años, con España al borde de la eliminación, Yamal recogió el balón fuera del área y ejecutó una vaselina perfecta que entró por la escuadra. El gol fue elegido el mejor del torneo y se convirtió en uno de los más comentados de la historia reciente del fútbol europeo.

La temporada 2024/25 completa. 18 goles, 21 asistencias y tres títulos en España. Una campaña de nivel mundial que consolidó su estatus como el mejor jugador joven del mundo y uno de los mejores sin distinción de edad.

Sus 10 goles en Champions League. Una cifra histórica para alguien nacido en 2007, que lo convierte en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar esa marca en la competición más exigente del fútbol de clubes.

El debut a los 15 años en LaLiga. Una fecha que quedó grabada en la historia del FC Barcelona y que marcó el inicio de una carrera que ya parece destinada a la grandeza.

La renovación como el jugador mejor pagado del Barça. A los 17 años, cerrar un contrato que lo convierte en el futbolista con mayor salario del club más importante de España es un hito que trasciende el dinero: es el reconocimiento formal de que el futuro del Barça se llama Lamine Yamal.

El recorrido de Lamine Yamal apenas comienza. Con 18 años, un contrato hasta 2031, el valor de mercado más alto del mundo y una generación entera que lo sigue con admiración, el futbolista español del FC Barcelona tiene todo para convertirse en el mejor jugador de su era. La pregunta ya no es si llegará a la cima. La pregunta es hasta dónde.