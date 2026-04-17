La vida sentimental de Kylian Mbappé: todas sus novias, parejas y rumores amorosos

Kylian Mbappé no solo es uno de los mejores futbolistas del planeta, también es uno de los más herméticos cuando se trata de su vida sentimental. A lo largo de los años se le ha vinculado con modelos, actrices, cantantes e influencers, pero casi nunca ha confirmado nada de forma pública.

En este artículo repasamos, en orden cronológico, las parejas, novias y romances que se le han atribuido, desde su primer gran amor mediático hasta su relación actual con Ester Expósito en 2026.

La discreción como sello: así protege Mbappé su vida amorosa

Antes de entrar al listado de nombres, hay un detalle clave, Mbappé es extremadamente reservado con su vida privada. Rara vez habla de sus relaciones en entrevistas y nunca ha presentado oficialmente a una novia ante los medios.

La información sobre su vida sentimental se ha construido, principalmente, a partir de:

Fotografías en eventos, vacaciones y partidos.

Apariciones de mujeres en palcos y zonas VIP.

Seguimientos e interacciones en redes sociales.

Artículos de prensa rosa y programas de entretenimiento.

Con este contexto, el “historial sentimental” de Mbappé es una mezcla de romances muy mediáticos, rumores insistentes y relaciones que el propio jugador ha preferido vivir lejos de los focos.

Alicia Aylies: la ex Miss Francia que habría sido su primer gran amor mediático

Alicia Aylies es modelo y fue coronada Miss Francia 2017. Es el primer nombre que aparece con fuerza cuando se habla de la vida sentimental de Kylian Mbappé, y para muchos fue su primer gran amor mediático.

Los rumores de relación entre Mbappé y Alicia comenzaron en 2018, durante el Mundial de Rusia. Ella fue vista en varias ocasiones en las gradas, apoyando a la selección francesa desde zonas reservadas a parejas y familiares de los jugadores. Su presencia constante en ese espacio disparó las especulaciones.

A partir de ahí, se habló de una relación que se habría mantenido en privado, con encuentros lejos de las cámaras y un vínculo que duró, según la prensa, aproximadamente entre 2018 y 2019.

Nunca hubo confirmación oficial por parte de Mbappé ni de Alicia. Con el tiempo, ella dejó de ser vista en los partidos del delantero y los rumores fueron apagándose. Hoy se la recuerda como el primer gran romance asociado al futbolista, aunque siempre se mantuvo en la esfera de lo no oficializado.

Emma Smet: la actriz francesa que encendió París

Tras la etapa con Alicia Aylies, otro nombre tomó protagonismo, Emma Smet, actriz francesa e hija de una conocida familia del mundo del espectáculo.

En 2021, se vio a Mbappé y Emma Smet compartiendo palco en un partido del PSG. La cercanía y complicidad entre ambos llamaron la atención de los medios, que enseguida comenzaron a hablar de un posible romance.

En las semanas posteriores, Emma fue vista en más de un partido del equipo parisino, siempre cerca del entorno del jugador. Esa recurrencia alimentó la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad.

Tal como ocurre con casi todas las historias sentimentales de Mbappé, ninguno de los dos confirmó la relación. Aun así, Emma Smet forma parte del listado de “novias rumoreadas” del delantero y se la considera uno de sus vínculos más comentados en Francia.

El círculo de supermodelos: Stella Maxwell, Rose Bertram y Cindy Bruna

A medida que Mbappé fue consolidando su estatus de superestrella global, su vida social empezó a cruzarse con la de modelos de alto perfil. De ahí surge un grupo de nombres recurrentes en su historial sentimental.

Stella Maxwell

Stella Maxwell, supermodelo internacional y ex ángel de Victoria’s Secret, fue relacionada con Mbappé tras coincidir en un exclusivo evento en la Riviera Francesa. Fotos y apariciones en el mismo círculo social bastaron para que se hablara de una posible química especial entre ambos.

Rose Bertram

Rose Bertram, modelo belga, también fue vinculada al delantero. El rumor creció tanto que se llegó a hablar de una relación en curso, hasta que la propia modelo tuvo que salir públicamente a desmentir que existiera un romance con el futbolista.

Cindy Bruna

Cindy Bruna, modelo francesa, fue relacionada sentimentalmente con Mbappé tras coincidir en fiestas y eventos privados. De nuevo, con apenas una aparición en común, se habló de nueva “novia” o “posible pareja”, mostrando cómo cualquier imagen basta para activar la maquinaria del rumor.

En todos estos casos se trata de relaciones no confirmadas, construidas a partir de apariciones públicas, fotografías y especulaciones.

Inès Rau: la relación con la modelo trans que dio la vuelta al mundo

Si hay un romance que marcó un antes y un después en la vida sentimental de Mbappé, fue el que se le atribuye con Inès Rau, modelo trans y activista.

Inès Rau es una modelo francesa de origen multicultural, reconocida internacionalmente por su trabajo en la moda y por ser un símbolo de visibilidad para la comunidad trans. Ha protagonizado campañas, portadas y se ha convertido en una voz influyente en temas de diversidad y derechos LGTBI.

En 2022 aparecieron fotos de Mbappé e Inès Rau juntos en un yate en la costa francesa y coincidiendo en eventos como el Festival de Cannes. En las imágenes se veía al futbolista cargándola en brazos y compartiendo momentos de gran cercanía.

Esas escenas fueron suficientes para que la prensa internacional presentara a Inès como “la novia de Mbappé” y hablara de una relación sentimental entre ambos.

Aunque nunca se confirmó de forma oficial, muchos consideran que la relación entre Mbappé e Inès Rau fue un noviazgo real, aunque breve. El impacto mediático fue enorme, no solo por la figura del jugador, sino también por lo que representaba que una superestrella del fútbol estuviera vinculada sentimentalmente con una modelo trans de forma tan visible.

Lola Índigo y los romances “made in Instagram”

El nombre de Lola Índigo, cantante española, también se ha colado en el listado de romances rumoreados de Mbappé.

El punto de partida fue un cruce de follows en Instagram y la percepción de que existía un cierto coqueteo en redes. Sumado a comentarios picantes de la artista en eventos deportivos, la prensa de entretenimiento unió los puntos y comenzó a hablar de “interés mutuo”.

A día de hoy no existe evidencia clara de que Mbappé y Lola Índigo hayan tenido una relación sentimental real. Sin embargo, su nombre aparece con frecuencia en listados de posibles “novias” del futbolista, fruto de esa narrativa alimentada desde las redes sociales.

Ester Expósito: de rumor viral a pareja del momento en 2026

Durante años, Ester Expósito fue mencionada solo como posible “crush” o rumor alrededor de Mbappé. En 2026, esa historia dio un giro: la actriz española y el futbolista francés se han convertido en una pareja visible y muy mediática.

La historia entre Ester y Mbappé se habría iniciado como un flechazo digital. Él seguía su carrera desde que la actriz se hizo mundialmente famosa gracias a la serie “Élite”, reaccionando a sus publicaciones y mostrando interés en redes. Con el tiempo, y gracias a amigos en común en el entorno del Real Madrid y del mundo del espectáculo, ese interés se habría traducido en encuentros reales.

Se ha señalado que el vestuario del Real Madrid, y en particular la amistad de Ester con jugadores del club, habría sido el puente definitivo para que ambos se conocieran cara a cara y empezaran a coincidir en más ocasiones.

En 2026 empezaron a aparecer imágenes muy claras de la pareja. Primero, se les vio disfrutando de una cita de bolos en París y compartiendo planes en la capital francesa mientras Mbappé se recuperaba de una lesión. Testigos y medios de entretenimiento hablaron de besos y gestos de cariño en público, confirmando que la relación había pasado al terreno de algo más que una simple amistad.

Poco después, llegaron las fotos del viaje en jet privado: Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados aterrizando juntos en Madrid tras un fin de semana romántico en París. Las imágenes los mostraban caminando juntos, con una complicidad evidente, y fueron descritas como “las fotos más buscadas” de la pareja.

Vida de pareja en Madrid: cafés, Bernabéu y rutina compartida

En las semanas siguientes, la pareja ha sido vista en planes totalmente cotidianos en Madrid:

Ester acudiendo al Santiago Bernabéu para apoyar a Mbappé en los partidos del Real Madrid.

El futbolista recogiendo a la actriz en la puerta de su casa para llevarla a tomar café o dar paseos discretos por la ciudad.

Escenas dentro del coche, con risas, gestos de cariño y algún beso captado por los fotógrafos.

Los reportajes coinciden en que “ya hacen vida de pareja”, con una rutina en la que combinan la agenda profesional de ambos con momentos simples y cercanos, como cualquier relación que se está consolidando.

Tabla resumen: todas las supuestas novias y romances de Kylian Mbappé

Año aproximado Nombre Profesión Tipo de vínculo (según la prensa) 2018–2019 Alicia Aylies Modelo / Miss Francia Primer gran romance mediático, muy presente durante el Mundial de Rusia 2021 Emma Smet Actriz francesa Rumores tras compartir palco y asistir a varios partidos del PSG 2022 Stella Maxwell Supermodelo Vinculada tras coincidir en eventos exclusivos en la Riviera Francesa 2022 Rose Bertram Modelo belga Rumor de relación desmentido públicamente por ella 2022 Cindy Bruna Modelo francesa Asociada al jugador tras asistir a fiestas privadas y eventos en común 2022 Inès Rau Modelo trans Romance muy mediático, fotos juntos en yate y apariciones en Cannes 2023–2024 Ester Expósito (rumores iniciales) Actriz española Especulaciones y rumores sin pruebas claras, antes de consolidarse en 2026 2024 Lola Índigo Cantante española Rumores basados en interacciones y seguimiento en redes sociales 2025 Varias influencers Modelos / creadoras Nombres virales en redes, sin respaldo firme en prensa tradicional 2026 Ester Expósito (actualidad) Actriz española Pareja visible: citas en París, viaje en jet privado y vida de pareja en Madrid

¿Tiene novia Kylian Mbappé actualmente?

A día de hoy, todo apunta a que Kylian Mbappé mantiene una relación sentimental con Ester Expósito. Las múltiples apariciones juntos, los viajes compartidos, las citas públicas y la naturalidad con la que se muestran han llevado a la mayoría de los medios a darlos como pareja consolidada.

Aunque el delantero sigue siendo celoso de su intimidad y evita grandes declaraciones, sus actos hablan por él, después de años de rumores y romances no confirmados, su historia con la actriz española se ha convertido en la más sólida y visible de su vida sentimental.