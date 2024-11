La Nitofilia: Un sueño despierto que puede afectar tu salud mental

¿Qué es la nitofilia? Tal vez hayas escuchado este término en redes sociales, o quizás lo viste en alguna conversación en línea. No aparece en el diccionario, pero eso no ha impedido que se vuelva viral en Internet. Y parece que no son pocos los que se sienten identificados.

🧠 Un placer irreal: ¿Qué es la Nitofilia?

La nitofilia se describe como el «placer de crear escenas irreales en la cabeza». Una actividad que, si bien suena inocente, puede convertirse en una rutina diaria para quienes encuentran satisfacción en escapar a través de sus fantasías. Aunque el término es relativamente reciente —se popularizó en febrero de 2021—, aún no aparece en libros ni en la RAE. Sin embargo, ha logrado hacerse un lugar en el DiccET (Diccionario del Español Total), donde se incluyen palabras que aún no han sido aceptadas oficialmente.

Eso sí, ¡cuidado con confundirla con “nictofilia”! Esta última se refiere a la atracción por la oscuridad y la noche. La nitofilia, en cambio, habla de algo que, en cierta medida, todos hacemos: soñar despiertos. ¿Quién no se ha dejado llevar alguna vez por una fantasía durante el día?

🌌 La Nefelibata: Un término similar con una historia más antigua

Otra palabra que aparece en la conversación es «nefelibata», un término poético que describe a una persona que vive en las nubes. Aunque suene romántico, ambos términos —nitofilia y nefelibata— se relacionan con la tendencia a sumergirse en fantasías. Ahora bien, ¿es peligroso soñar despierto? En dosis moderadas, puede ser positivo para la creatividad. Sin embargo, un exceso de nitofilia podría traer consecuencias inesperadas. Como todo en la vida, el equilibrio es clave.

🌐 Un fenómeno con nombre en Inglés: Maladaptive Daydreaming

El psicólogo clínico Eli Sómer de la Universidad de Haifa en Israel fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno, al que llamó Maladaptive Daydreaming. Este concepto hace referencia a una ensoñación excesiva y descontrolada que llega a interferir con la vida diaria. Las personas que experimentan este fenómeno se ven atrapadas en un ciclo de fantasías que, aunque placenteras, pueden volverse una adicción. Aquí es donde empieza el riesgo: al preferir estas «vidas alternativas», algunos individuos dejan de lado sus relaciones, proyectos y hasta su propio bienestar.

Sómer descubrió que muchos pacientes que padecían este tipo de ensoñación habían pasado por episodios traumáticos y utilizaban estas fantasías como un refugio mental. La nitofilia, entonces, podría interpretarse como una forma de autoterapia para eludir ciertos recuerdos o situaciones dolorosas.

🚶‍♀️ ¿Hasta dónde es beneficioso soñar despierto?

A diferencia de trastornos más graves, como la esquizofrenia, la nitofilia permite a las personas distinguir entre fantasía y realidad. No es que se pierdan en otro mundo sin regreso; son conscientes de que están imaginando. Sin embargo, el problema surge cuando esta costumbre les roba tiempo y atención que deberían destinar a su vida cotidiana. A largo plazo, esto puede convertirse en un obstáculo para el bienestar mental y emocional.

En plataformas como Reddit o TikTok, donde el término ha ganado popularidad, los usuarios debaten sobre si la nitofilia debería considerarse un trastorno formal. También se pregunta si es necesario un nuevo término, o si palabras como nefelibata podrían abarcar este concepto. Es un debate lingüístico, pero también uno que toca las experiencias humanas.

🤔 ¿Es la Nitofilia peligrosa o solo un escape?

Como en todo, la medida es la clave. Soñar despierto puede ser una herramienta para explorar deseos, ideas y emociones que, de otra forma, quedarían reprimidos. Pero si estas fantasías nos alejan del mundo real, quizás es momento de reconsiderar nuestros hábitos mentales. La nitofilia nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos un escape. Pero la realidad siempre estará allí, esperando a que volvamos.