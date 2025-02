La moda de los relojes

Por qué nunca pasarán de moda los relojes?

Es cierto, en la actualidad la mayoría de las personas chequeamos la hora en un celular, computadora, televisión o hasta en un microondas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener un reloj? Precisamente por la razón mencionada anteriormente, un reloj no se necesita solo para conocer la hora. Un reloj también es símbolo de estilo, es un símbolo de personalidad y, ¿por qué no?, un detalle que sin necesidad de hablar dice mucho.

Piense por un instante que usted se encuentra en una reunión o en una clase y para conocer la hora, debe chequear su celular; automáticamente, las personas que le rodean a usted asumirán que usted está aburrido o ya quiere irse. Pero si usted posee un reloj y decide saber la hora con el simple movimiento de su brazo, ya tiene la información que necesita sin parecer desatento. Son detalles pequeños como estos que marcan la diferencia.

Debido a eso, los relojes siguen siendo imprescindibles. No es solamente por funcionalidad, es también por la versatilidad y el estilo que un reloj te está convirtiendo. Marcas como Lotus que buscan sacar al mercado relojes modernos, elegantes y sin complicaciones son las que saben usar sus cartas.

Minimalismo en relojes: La simplicidad como premisa

Una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es que los relojes con esferas exquisitas con detalles innecesarios ya no son del agrado de muchos usuarios. Lo que ahora se busca es simpleza, elegancia, y un estilo que pueda transmitir clase con poco esfuerzo.

Lo mejor de todo es que un reloj minimalista se puede usar con cualquier atuendo, sea sudadera y sneakers o camisa formal con chaqueta, siempre queda bien. Adicionalmente, estos relojes se destacan por tener un diseño que no se somete a tendencias pasajeras, así que nunca pierden su valor.

Sin embargo, aquí hay que ser inteligentes. La diferencia entre un reloj decente con buenos materiales, como acero inoxidable, cuero decente en la correa o una esfera mate; y uno barato que hará parecer que se ha salido de un mercadillo en un año son más que evidentes. Esa es la diferencia entre tener un reloj que realmente vale la pena y uno común y corriente.

Los relojes con carácter están de vuelta en estilo

Aunque el minimalismo sigue siendo un fuerte competidor en estos días, comenzamos a ver un regreso a relojes más audaces. No, no estoy hablando de esos relojes gigantes de años atrás que eran más como un peso de gimnasio que un accesorio. Me refiero a relojes audaces con detalles redondeados, correas gruesas y diseños dramáticos, pero no exagerados.

Un reloj bien elaborado no solo debe hablar por sí mismo; su diseño debe ser parte de un conjunto. No necesita ser llamativo, pero algo único debe diferenciarlo del resto.

Lo mejor de todo es que muchas marcas están comenzando a hacer relojes con correas intercambiables, permitiéndote cambiar la apariencia del reloj según la ocasión. Cuero para un evento formal hoy, acero para una apariencia más sofisticada mañana, o silicona si se prefiere la comodidad. Ahora, un reloj se transforma en muchos.

Por ejemplo los relojes Lotus hombre han sabido adaptarse a esta tendencia, con modelos que combinan la versatilidad con un diseño llamativo pero equilibrado.

Todo lo que necesita saber para seleccionar el reloj perfecto

Si está considerando la posibilidad de comprarse un reloj, existe un par de ideas que debe considerar antes de dar el primer paso:

¿Para qué actividad quieres usar el reloj? En caso busques un reloj para el uso diario, anda en busca de uno que sea fácil de usar, duradero y versátil. En caso de que sea para situaciones específicas, puedes abrirte a lo que el diseño propone porque puedes poner algo más llamativo.

Busque consejería en expertos – Un reloj de buena calidad se nota en los detalles. Hoy en día, los smartwatch y los relojes multimodales son los más usados, pero un reloj mecánico o de buceo siempre son una buena opción.

Un reloj muy grande puede parecer exagerado, por otro lado, uno muy pequeño puede perder presencia. La magia está en no intentar lucir un reloj que no te queda.

¿Dónde se puede buscar información sobre los relojes?

Cuando comienzas a buscar sobre relojes, es fácil perderse porque existe una oferta muy amplia y no siempre es sencillo saber cuáles son los que valen la pena. Para que no te quedes atascado en modelos con nombres impronunciables y especificaciones que son completamente ajenas para ti, lo más sencillo es ir a buscar comparativas y críticas de otros usuarios reales.

Si deseas tener una guía sencilla y sin dar demasiados detalles, en este blog de relojes tienes análisis y recomendaciones que son simples y puedes seguir sin perder la cabeza.

Sí, se puede mirar la hora en el móvil, pero con un buen reloj marca la diferencia.