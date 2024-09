La lucha de Céline Dion: su enfermedad y el impacto en su voz

En diciembre de 2022, el mundo supo que Céline Dion enfrenta el síndrome de la persona rígida. Se trata de una rara enfermedad neurológica que provoca espasmos y contracciones musculares. A dos años de este diagnóstico, la famosa intérprete de My Heart Will Go On vuelve a estar en el centro de atención gracias al documental I Am Céline Dion, que acaba de estrenarse en Prime Video.

🎬 Este documental, dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, se adentra en la vida de Dion y cómo esta condición ha afectado tanto su día a día como su carrera musical. Para muchos, ella es una de las voces más icónicas de nuestro tiempo, y el documental ofrece una mirada sincera y honesta a su nueva realidad.

🔄 I Am Céline Dion entrelaza momentos del pasado y del presente, mostrando las dificultades que ha enfrentado con una gran vulnerabilidad. El contraste entre la energía de sus años dorados y los desafíos actuales resulta conmovedor. Esta obra ha capturado la atención del público y se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

👀 La apertura de Dion sobre su situación ha provocado no solo admiración, sino también curiosidad sobre su enfermedad y su evolución como artista. Para quienes crecieron escuchando sus baladas, conocer este nuevo capítulo de su vida ha sido un golpe emocional, pero también un recordatorio de su fortaleza frente a la adversidad. En La Tendencia revisaremos algunos aspectos de la enfermedad de Céline Dion

La rara enfermedad que enfrenta Céline Dion

🧠 Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida, conocido en inglés como stiff person syndrome. Según un artículo de la Organización Nacional de Enfermedades Raras de Estados Unidos, es un trastorno neurológico raro. Esta enfermedad provoca rigidez muscular progresiva y episodios dolorosos de espasmos musculares. La rigidez tiende a fluctuar, mejorando y empeorando con el tiempo, y suele acompañarse de espasmos que pueden aparecer de forma aleatoria.

💥 Los espasmos pueden desencadenarse por diversos factores. Entre ellos, un ruido inesperado, el contacto físico ligero o la exposición al frío. Aunque su gravedad varía de persona a persona, las causas exactas siguen siendo un misterio. Se sospecha que es un trastorno autoinmune, lo que significa que el cuerpo ataca por error a sus propios tejidos. Este síndrome a menudo se presenta junto a otras condiciones autoinmunes, como problemas de tiroides, diabetes o anemia perniciosa.

👩‍⚕️ Por su parte, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos indica que el síndrome afecta con más frecuencia a mujeres que a hombres. También señala que puede ser confundido con otras enfermedades, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la fibromialgia o incluso trastornos psicosomáticos, ansiedad o fobias.

🎶 El impacto del síndrome de la persona rígida en la carrera de Céline Dion

Cómo la enfermedad cambió su vida y sus planes.

🚫 La cantante de Quebec, Céline Dion, tenía previsto realizar su gira The Courage World Tour en 2023. Sin embargo, a finales de 2022, decidió cancelar todos sus conciertos. En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Dion se sinceró con sus seguidores:

💬 “Siempre he sido muy abierta, pero no estaba lista para contarles antes, aunque ahora sí. He lidiado con problemas de salud por mucho tiempo. Me diagnosticaron con un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida. Aún estamos aprendiendo sobre esta enfermedad, pero ahora sabemos que es lo que ha causado todos los espasmos que he tenido. Lamentablemente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces me cuesta caminar y no puedo usar mis cuerdas vocales como antes”.

📽️ En su documental, Dion revela que los síntomas comenzaron muchos años atrás. Durante una entrevista con Vogue US, mencionó que todo inició en 2008, mientras estaba de gira con Taking Chances World Tour. Los espasmos vocales aparecían en sus presentaciones en vivo. En algunas ocasiones, fingía problemas con el micrófono o pedía a la audiencia que cantara para mantener el espectáculo en marcha.

🎤 La voz de Céline Dion ha sido su mayor herramienta de trabajo. Su capacidad vocal, reconocida por su amplio rango, fuerza y emotividad, ha cautivado al mundo. Sin embargo, el síndrome que padece afecta directamente su musculatura, lo que ha perjudicado su voz. Esto le ha impedido salir de gira y ha complicado los momentos en los que ha intentado regresar al estudio de grabación.

💫 La nueva etapa de Céline Dion tras su diagnóstico de enfermedad

🏠 Actualmente, Céline Dion se encuentra en su hogar en Las Vegas, centrada en su recuperación tanto física como emocional. El documental muestra su proceso, lleno de sesiones de rehabilitación muscular y un riguroso tratamiento médico. En varias entrevistas, ella confesó que en 2023 hubo momentos en los que incluso le resultaba difícil caminar.

💪 I Am Céline Dion también destaca la increíble fortaleza de la cantante. Tras recibir su diagnóstico, se dedicó por completo a cuidar de su salud. A pesar de todo, pudo seguir involucrada en proyectos como la comedia romántica Love Again, protagonizada por Priyanka Chopra. A principios de este año, hizo su primera aparición pública desde que fue diagnosticada, para entregar el Premio Grammy al Álbum del Año a Taylor Swift.

📸 En mayo de 2024, Céline brilló en la portada de Vogue Francia. Además, volvió al estudio para grabar la emotiva canción Love Again, parte fundamental de una escena clave del documental. La letra de la canción resuena con esperanza: “El sol volverá a salir, las tormentas se calmarán de nuevo, esto no es el final”.

🎤 En 2024, Dion tuvo un regreso histórico a los escenarios. Fue la encargada de cerrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, donde interpretó el Hymne A L’Amour de Édith Piaf. Su actuación fue un momento cargado de emoción, demostrando que, a pesar de todo, su poderosa voz sigue intacta.