La carrera de Carlo Ancelotti en la Premier League

Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores del siglo XXI, con numerosos títulos en su trayectoria.

La carrera de Ancelotti también incluyó un período en Inglaterra, dirigiendo al Chelsea. Aunque fue solo por un par de años, de 2009 a 2011, ese período fue muy exitoso para los londinenses.

Así, en su primera temporada, Ancelotti logró ganar la Premier League, en 2010. Durante ese período, el Chelsea venció al Manchester United, al Arsenal y a otros competidores.

En cuanto al Chelsea, en el mismo año, 2010, el club de Ancelotti también ganó la FA Cup. Todo un éxito. No en vano, FourFourTwo acabó situando al italiano en el puesto 14 de la lista de los mejores entrenadores de la historia de la Premier League inglesa. Ancelotti continuó un año más en el cargo, pero en su segunda temporada al frente de los Blues, el equipo terminó en la segunda posición y no ganó ningún trofeo. Difícilmente se podría considerar un fracaso, pero la directiva del Chelsea decidió que era el momento de separarse del entrenador. De todos modos, los aficionados, el personal del club y los futbolistas guardan gratos recuerdos de él.

¿Cómo se desarrolló la carrera de Ancelotti en Inglaterra?

El Chelsea resultó no ser el único club del italiano en la Premier League inglesa. En 2019, el especialista se hizo cargo del Everton.

Hay que tener en cuenta que las expectativas del Everton no eran tan altas. Bajo la dirección del técnico italiano, el club terminó en 12 y 10 posiciones en sus respectivas temporadas. Por esta razón, Ancelotti no es tan valorado en Inglaterra como en otros campeonatos. Sin embargo, esto se debe más al propio Everton que a las capacidades del entrenador. Es evidente que este club no puede presumir de grandes logros. Además, con los entrenadores que siguieron a Ancelotti, los resultados empeoraron aún más.

En cuanto a Ancelotti, parecía que su carrera iba en declive después del Everton. Sin embargo, en 2021 regresó al Real Madrid, con el que ha ganado múltiples veces la Liga española y la Liga de Campeones.