🎨 Si te interesa la moda, seguro has visto a Karen Elson, aunque tal vez no la reconozcas por su nombre. Esta supermodelo ha aparecido en numerosas portadas de “Vogue” y otras revistas importantes. Además, es posible que la hayas visto en algunos videos de la banda The White Stripes. Karen estuvo casada varios años con Jack White, el famoso músico. Juntos, tienen dos hijos. Pero no solo destaca por su carrera como modelo. La británica también ha mostrado su talento en la música, lanzando varios álbumes a lo largo de su vida.

💍 Recientemente, Karen volvió a dar el «sí». Esta vez, se casó con Lee Foster, quien es copropietario de los reconocidos Electric Lady Studios en Nueva York. En noviembre, la modelo compartió la emocionante noticia de su compromiso en Instagram. En su publicación, escribió «la futura señora Foster», acompañada de varias fotos, entre ellas, una que mostraba su hermoso anillo. Este fin de semana, la pareja celebró su boda en los icónicos estudios que fueron fundados por Jimi Hendrix en 1970.

👗 El vestido de novia de Karen fue creado por Alessandro Michele, director creativo de Valentino. En una entrevista con “Vogue”, Elson comentó que ella y el diseñador se conocían desde hace tiempo. “Le pedí que me hiciera el vestido de novia y que formara parte de este momento tan especial. Afortunadamente, aceptó encantado”, confesó Karen con mucha emoción.

✨ Un Vestido de Ensueño para una Boda Única

💫 En su Instagram, Karen Elson expresó que no existen palabras para describir lo agradecida que está. «Alessandro superó mis expectativas y creó un vestido que sobrepasó mis sueños más salvajes», confesó la modelo. “Nunca me sentí tan hermosa ni tan yo misma», añadió. También dedicó un emotivo agradecimiento: «Te amo, gracias Alessandro, a todo el equipo de Maison Valentino y a Leith Clark por hacer esto posible».

👗 El vestido fue una obra maestra. Hecho de tul de seda blanca, bordado con tonos de azul celeste y marfil, tenía mangas estilo campana y un cinturón de flores de seda, pintadas a mano, que se anudaba en la espalda. «Romántico, con un toque vintage, este diseño de Alessandro Michele parecía hecho a la medida para Karen», resaltó Vanity Fair.

🎉 Una Boda con Invitados de Lujo

🌹 La lista de invitados a la boda fue de ensueño. Rosalía asistió con un vestido negro ajustado de corte asimétrico. Aunque se especula que está saliendo con Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, en esta ocasión no se les vio juntos.

🎤 Por su parte, Taylor Swift llegó acompañada por Travis Kelce. La cantante de «I Can Do It With a Broken Heart», de 34 años, lució un vestido crema con estampado floral, con aberturas laterales y un corsé romántico en la espalda. «Combinó su atuendo con tacones de tiras y su clásico labial rojo», destacó People. Mientras tanto, Kelce, también de 34, optó por un look totalmente negro, complementado con un reloj dorado y una cadena.

🖤 Lana del Rey fue otra de las celebridades que llamó la atención. Se la vio de la mano con su nueva pareja, Jeremy Dufrene, quien trabaja como guía turístico en un santuario de cocodrilos en Luisiana. Según Glamour, Dufrene ha trabajado con varias celebridades, como Kate Hudson y Emma Roberts, y es padre de dos niñas.

👠 Además, las supermodelos Karlie Kloss y Linda Evangelista también estuvieron presentes. «Kloss, ex presentadora de Project Runway, de 32 años, optó por un vestido de seda color burdeos, mientras que Evangelista, de 59, lució un elegante traje negro con una blusa transparente», resumió People.