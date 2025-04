La escena de los festivales de música de Portugal cobrará una nueva dimensión en 2025 con la cuarta edición del MEO Kalorama, prevista para los días 19, 20 y 21 de junio en el Parque da Bela Vista de Lisboa. Una de las importantes novedades anunciadas por los organizadores es que las personas con discapacidad que decidan asistir solas al evento podrán beneficiarse de un servicio gratuito de acompañamiento. Si le gusta divertirse y le interesan los deportes, consulte todos los eventos en directo en una sola página – 1xbet.es/live, donde podrá apostar fácil y sencillamente en sus eventos deportivos favoritos.

Detalles del Servicio de Apoyo:

Objetivo: Apoyar a las personas con discapacidad que decidan asistir al festival sin acompañante.

Cómo funciona: Equipo dedicado disponible en talleres o plataformas de accesibilidad en el recinto.

Coste: Totalmente gratuito, con refuerzos de personal para atender la demanda.

Disponibilidad: Activo los días 19, 20 y 21 de junio, durante todo el evento.

MEO Kalorama, organizado por la promotora Last Tour, da un paso importante hacia la accesibilidad con la introducción de este servicio para la edición de 2025. Dora Palma, directora de Sostenibilidad del festival, explicó a Lusa que el acompañamiento no se limita a la asistencia personal, sino que funciona como un apoyo amistoso: los acompañantes ayudan a localizar espacios, a buscar comida o bebida y a guiar a los festivaleros por el Parque Bela Vista.

La iniciativa llega después de que la organización constatara un aumento de personas con discapacidad en ediciones anteriores: en 2022, alrededor del 2% de los 112.000 participantes tenían necesidades especiales, cifra que se elevó al 3,5% en 2024, con 4.200 personas entre los 120.000 asistentes.

Según la página web de Meokalorama, recientemente se han anunciado más de 20 nuevos artistas que formarán parte del cartel del festival. Entre los nuevos artistas confirmados figuran Sevdaliza, Royel Otis, Helena Hauff, 2manydjs y David Bruno. Estos nombres se unen a artistas confirmados anteriormente como Pet Shop Boys, FKA Twigs, Damiano David, Jorja Smith y Azealia Banks, consolidando un cartel diverso y de renombre mundial.

La inclusión en el punto de mira del Festival Kalorama 2025

La cuarta edición del MEO Kalorama, prevista para los días 19, 20 y 21 de junio en el Parque da Bela Vista de Lisboa, se consolida como un hito de sostenibilidad e inclusión en el calendario cultural portugués, con un cartel que aúna música, arte y responsabilidad social.

Este festival no solo celebra la diversidad cultural, sino que también inspira a los asistentes a explorar nuevas formas de emoción y entretenimiento.

Elementos clave de la edición 2025:

Alineación completa: Más de 40 artistas, entre ellos FKA Twigs, Azealia Banks y Scissor Sisters.

Accesibilidad reforzada: Plataformas ampliadas y equipo de apoyo exclusivo para discapacitados.

Público previsto: Alrededor de 120.000 personas, de las cuales se prevé que el 4% sean discapacitadas (4.800).

Abonos: Entradas de tres días a 105 euros, disponibles desde enero.

Kalorama 2025 no es sólo música: se trata de crear un espacio donde todos puedan mezclarse, como subrayó Dora Palma: «La gente viene a integrarse, no sólo por comodidad y seguridad». El servicio de acompañamiento, novedad en esta edición, se activará en cuanto el participante llegue al recinto, simplemente dirigiéndose a los talleres o zonas dedicadas, como el espacio para personas sordas, donde un equipo le dirigirá al apoyo. En Expresso, podrá descubrir que MEO Kalorama no es sólo música; el festival también destaca el arte y los proyectos de sostenibilidad.

En 2025, el festival contará con un escenario Panorama de Lisboa dedicado a la música electrónica, así como con diversas iniciativas que promueven la concienciación medioambiental y la inclusión social, reforzando el compromiso del evento con un enfoque sostenible y responsable.

El aumento de participantes discapacitados refleja el éxito de ediciones anteriores: en 2023, Kalorama recibió la etiqueta de Festival Accesible de Turismo de Portugal, y en 2024 fue elegido Festival Más Accesible, con un 98% de satisfacción entre este público, según una encuesta interna. El ecléctico cartel -de Helena Hauff a David Bruno- promete atraer aún más diversidad, mientras que el cambio de fechas de agosto a junio, aprobado por el Ayuntamiento de Lisboa en enero, respondió a la escasez de artistas al final del verano garantizando grandes nombres.