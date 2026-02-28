Los mejores juegos para beber con preguntas hot — Guía completa 2026
Juegos para beber + preguntas hot = la previa perfecta
Los juegos para beber combinados con preguntas hot son la fórmula infalible para encender cualquier previa o fiesta con amigos. La clave está en elegir el juego adecuado según el grupo, tener buenas preguntas preparadas y establecer reglas claras desde el inicio.
Juego 1: preguntas para verdad o hhot
Reglas:
-
Se sientan en círculo y giran una botella.
-
Al elegido se le hace una pregunta hot.
-
Si responde honestamente, se salva. Si no quiere responder, toma un shot.
-
Las preguntas van subiendo de intensidad a medida que avanza la noche.
15 preguntas para Verdad o Shot:
-
¿Cuál es la persona más inapropiada con la que has fantaseado?
-
¿Has enviado un mensaje hot a la persona equivocada?
-
¿Con cuántas personas de este grupo has coqueteado?
-
¿Cuál es el fetiche que te da más curiosidad?
-
¿Alguna vez te han rechazado después de intentar algo atrevido?
-
¿Cuál fue tu peor experiencia en la cama?
-
¿Has besado a más de dos personas en la misma noche?
-
¿Alguna vez has fingido un orgasmo?
-
¿Te has acostado con alguien solo por despecho?
-
¿Cuál es la mayor mentira que has dicho para ligar?
-
¿Te gustaría tener sexo en un lugar público?
-
¿Has hecho sexting con alguien que no era tu pareja?
-
¿Cuál es la foto más comprometedora que tienes en tu celular?
-
¿Has tenido un crush con el/la hermano/a de un amigo?
-
¿Qué es lo más desesperado que has hecho por atención?
Juego 2: Afirmaciones para Yo Nunca Hot
Reglas:
-
Todos tienen su vaso lleno.
-
Alguien dice «Yo nunca…» seguido de una afirmación.
-
Todos los que SÍ lo han hecho, beben un trago.
-
El turno pasa al siguiente en el círculo.
15 afirmaciones para Yo Nunca Hot:
-
Yo nunca he tenido sexo en un auto.
-
Yo nunca he mandado nudes a un desconocido.
-
Yo nunca he tenido un amigo con derechos.
-
Yo nunca he besado a alguien del mismo sexo.
-
Yo nunca he tenido un sueño erótico con alguien del grupo.
-
Yo nunca he hecho algo sexual solo porque estaba borracho/a.
-
Yo nunca he sido infiel.
-
Yo nunca me he metido al historial de búsqueda de otra persona.
-
Yo nunca he recibido un baile erótico.
-
Yo nunca he usado juguetes sexuales.
-
Yo nunca he tenido sexo en la casa de mis padres mientras estaban.
-
Yo nunca he fantaseado con alguien mucho mayor que yo.
-
Yo nunca he fingido estar borracho/a para hacer algo atrevido.
-
Yo nunca he leído relatos eróticos.
-
Yo nunca me he arrepentido de alguien a la mañana siguiente.
Juego 3: Preguntas para la Ruleta Hot
Reglas:
-
Se descargan las preguntas o se escriben en papelitos.
-
Se gira una botella. La persona señalada saca un papelito y lee en voz alta.
-
Toda la ronda responde la misma pregunta.
-
Si alguien no quiere responder, bebe el doble.
10 preguntas para la Ruleta Hot:
-
¿A quién de los presentes invitarías a un viaje romántico?
-
¿Cuál es la canción que te pone en «modo hot»?
-
¿Con qué celebridad tendrías una aventura?
-
¿Cuál es tu hora favorita para tener intimidad?
-
¿Qué tipo de coqueteo te derrite?
-
¿Cuánto tiempo aguantarías sin tener sexo?
-
¿Cuál es tu zona erógena favorita?
-
¿Has tenido sexo solo porque la otra persona era muy atractiva?
-
¿Qué es lo más loco que harías por una noche de pasión?
-
¿Prefieres luces encendidas o apagadas?
Juego 4: Preguntas para Ping Pong Hot
Reglas:
-
Dos personas se enfrentan cara a cara.
-
Se alternan preguntas hot rápidas: tienen 5 segundos para responder.
-
Si tardas más de 5 segundos, bebes.
-
El grupo elige las preguntas o salen al azar.
10 preguntas para Ping Pong Hot:
-
¿Arriba o abajo?
-
¿Luces encendidas o apagadas?
-
¿Sexting o llamada hot?
-
¿Beso seco o húmedo?
-
¿Rápido o lento?
-
¿Mañana o noche?
-
¿Dominante o sumiso?
-
¿Cama o ducha?
-
¿Con música o en silencio?
-
¿Ojos abiertos o cerrados?
Tips para la previa perfecta
-
Hielo listo: Tengan muchos cubos de hielo y bebidas variadas para que nadie se quede sin tomar.
-
Progresión: Empiecen con preguntas suaves y vayan subiendo de nivel a medida que el ambiente se relaja.
-
Respeto siempre: Si alguien dice «paso», no insistir. La gracia es divertirse, no incomodar.
-
Variedad: Alternen entre los distintos juegos para mantener la energía.
-
Música de fondo: Una playlist con reggaetón o R&B ayuda a crear el ambiente.
