Juan Cristóbal Guarello denuncia amenazas de Jean Beausejour tras la derrota de la Roja: «Nos encontraremos solos»

馃槺 El periodista Juan Crist贸bal Guarello revel贸 haber vivido un tenso encuentro con Jean Beausejour, tras la derrota de la selecci贸n chilena de futbol ante Brasil. Este cruce ocurri贸 en el Estadio Nacional y se enmarca en las recientes cr铆ticas que Guarello ha dirigido a exjugadores, como Beausejour y Marcelo Barticciotto.

馃憖 Seg煤n relat贸 Guarello, Beausejour lo enfrent贸 con una advertencia tras la ca铆da por 2-1 de Chile frente a Brasil, un resultado que sigue alejando a la Roja del sue帽o mundialista.

馃挜 La amenaza de Jean Beausejour a Guarello

馃槷 En el programa La Hora de King Kong, Guarello cont贸 los detalles del inc贸modo episodio. 芦Beausejour lleg贸 al balc贸n donde yo estaba con otras personas del medio. Se acerc贸, me salud贸 y me susurr贸 al o铆do: 鈥ya nos vamos a encontrar solos t煤 y yo. Yo no soy Alemparte鈥櫬, relat贸 el periodista, refiri茅ndose al exfutbolista y colega.

馃檮 Guarello, fiel a su estilo directo, no tard贸 en responder: 芦Yo no tengo ning煤n c贸digo. Esto no es un c贸digo de f煤tbol. Beausejour, no me vas a amenazar禄, dijo. Adem谩s, lo ret贸 a decirlo en p煤blico, delante de los dem谩s.

鈿 La responsabilidad de Beausejour en ESPN

馃摵 El periodista aprovech贸 la situaci贸n para criticar la actitud de Beausejour, destacando su rol como uno de los rostros m谩s importantes de ESPN, una de las cadenas deportivas m谩s influyentes del mundo. 芦Tienes una responsabilidad por ser parte de ESPN, la cadena de deportes m谩s prestigiosa. No estoy hablando de tu vida personal, estoy cuestionando por qu茅 no comentas sobre la crisis que atraviesa el f煤tbol chileno禄, continu贸 Guarello.

馃槫 Sin embargo, la respuesta de Beausejour no fue la que 茅l esperaba. 芦En vez de enfrentar el problema, tu reacci贸n fue amenazarme. No puedes responder as铆 a una pregunta sobre f煤tbol禄, a帽adi贸, visiblemente molesto.

馃敟 Cr铆ticas constantes de Guarello

馃挕 Guarello no se detuvo ah铆 y continu贸 su cr铆tica, enfoc谩ndose en el rol de los comentaristas deportivos. 芦Estar frente a un micr贸fono no es como estar en un camar铆n. Esto no es solo hablar de f煤tbol, hay que entender el fen贸meno en su totalidad禄, afirm贸, destacando la importancia de analizar m谩s all谩 de lo t谩ctico.

馃檲 Seg煤n 茅l, en ESPN existe una tendencia a evitar ciertos temas. 芦Entiendo que hay censura, que hay miedo, pero eso no justifica que se eviten las preguntas importantes禄, agreg贸, apuntando a una falta de profundidad en los an谩lisis.

馃槨 La amenaza de Beausejour y la respuesta de Guarello

馃槒 Retomando el tema de la amenaza, Guarello dej贸 claro que no le teme a ese tipo de enfrentamientos. 芦Me da lo mismo si nos encontramos en un pasillo o en un callej贸n. Las amenazas al estilo de El Padrino no me afectan. Me pudiste haber emplazado ah铆 mismo y no lo hiciste禄, asegur贸, refiri茅ndose al encuentro con Beausejour.

馃 Adem谩s, Guarello insisti贸 en que su cr铆tica no era personal. 芦Te hice un emplazamiento por el contenido de nuestro trabajo. Si para ti eso es un insulto o un desaf铆o, el problema es tuyo禄, se帽al贸, enfatizando que la conversaci贸n deb铆a girar en torno al an谩lisis del f煤tbol y no sobre desaf铆os personales.

馃 El intelecto de Beausejour y su lucha con el c贸digo de camar铆n

馃挱 A pesar de las cr铆ticas, Guarello reconoci贸 que Beausejour tiene una gran capacidad intelectual. 芦Est谩s muy por encima de la media, no solo de los futbolistas, sino de todo el medio. Lo sabes, tu lenguaje te delata禄, afirm贸.

馃槗 Sin embargo, lament贸 que Beausejour a煤n se vea influenciado por lo que llam贸 el 芦c贸digo de camar铆n禄, una mentalidad que, seg煤n Guarello, afecta negativamente al f煤tbol chileno. 芦Es lo m谩s nefasto que puede existir para el desarrollo del f煤tbol禄, concluy贸 el periodista.

馃洃 Guarello cierra el tema

馃毇 Para finalizar, Juan Crist贸bal Guarello fue contundente. 芦Un hombre nunca amenaza ni se deja amenazar禄, dijo. Con esa frase, dio por cerrado el tema con Beausejour, dejando claro que no tiene intenci贸n de continuar con el conflicto.

馃幆 El mensaje final de Guarello es claro: no hay lugar para amenazas en el an谩lisis del f煤tbol, y cualquier cr铆tica debe ser tomada como parte del trabajo, no como un ataque personal.

馃嚚馃嚤 驴Cu谩ndo vuelve a jugar la Roja?

馃棑锔 Tras la dolorosa derrota ante Brasil, el pr贸ximo desaf铆o de la selecci贸n chilena ser谩 enfrentar a Colombia. El partido est谩 programado para el martes 15 de septiembre a las 17:30, hora de Chile, en Barranquilla.