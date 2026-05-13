Jason Collins: el pívot que dejó huella dentro y fuera de la NBA falleció a los 47 años

El mundo del deporte amaneció golpeado tras confirmarse la muerte de Jason Collins, exbasquetbolista estadounidense que marcó una época dentro y fuera de las canchas. El ex pívot falleció a los 47 años luego de enfrentar un agresivo cáncer cerebral, dejando una profunda huella en la NBA y en el deporte profesional norteamericano.

Aunque muchos fanáticos recuerdan su nombre por el histórico impacto social que generó durante su carrera, Collins también construyó una extensa trayectoria en la liga más importante del básquetbol mundial. Durante más de una década fue reconocido como un jugador sacrificado, defensivo y comprometido con el trabajo colectivo, cualidades que lo transformaron en una pieza valorada en distintos equipos de la NBA.

La noticia de su muerte provocó múltiples reacciones entre excompañeros, entrenadores, dirigentes y fanáticos del básquetbol, quienes rápidamente comenzaron a recordar el legado que dejó tanto en el deporte como en la sociedad estadounidense.

¿Quién era Jason Collins?

Jason Collins nació el 2 de diciembre de 1978 en California, Estados Unidos. Desde temprana edad mostró grandes condiciones físicas para el básquetbol gracias a su estatura, potencia y capacidad defensiva. Junto a su hermano gemelo Jarron Collins, desarrolló una destacada carrera escolar que lo llevó rápidamente a transformarse en uno de los talentos más interesantes del básquetbol universitario.

Su gran salto llegó cuando ingresó a la Universidad de Stanford, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. Allí no solamente destacó por su rendimiento deportivo, sino también por su inteligencia táctica dentro de la cancha. Collins era un jugador que entendía perfectamente los sistemas defensivos, sabía posicionarse y tenía una enorme capacidad para colaborar en el funcionamiento colectivo del equipo.

Durante su etapa universitaria logró consolidarse como uno de los mejores pívots defensivos de la NCAA, lo que finalmente le abrió las puertas del Draft de la NBA del año 2001.

Su llegada a la NBA y los años en los New Jersey Nets

En el Draft de 2001, Collins fue seleccionado en primera ronda por los Houston Rockets, aunque posteriormente terminó integrando el plantel de los New Jersey Nets, franquicia donde viviría algunos de los momentos más importantes de su carrera.

En los Nets compartió equipo con grandes figuras como Jason Kidd, Richard Jefferson y Kenyon Martin. Aunque no era la principal estrella ofensiva del equipo, Collins cumplía un rol fundamental en defensa, especialmente en la protección de la pintura y en el trabajo físico contra los mejores interiores de la liga.

Su aporte fue clave para que los Nets alcanzaran las Finales de la NBA en 2002 y 2003, enfrentando primero a los Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, y luego a los San Antonio Spurs liderados por Tim Duncan.

Si bien New Jersey no logró quedarse con el título, Collins ganó reconocimiento dentro de la liga por su intensidad defensiva y su capacidad para asumir labores poco vistosas, pero extremadamente importantes para el funcionamiento colectivo.

Un jugador respetado en toda la liga

A lo largo de sus 13 temporadas en la NBA, Jason Collins defendió varias camisetas importantes. Además de su paso por los Nets, jugó en equipos como los Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y Brooklyn Nets.

Nunca fue una figura mediática ni un jugador de estadísticas espectaculares. De hecho, sus números ofensivos eran bastante modestos en comparación con otras estrellas de la época. Sin embargo, en la NBA siempre fue valorado por aspectos que muchas veces no aparecen en las planillas: liderazgo, disciplina táctica, defensa física y capacidad para trabajar en silencio por el equipo.

Entrenadores y compañeros destacaban constantemente su profesionalismo. Collins era el tipo de jugador dispuesto a realizar el trabajo duro, marcar a las figuras rivales y sacrificarse para que otros pudieran brillar ofensivamente.

Esa mentalidad le permitió mantenerse durante más de una década en la liga más competitiva del mundo, algo que muy pocos jugadores logran.

El momento que cambió la historia del deporte estadounidense

El nombre de Jason Collins trascendió definitivamente las fronteras del básquetbol en 2013, cuando decidió revelar públicamente aspectos de su vida privada en una entrevista publicada por Sports Illustrated.

Con esa declaración, Collins se transformó en el primer jugador activo de la NBA y de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

El impacto fue enorme. En ese momento, el deporte profesional masculino todavía enfrentaba importantes barreras culturales relacionadas con la diversidad y la inclusión. Por eso, la decisión de Collins fue considerada histórica no solamente para la NBA, sino también para el deporte mundial.

Las reacciones llegaron desde todos los sectores. Figuras políticas, deportistas, periodistas y organizaciones internacionales valoraron el paso dado por el basquetbolista estadounidense.

Uno de los apoyos más recordados fue el del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien destacó públicamente el coraje y la honestidad de Collins.

También recibió respaldo de compañeros, entrenadores y de la propia NBA, que comenzó a desarrollar con más fuerza políticas relacionadas con la inclusión y el respeto dentro del deporte.

Cómo Jason Collins ayudó a cambiar la NBA

Aunque Jason Collins nunca fue considerado una superestrella deportiva, su influencia cultural dentro de la NBA terminó siendo gigantesca.

Muchos especialistas consideran que su decisión ayudó a abrir espacios para futuras generaciones de deportistas que buscaban vivir con mayor libertad y autenticidad dentro del deporte profesional.

Su caso marcó un antes y un después en la conversación sobre inclusión dentro de las ligas estadounidenses. De hecho, varios jugadores y figuras deportivas reconocieron posteriormente que Collins ayudó a generar un ambiente más abierto y menos hostil para quienes enfrentaban situaciones similares.

La NBA también comenzó a reforzar campañas relacionadas con la diversidad, el respeto y la igualdad, transformándose en una de las ligas deportivas más progresistas en temas sociales.

Collins pasó a convertirse en un referente fuera de las canchas. Participó en actividades comunitarias, programas de inclusión y campañas impulsadas por organizaciones deportivas y sociales en Estados Unidos.

La enfermedad que enfrentó en sus últimos meses

En septiembre de 2025, Jason Collins reveló públicamente que estaba luchando contra un glioblastoma en etapa 4, uno de los cánceres cerebrales más agresivos y complejos que existen actualmente.

La noticia impactó profundamente al mundo del deporte, ya que Collins seguía participando activamente en distintos eventos relacionados con la NBA y organizaciones comunitarias.

Durante los meses posteriores, el exjugador compartió parte de su tratamiento y recibió numerosas muestras de apoyo desde distintos rincones del deporte mundial.

Excompañeros, franquicias históricas de la NBA y miles de fanáticos enviaron mensajes de apoyo mientras Collins enfrentaba la enfermedad acompañado de su familia y seres queridos.

Finalmente, durante mayo de 2026 se confirmó su fallecimiento a los 47 años.

Las reacciones tras la muerte de Jason Collins

Tras conocerse la noticia, múltiples figuras ligadas al básquetbol expresaron su tristeza y destacaron el legado que dejó el ex pívot.

El actual comisionado de la NBA, Adam Silver, señaló que Collins ayudó a construir una liga más inclusiva y humana, además de recordar el enorme respeto que generaba dentro de los camarines.

Distintos equipos donde jugó también publicaron homenajes recordando su profesionalismo y liderazgo.

Fanáticos de los Nets, franquicia donde vivió sus mejores años deportivos, llenaron redes sociales con mensajes de despedida, fotografías históricas y recuerdos de las finales de comienzos de los 2000.

Muchos coinciden en que Collins representaba valores fundamentales dentro del deporte: esfuerzo, respeto, compañerismo y valentía.

El legado que deja Jason Collins en el deporte mundial

La historia de Jason Collins va mucho más allá de sus estadísticas o de los equipos donde jugó. Su figura terminó convirtiéndose en un símbolo de cambio dentro del deporte profesional moderno.

En una industria históricamente marcada por fuertes prejuicios y enormes presiones mediáticas, Collins decidió vivir con honestidad y abrió conversaciones que hasta ese momento parecían imposibles dentro de las grandes ligas deportivas.

Su impacto continúa siendo recordado por deportistas, dirigentes y fanáticos alrededor del mundo.

Hoy, tras su fallecimiento, muchos lo recuerdan no solamente como un sólido jugador defensivo de la NBA, sino también como una persona que ayudó a transformar la cultura deportiva contemporánea.

Jason Collins deja una huella profunda en el básquetbol mundial. Un legado construido tanto dentro de la cancha como fuera de ella.