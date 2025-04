IRPH: claves legales para reclamar cláusulas abusivas

Durante años, miles de personas en España firmaron hipotecas con una letra pequeña que, sin saberlo, les colocaba en clara desventaja frente a otros consumidores. Hablamos del IRPH, uno de los índices más controvertidos del sistema hipotecario, que ha generado un sinfín de dudas, indignación y, afortunadamente, también reclamaciones legales con resultados positivos.

Si no te suena este término o no estás seguro de si tu hipoteca lo incluye, quizá sea el momento de echarle un vistazo a tus condiciones. Puede que estés pagando más de lo que te corresponde y no lo sepas.

¿Qué es exactamente el IRPH?

Una alternativa poco transparente al euríbor

El IRPH, o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, fue utilizado por algunas entidades bancarias como alternativa al euríbor para calcular el interés de las hipotecas. A primera vista, podía parecer una opción más o menos similar. Sin embargo, en la práctica, ha resultado ser mucho más caro y, según diversos tribunales, menos transparente para los consumidores.

¿El problema? Que muchas personas no fueron debidamente informadas de qué suponía tener este índice en su hipoteca. El IRPH ha resultado ser más difícil de prever, más elevado y mucho menos ventajoso a largo plazo que otros índices. Y ahí es donde entran en juego los tribunales… y la posibilidad de reclamar.

¿Se puede reclamar el IRPH?

Sí, y además es más sencillo de lo que parece

Como nos comenta el reconocido despacho para la reclamación y devolución de IRPH, Audax Abogados, sí se puede reclamar. De hecho, cada vez son más los jueces que consideran que la falta de transparencia al incluir este índice constituye una cláusula abusiva, lo que permite solicitar su nulidad y, en consecuencia, la devolución de los intereses pagados de más.

La clave está en demostrar que el cliente no fue informado con claridad sobre las consecuencias económicas del IRPH ni se le ofrecieron alternativas razonables. Es decir, no se trata de si el banco actuó “de mala fe”, sino de si tú, como consumidor, pudiste comprender lo que firmabas.

¿Qué se puede conseguir con la reclamación?

Audax Abogados, un despacho de abogados de derecho bancario con amplia trayectoria, detalla que los afectados pueden obtener:

la anulación de la cláusula IRPH

la devolución de los intereses pagados en exceso

la aplicación retroactiva del euríbor u otro índice más beneficioso

la reducción de la cuota hipotecaria mensual

Además, muchos procedimientos terminan con acuerdo o incluso con sentencia favorable, sin necesidad de recurrir a instancias superiores. Todo dependerá de cada caso, pero las posibilidades son reales y merecen ser exploradas.

¿Cómo saber si tu hipoteca tiene IRPH?

El primer paso es mirar tus escrituras

Aunque pueda parecer complicado, basta con revisar la escritura del préstamo hipotecario. Si aparece el término “IRPH entidades”, “IRPH cajas” o “IRPH bancos”, estás ante una hipoteca susceptible de ser reclamada. Y en ese punto, lo mejor es consultar con especialistas.

Desde Audax Abogados, expertos en este tipo de procedimientos, insisten en que no hace falta enfrentarse a un banco en solitario ni entender cada tecnicismo legal: su equipo se encarga de revisar tu caso sin compromiso y plantearte la mejor estrategia, con claridad y sin rodeos.