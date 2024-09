Intensamente 2: Dónde verla, personajes y emociones nuevas

Han pasado casi diez años desde el estreno de la primera película, y ahora la secuela promete continuar la historia original. Esta vez, explorará la compleja etapa de la pubertad y las emociones que vienen con ella. En La Tendencia te diremos todo de esta película

🤩 Una secuela muy esperada

Desde que se confirmó la secuela de esta querida película, Intensamente 2 (Inside Out 2 en inglés) ha captado la atención de muchos. No importa la edad, esta saga ha conseguido emocionar y conmover a varias generaciones.

💭 Pixar y el poder de las emociones

No es la primera vez que un proyecto de Pixar Animation Studios genera tanta expectativa. Sin embargo, Intensamente 2 destaca porque abrió el diálogo sobre el manejo de las emociones, tocando temas de forma sensible y encantadora.

🎥 Nuevos nombres detrás del proyecto

Esta vez, la película está dirigida por Kelsey Mann, con la producción de Mark Nielsen. Juntos prometen llevar a la pantalla una historia que, sin duda, tocará tus emociones más profundas.

📅 ¿Cuándo se estrena Intensamente 2 en Disney+?

La película estará disponible en Disney+ a partir del 25 de septiembre de 2024. Esto será un poco más de dos meses después de su estreno en los cines.

🌐 Dónde disfrutar Intensamente 2

Podrás ver Intensamente 2 exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+.

🤔 ¿De qué trata Intensamente 2?

En 2015, la primera película nos presentó a Riley Andersen, una niña que, tras mudarse a San Francisco, comenzó a experimentar una gran confusión interna. En su mente, dentro del Cuartel Central, las emociones se encargaban de guiarla y ayudarla a entender lo que sentía. Ahora, en Intensamente 2, seguimos a Riley en una nueva etapa de su vida. En la secundaria, con nuevas personas alrededor y todo cambiando, más emociones empiezan a surgir, llevándola a vivir una aventura hacia la madurez.

😬 Emociones en conflicto

Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado han sido las encargadas de liderar hasta ahora, pero la llegada de nuevas emociones complica las cosas. Estas emociones intentarán tomar el control y ayudar a Riley a enfrentar lo que significa crecer. Y claro, esto desatará una batalla interna que todos conocemos como la temida pubertad.

🌟 Las nuevas emociones en Intensamente 2

La secuela no solo sigue el viaje de Riley, sino que también explora cómo las nuevas emociones reflejan los cambios que ella atraviesa. Lo mejor es que ya conocemos a esas emociones. Aquí te contamos quiénes son y qué actores les darán vida:

Ansiedad : interpretada por Maya Hawke.

: interpretada por Maya Hawke. Envidia : con la voz de Ayo Edebiri.

: con la voz de Ayo Edebiri. Aburrimiento (Ennui) : interpretada por Adèle Exarchopoulos.

: interpretada por Adèle Exarchopoulos. Vergüenza : Paul Walter Houser es quien le da voz.

: Paul Walter Houser es quien le da voz. Nostalgia: la adorable June Squibb será la encargada.

🎭 Los personajes que amamos en Intensamente 2

Además de las nuevas emociones, regresan las que ya conocemos y amamos, junto con el crecimiento de Riley, su familia y todo su entorno. Una combinación perfecta para una nueva aventura que promete emocionarnos y hacernos reflexionar.

🎬 Intensamente 2: Estreno y personajes principales

Intensamente 2 llegará a los cines el 13 de junio de 2024, cortesía de Disney. La secuela promete grandes emociones, con personajes nuevos y conocidos que regresan para hacerte reír, llorar y reflexionar. A continuación, te dejamos la lista completa de los personajes y los actores que les darán voz en la versión original.

🧠 Personajes y actores de voz

Alegría – Amy Poehler

– Amy Poehler Tristeza – Phyllis Smith

– Phyllis Smith Furia – Lewis Black

– Lewis Black Temor – Tony Hale

– Tony Hale Desagrado – Liza Lapira

– Liza Lapira Ansiedad – Maya Hawke

– Maya Hawke Envidia – Ayo Edebiri

– Ayo Edebiri Aburrimiento (Ennui) – Adèle Exarchopoulos

– Adèle Exarchopoulos Vergüenza – Paul Walter Hauser

– Paul Walter Hauser Nostalgia – June Squibb

– June Squibb Boofy – Ron Funches

– Ron Funches Lance Sashblade – Yong Yea

– Yong Yea Secreto Más Terrible – Steve Purcell

– Steve Purcell Bolsita – James Austin Johnson

– James Austin Johnson Riley Andersen – Kensington Tallman

– Kensington Tallman Bree Young – Sumayyah Nuriddin-Green

– Sumayyah Nuriddin-Green Grace Hsieh – Grace Lu

– Grace Lu Val Ortiz – Lilimar

– Lilimar Jill Andersen – Diane Lane

– Diane Lane Bill Andersen – Kyle MacLachlan

– Kyle MacLachlan

😳 ¿Cuántos años tiene Riley en Intensamente 2?

Según lo que se ha revelado hasta ahora, Riley Andersen tendrá 13 años en esta secuela. Así que, sin duda, podemos esperar una buena dosis de los conflictos internos típicos de la adolescencia, con nuevas emociones que se suman a la aventura de crecer.

🎥 El adelanto de Intensamente 2

El esperado tráiler de Intensamente 2 ya está aquí, y ha generado gran emoción entre los fanáticos. La película promete ser aún más conmovedora y divertida que la primera, con nuevas emociones y aventuras para Riley. Las primeras imágenes nos dejan ver un vistazo de lo que está por venir, y sin duda, no podemos esperar.

🤔 ¿Habrá una Intensamente 3?

Con el éxito arrollador de Intensamente 2, no sería raro pensar que una tercera parte ya esté en camino. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el director Kelsey Mann insinuó en una entrevista con USA Today que tiene muchas ideas para una posible secuela: “Tengo una lista de ideas increíbles. Son demasiado buenas, divertidas e interesantes para ignorarlas. No sé qué traerá el futuro, pero debería continuar, porque sé que es algo que la audiencia realmente desea”, comentó Mann, dejando la puerta abierta a más emociones por explorar.