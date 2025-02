House of the Dragon: ¿Quién es quién en el reparto de la serie?

House of the Dragon es una serie de televisión estadounidense que sirve como precuela de Game of Thrones, ambientada aproximadamente 200 años antes de los eventos de la serie original. Basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie se centra en la historia de la Casa Targaryen y los eventos que llevaron a la guerra civil conocida como la “Danza de los Dragones”, un conflicto entre facciones de la familia por el Trono de Hierro.

La serie, producida por HBO, se estrenó en agosto de 2022, logrando un éxito rotundo en audiencia y crítica. Con una producción de gran escala, efectos visuales impresionantes y una historia repleta de drama, traiciones y batallas, House of the Dragon ha logrado consolidarse como una digna sucesora de Game of Thrones.

La segunda temporada está actualmente en desarrollo y se espera su estreno en 2025, con una mayor exploración de los conflictos entre los partidarios de Rhaenyra y Aegon II.

A continuación en La Tendencia, presentamos el reparto principal de la serie y su relevancia dentro de la historia.

Reparto principal de House of the Dragon

Paddy Considine como el Rey Viserys I Targaryen : Viserys es el quinto rey de los Siete Reinos , elegido por el Gran Consejo para suceder a su abuelo, el Rey Jaehaerys I Targaryen . Es un monarca amable y diplomático , cuya debilidad es su deseo de evitar conflictos dentro de su familia. Sin embargo, su reinado está marcado por tensiones sucesorias que siembran la semilla de la futura guerra civil.

: Viserys es el quinto rey de los , elegido por el Gran Consejo para suceder a su abuelo, el Rey . Es un monarca , cuya debilidad es su deseo de evitar conflictos dentro de su familia. Sin embargo, su reinado está marcado por tensiones sucesorias que siembran la semilla de la futura guerra civil. Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen : Primogénita del Rey Viserys I y su primera esposa, la Reina Aemma Arryn . Rhaenyra es una jinete de dragón y fue nombrada heredera oficial al Trono de Hierro por su padre, desafiando la tradición que favorecía a los herederos varones. Su papel en la historia es fundamental, pues se convierte en la líder de los Negros , una de las facciones en la Danza de los Dragones. Milly Alcock interpreta a Rhaenyra en su versión joven.

: Primogénita del Rey Viserys I y su primera esposa, la . Rhaenyra es una y fue nombrada al Trono de Hierro por su padre, desafiando la tradición que favorecía a los herederos varones. Su papel en la historia es fundamental, pues se convierte en la líder de los , una de las facciones en la Danza de los Dragones. interpreta a Rhaenyra en su versión joven. Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen : Hermano menor del Rey Viserys I y tío/esposo de Rhaenyra . Es un guerrero formidable y jinete del dragón Caraxes . Su carácter impulsivo, ambicioso y violento lo convierte en un personaje impredecible. A pesar de sus defectos, es un estratega clave en la guerra civil y uno de los personajes más complejos de la serie.

: Hermano menor del Rey Viserys I y . Es un guerrero formidable y jinete del dragón . Su carácter lo convierte en un personaje impredecible. A pesar de sus defectos, es un y uno de los personajes más complejos de la serie. Olivia Cooke como Alicent Hightower : Hija de Ser Otto Hightower , la Mano del Rey. Creció en la Fortaleza Roja junto a Rhaenyra, pero sus destinos toman caminos opuestos cuando se convierte en la segunda esposa del Rey Viserys I . Su influencia crece cuando su hijo Aegon II es coronado Rey, liderando a los Verdes , la facción rival en la guerra. Emily Carey interpreta a la joven Alicent.

: Hija de , la Mano del Rey. Creció en la junto a Rhaenyra, pero sus destinos toman caminos opuestos cuando se convierte en la . Su influencia crece cuando su hijo es coronado Rey, liderando a los , la facción rival en la guerra. interpreta a la joven Alicent. Rhys Ifans como Ser Otto Hightower : Mano del Rey y padre de Alicent. Es un político astuto y manipulador , cuya prioridad es proteger los intereses de su familia y asegurar el trono para su nieto, Aegon II Targaryen . Su rivalidad con Daemon Targaryen y su participación en los juegos de poder lo convierten en un personaje clave en la serie.

: Mano del Rey y padre de Alicent. Es un , cuya prioridad es proteger los intereses de su familia y asegurar el trono para su nieto, . Su rivalidad con Daemon Targaryen y su participación en los juegos de poder lo convierten en un personaje clave en la serie. Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon : Conocido como la “Serpiente Marina” , es el señor de la Casa Velaryon , una de las casas más ricas y poderosas de Westeros. Es un legendario navegante y comandante naval , además de esposo de Rhaenys Targaryen . Su lealtad a Rhaenyra juega un papel crucial en la guerra civil.

: Conocido como la , es el señor de la , una de las casas más ricas y poderosas de Westeros. Es un , además de esposo de . Su lealtad a Rhaenyra juega un papel crucial en la guerra civil. Eve Best como la Princesa Rhaenys Targaryen : Conocida como “La Reina que Nunca Fue” , Rhaenys fue candidata al Trono de Hierro, pero fue ignorada en favor de su primo Viserys I , debido a que era mujer. Es una jinete de dragón experimentada , con un gran sentido del honor y la lealtad hacia su familia.

: Conocida como , Rhaenys fue candidata al Trono de Hierro, pero fue ignorada en favor de su primo , debido a que era mujer. Es una , con un gran sentido del honor y la lealtad hacia su familia. Fabien Frankel como Ser Criston Cole : De origen dorniense, Criston es un caballero de la Guardia Real con una relación conflictiva con Rhaenyra. Eventualmente se convierte en un fiel seguidor de Alicent Hightower y comandante de las tropas de los Verdes .

: De origen dorniense, Criston es un con una relación conflictiva con Rhaenyra. Eventualmente se convierte en un fiel seguidor de y comandante de las tropas de los . Sonoya Mizuno como Mysaria : Una mujer de origen humilde que se convierte en la confidente y amante de Daemon Targaryen . Conocida por su inteligencia y habilidades en el espionaje, su influencia en la serie es clave en la red de información de Westeros.

: Una mujer de origen humilde que se convierte en la . Conocida por su inteligencia y habilidades en el espionaje, su influencia en la serie es clave en la red de información de Westeros. Ewan Mitchell como el Príncipe Aemond Targaryen : Hijo de Alicent Hightower y Viserys I , es uno de los guerreros más letales de la serie y jinete del dragón Vhagar , el más grande y poderoso de su tiempo. Su rivalidad con su sobrino Lucerys Velaryon desata eventos clave en la guerra civil.

: Hijo de y , es uno de los guerreros más letales de la serie y jinete del , el más grande y poderoso de su tiempo. Su rivalidad con su sobrino desata eventos clave en la guerra civil. Tom Glynn-Carney como el Rey Aegon II Targaryen: Hermano mayor de Aemond y hijo de Alicent, es coronado Rey en un golpe de estado que desencadena la Danza de los Dragones. Aunque al principio es un rey reacio y despreocupado, su papel en la guerra se vuelve cada vez más decisivo.

El impacto de House of the Dragon y su futuro

Desde su estreno, la serie ha sido un éxito de audiencia y crítica, recuperando a los fanáticos de Game of Thrones y atrayendo a nuevos espectadores. Destaca por su narrativa intensa, secuencias de acción impresionantes y una fiel adaptación del material original.

La segunda temporada está en desarrollo y promete más batallas, traiciones y el ascenso del conflicto entre Negros y Verdes. Entre los nuevos personajes que se unirán a la serie se encuentran:

Bethany Antonia como Baela Targaryen , hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon .

, hija de y . Harry Collett como Jacaerys Velaryon , hijo mayor de Rhaenyra y heredero de Rocadragón .

, hijo mayor de y . Phia Saban como Helaena Targaryen, hermana-esposa de Aegon II, con un enigmático papel en la serie.

House of the Dragon ha demostrado ser una precuela digna de Game of Thrones, con una historia sólida, actuaciones impresionantes y un despliegue visual espectacular. Con una segunda temporada en camino, los fanáticos esperan ver el desarrollo de la Danza de los Dragones y el destino final de los Targaryen en su lucha por el Trono de Hierro.

El drama, la traición y las batallas épicas apenas comienzan. ¿Quién logrará imponerse en esta guerra entre dragones? Solo el tiempo lo dirá.