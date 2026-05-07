Hantavirus: qué es, síntomas, cómo se contagia y el brote en el crucero que alerta a Chile

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius ha vuelto a colocar a esta enfermedad en el centro de la conversación pública, no solo en Chile sino en el mundo entero. Para entender la magnitud del riesgo real, es fundamental conocer qué es el hantavirus, cuál es su historia en el país, cómo se contagia y, sobre todo, cómo se puede prevenir.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus, también conocido simplemente como virus hanta, es un agente infeccioso que provoca el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), una enfermedad grave, sin tratamiento específico ni vacuna disponible, y con una letalidad que puede superar el 30% en los casos más severos. Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite principalmente desde animales a humanos. En Chile, el principal reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), un roedor silvestre cuyo hábitat se extiende desde el extremo sur del Desierto de Atacama hasta la Patagonia chilena.

El contagio hacia las personas ocurre a través de la inhalación de partículas contaminadas provenientes de la orina, heces o saliva de los roedores infectados. Por esta razón, el riesgo es mayor en entornos rurales, en actividades de camping, desmalezamiento, trabajo en bodegas o galpones cerrados, y durante los meses de verano, cuando la actividad del ratón colilargo es más intensa.

Origen e historia del hantavirus en Chile

Los primeros casos de hantavirus en Chile se registraron en 1995. La paciente cero fue una mujer de 22 años de la localidad de Segundo Corral, en la región de Los Lagos, que logró sobrevivir. Sin embargo, en 1996 se reportó el primer fallecido, un hombre de la ciudad de Coyhaique, en el extremo sur del país. Desde entonces, la enfermedad es considerada endémica en Chile y el sistema de salud público desarrolló protocolos de vigilancia, campañas preventivas e investigaciones científicas para contenerla.

Durante los primeros años tras su descubrimiento, la tasa de letalidad del SCPH alcanzaba entre el 60% y el 80% de los infectados. Gracias a los avances en diagnóstico temprano y manejo clínico, esa cifra se redujo progresivamente hasta situarse entre el 30% y el 40% en años recientes. Sin embargo, en lo que va de 2026 la letalidad volvió a subir al 33%, con 39 casos confirmados hasta abril de este año, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias.

En 2025 se reportaron 44 casos de hantavirus en todo Chile, de los cuales el 70% correspondió a hombres y el 50% eran personas mayores de 36 años. Ese año fallecieron 8 personas, con una tasa de letalidad del 8%. Uno de los casos más recientes y conmovedores fue el de Matías Uribe, un bombero voluntario de 22 años de la región del Biobío que murió tras combatir los incendios forestales de febrero de 2026, después de dar positivo en una prueba rápida por hantavirus.

Los síntomas del hantavirus: no lo confundas con una gripe

Uno de los mayores desafíos del virus hantavirus es que sus síntomas iniciales son muy similares a los de una gripe común, lo que retrasa el diagnóstico y puede ser fatal. El período de incubación varía entre 1 y 6 semanas desde el momento de la exposición.

La enfermedad se desarrolla en dos fases:

Fase inicial (4-5 días): fiebre alta sobre 38°C, dolores musculares intensos —especialmente en espalda y muslos—, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y decaimiento general. A diferencia de un resfrío común, no hay congestión nasal.

Fase cardiopulmonar: el paciente se agrava rápidamente con tos intensa, dificultad respiratoria severa y caída de la presión arterial. En los casos más graves, el desenlace puede ser una insuficiencia respiratoria y la muerte en pocas horas.

Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si la persona ha estado en zonas rurales o en contacto con ambientes donde hay ratones silvestres, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud. La rapidez del diagnóstico es determinante para el pronóstico.

El crucero con hantavirus: el brote que alarmó al mundo

A finales de abril de 2026, el mundo comenzó a seguir con preocupación el caso del crucero MV Hondius, un buque de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions que zarpó desde el puerto de Ushuaia, en la Patagonia argentina, con destino a las islas Canarias, España. A bordo se detectaron múltiples casos de hantavirus, con al menos tres personas fallecidas y varios casos confirmados y sospechosos según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo que convirtió este brote en un evento sin precedentes fue la identificación de la cepa involucrada: el virus Andes, la única variante conocida del hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona en situaciones de contacto cercano y prolongado, sin necesidad de la presencia del roedor. La OMS confirmó dos casos positivos y cinco sospechosos a bordo del crucero, el cual quedó en cuarentena frente a las costas de Cabo Verde mientras se realizaban investigaciones.

Según las investigaciones, la pareja holandesa fallecida —que fue identificada como los primeros infectados— había recorrido durante cuatro meses Argentina, Uruguay y Chile antes de embarcar en Ushuaia. El Ministerio de Salud de Chile emitió una declaración aclarando que la exposición no habría ocurrido en territorio chileno, ya que los casos se produjeron fuera del período de incubación del virus. El último caso documentado de transmisión de persona a persona en Chile databa de 2019.

Hantavirus y el crucero: ¿hay riesgo real para Chile?

La experta Cecilia Vial precisó que si bien la cepa Andes es letal, su transmisión entre humanos es de baja frecuencia y requiere contacto estrecho y prolongado, lo que la distingue radicalmente de enfermedades respiratorias como el COVID-19. En ese contexto, el Ministerio de Salud de Chile mantiene una alerta epidemiológica vigente desde noviembre de 2025, reforzada en enero de 2026, con énfasis en la vigilancia activa, la detección temprana y la comunicación de riesgo hacia la población.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que «el riesgo general para la salud pública permanece bajo», aunque se activó el monitoreo de todos los pasajeros del MV Hondius, tanto los que permanecían a bordo como los que ya habían desembarcado —incluyendo las 30 personas que bajaron en la isla de Santa Elena antes de que se declarara oficialmente el brote.

Medidas preventivas: cómo protegerte del hantavirus

La prevención sigue siendo la única herramienta eficaz contra el hantavirus, ya que no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado hasta la fecha. Científicos chilenos como la microbióloga María Inés Barría, de la Universidad de Concepción, han avanzado en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra la cepa Andes, aunque el proyecto enfrenta dificultades de financiamiento. Paralelamente, investigadores de la Fundación Ciencia & Vida y la Universidad Austral trabajan en una terapia basada en nanoanticuerpos.

Mientras llega una solución médica definitiva, las autoridades sanitarias recomiendan las siguientes medidas:

Ventilar por al menos 30 minutos cualquier espacio cerrado —cabañas, bodegas, galpones— antes de ingresar

Usar mascarilla y guantes al limpiar, desmalezar o manipular materiales en zonas rurales

Rociar suelos y superficies con una solución de agua con cloro antes de barrer

Guardar alimentos en recipientes herméticos y no dejar restos de comida expuestos

No caminar descalzo en terrenos con vegetación densa o cercanos a cursos de agua

Consumir agua potable, embotellada o hervida cuando se está en zonas rurales

Proteger a los animales que controlan roedores como lechuzas, zorros y culebras

Acudir a recintos turísticos y campings autorizados y habilitados

El hantavirus es una enfermedad seria, pero controlable con información y prevención. Conocer sus síntomas, entender cómo se contagia y adoptar medidas básicas de cuidado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente para quienes habitan o visitan las zonas rurales del sur de Chile.