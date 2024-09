Garbage vuelve a Chile en 2025

La icónica banda de rock alternativo Garbage regresa a Chile después de ocho años, listos para un nuevo y esperado concierto.

📅 Garbage se presentará en marzo de 2025

La famosa banda de rock alternativo Garbage, liderada por Shirley Manson, ha confirmado su regreso a Chile. La fecha está fijada para el 14 de marzo, con un concierto en el Movistar Arena. Junto a Shirley, estarán Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, repasando sus grandes éxitos y presentando temas de su último álbum, No Gods No Masters (2021).

🔥 30 años de éxito y un legado único

Garbage ha dejado una huella profunda en la música durante sus 30 años de trayectoria. Con más de 20 millones de discos vendidos desde su debut en 1995, su estilo inconfundible y sus potentes shows en vivo los han consolidado como una de las bandas más influyentes de su generación.

🎤 Una discografía llena de éxitos mundiales

Hasta la fecha, Garbage ha lanzado siete álbumes de estudio, con grandes éxitos como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, I Think I’m Paranoid, Queer, Cherry Lips, When I Grow Up, Milk, Bleed Like Me, Push It, Why Do You Love Me y Androgyny. Cada uno de estos temas ha dejado su marca en la historia del rock alternativo.

⏳ Un regreso lleno de nostalgia y vigencia

La próxima visita de Garbage a Chile no solo traerá recuerdos de los 90, sino que también reafirmará su relevancia actual. Su música sigue siendo atemporal, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones.

🎫 Venta de entradas para Garbage en Chile 2025

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas desde el lunes 30 de septiembre a las 10:00 horas, a través de PuntoTicket. Los precios van desde $46.000 hasta $74.750, dependiendo de la ubicación.

💸 Precios de las entradas

Aquí te dejamos los valores de las entradas para el concierto de Garbage en Chile 2025:

Desde $46.000 hasta $74.750.

📍 Un nuevo escenario para Garbage en Chile

Aunque Garbage ya ha visitado Chile en tres ocasiones anteriores, siempre se presentaron en el Teatro Caupolicán. Esta vez, el show del 14 de marzo será especial, ya que marcará su primera vez en el escenario del Movistar Arena, ubicado en el Parque O’Higgins.

🎶 Ocho años de espera

Han pasado ocho años desde que Garbage tocó por última vez en Chile, en diciembre de 2016. Por eso, esta nueva fecha ha sido esperada con muchas ansias por sus seguidores, que están listos para disfrutar de una de las bandas más importantes del rock alternativo.